Bad Bunny, Bizarrap y Duki: esta fue la música favorita de los gamers en Spotify

Si algo comparten el gaming y la música es que son dos actividades presentes en forma constante en la vida de los players y desde Spotify elaboraron diferentes rankings con la música que más eligieron los usuarios al momento de jugar. Para desarrollar esas listas, hicieron un repaso por las canciones y los artistas que más reproducciones tuvieron a través de consolas PlayStation y Xbox.

En el caso de Argentina, el trap latino y el trap argentino fueron los dos géneros que se destacaron al momento de decidir con qué música acompañar las partidas. Para completar el top 5 se sumaron el género latino, el reggaetón y la cumbia pop. Además, los artistas más escuchados en consolas fueron -en orden descendente- Duki, Bizarrap, Bad Bunny, L-Gante y KHEA. Y su hablamos de artistas mujeres, las cinco más elegidas fueron Maria Becerra, Nicki Nicole, TINI, KAROL G y Cazzu.

El balance también recopiló las cinco canciones más reproducidas y la lista la encabeza L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol.38 (Bizarrap, L-Gante). El top 5 lo completan Además de Mí - Remix (Duki, KHEA, LIT killah, Maria Becerra, Rusherking, Tiago PZK), L-Gante: RKT SESSIONS #1 (L-Gante, Papu DJ), Entre Nosotros (LIT killah, Tiago PZK) y Todo De Ti (Rauw Alejandro).

Además, repasaron las playlists más populares de Gaming 2021 en Argentina y las cinco favoritas fueron Top Gaming Tracks, Ultimate Pop Gaming, Hip Hop Controller, Power Gaming y Next Level. Por último, reconocieron a los podcast de videojuegos más escuchado en consolas durante el año: Playground, Malditos Games, El Cerebro de la Bestia, Malditos Nerds: El Programa y PotatosAndEllie Show.

En Chile dominaron los géneros trap latino, reggaeton flow, latino, reggaeton y latin hip hop y los 5 artistas más escuchados fueron -en orden- Bad Bunny, Myke Towers, Anuel AA, Rauw Alejandro y Bizarrap. A eso se suma el listado de canciones más elegidas y las cinco favoritas fueron DÁKITI (Bad Bunny, Jhay Cortez), Yonaguni (Bad Bunny), Bandido (Juhn, Myke Towers), Dimelo Ma (Marcianeke, Pailita) y Todo de Ti (Rauw Alejandro).

En Chile Spotify también reconoció a los soundtracks de juegos que fueron más elegidos por sus usuarios y se destacaron las creaciones de Gustavo Santaollalla para The Last of Us I y II o la música de Call of Duty: Black Ops – Zombies (Original Game Soundtrack), The Music of Red Dead Redemption 2 (Original Score) y Dark Souls 3 entre otros.

En el caso de los podcast, Malditos Games volvió a aparecer, pero en este caso lo hizo encabezando el top 5. El listado lo cierran La Arcana - Francisca Sky, OWO - Otros Weones Otakus, The Legion Geek y El Late Show del GOTSA.

Colombia fue otro de los países que tuvo su propio balance en base a los datos de #Mi2021EnSpotify. Bad Bunny, presente también en los listados anteriores, fue el artista más escuchado -no solo en América Latina, sino que fue el artista favorito a nivel mundial- y lo acompañaron J Balvin, Myke Towers, Rauw Alejandro y Anuel AA. Ese top 5 explica que el trap latino, el reggaetón, el reggaetón flow y el latin hip hop sean los géneros más elegidos.

La recopilación de canciones más escuchadas reunió a algunas de las más populares también en los otros países, que fueron hits indiscutidos en el 2021: DÁKITI (Bad Bunny, Jhay Cortez), Yonaguni (Bad Bunny), Todo De Ti (Rauw Alejandro), La noche de anoche (Rosalía, Bad Bunny) y Bandido (Juhn, Myke Towers). Además, como una elección infaltable de los jugadores, repasaron las playlists de gaming más populares y las cinco elegidas fueron Top Gaming Tracks, Ultimate Pop Gaming, Next Level, Hip Hop Controller y Top Gaming Latinoamérica.

