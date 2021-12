Animal Crossing: New Horizons sorprende a los jugadores con nuevos objetos de Año Nuevo

Mientras los jugadores de Animal Crossing: New Horizons continúan disfrutando de las novedades que se incorporaron con la actualización 2.0 y el DLC Happy Home Paradise, el título exclusivo de Nintendo Switch sumó por sorpresa nuevos ítems temáticos para celebrar año nuevo.

Fans del juego descubrieron los objetos secretos en la actualización 2.0.4 que no parecía aplicar más que algunos pequeños ajustes a la experiencia. Se trata de 11 nuevas figuras del zodiaco inspiradas en la astrología china: Conejo, Dragón, Oveja, Rata, Serpiente, Caballo, Mono, Gallo, Perro, Jabalí y Cerdo. Anteriormente ya se habían incorporado el Buey y el Tigre para celebrar la transición de 2020 a 2021.

Cada figura cuesta 1600 bayas y se puede obtener a través de Nook Shopping desde esta semana y hasta el 5 de enero de 2022, como ya sucedió el año pasado con las dos opciones disponibles. Players también descubrieron que estos ítems también se pueden obtener a través de Katrina, el personaje que se sumó a Harvey’s Island con la actualización 2.0. Si los jugadores obtienen una mala fortuna y deciden recibir la Purificación de Katrina, al otro día van a recibir un objeto al azar en el correo. Se desconoce si las figuras del zodiaco van a estar entre las posibilidades de aquí en más o se va a limitar a las celebraciones de año nuevo.

Nintendo anticipó que el título no va a contar con más actualizaciones grandes a partir de 2022 , lo que sugiere que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo van a ser exactamente iguales a las de 2020, con personajes y actividades especiales y muchos fuegos artificiales. Fans esperaban nuevos objetos navideños y posibles novedades para anticipar la llegada de 2022, pero las probabilidades de ver un nuevo parche antes de fin de año parecen ser muy pequeñas.

El anuncio oficial del primer DLC pago de Animal Crossing: New Horizons sugería que sería el primero de muchos, pero por ahora no se conocen los planes de Nintendo respecto de la franquicia. Fans esperaron casi un año entero sin novedades antes de que se revelaran todas las nuevas mecánicas de la versión 2.0 del título, por lo que no sería raro que haya que esperar a mediados de 2022 para descubrir qué se viene en el futuro. Por lo pronto, los jugadores pueden encontrar fragmentos de Gyroids en la playa como novedad también incorporada con la última actualización.

Animal Crossing: New Horizons fue uno de los videojuegos más relevantes de 2020 y ya es el segundo título mejor vendido de la Nintendo Switch, por debajo de Mario Kart 8 Deluxe y superando a Super Smash Bros. Ultimate, que lanzó su último personaje jugable hace pocos meses.

