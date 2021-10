Square Enix se suma a Halloween con eventos especiales de sus juegos mobile

La llegada de Halloween abre una temporada de eventos especiales con nuevas bonificaciones para los jugadores. Esto se da en toda la industria y Square Enix no se quiso quedar afuera y va a sumarse a los festejos a través de sus juegos mobile: War Of The Visions Final Fantasy Brave Exvius, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia y Final Fantasy Brave Exvius.

Los jugadores van a poder sumarse a la iniciativa a través de la participación en eventos de tiempo limitado -que ya están activos en su mayoría- y el acceso a objetos y recompensas del juego adaptados a la temática de Halloween.

Final Fantasy Brave Exvius va a tener cuatro especiales. Nueva unidad arrancó el 28 de octubre y va a extenderse hasta el 10 de noviembre. Los jugadores van a poder invocar a Full Moon Karten, que va a estar disponible por tiempo limitado y con un descuento en su calor. Con el evento Hallowed Eve -que empezó el 28 de octubre y también va a estar disponible hasta el 10 de noviembre- los jugadores “pueden obtener recompensas especiales a través del evento de tiempo limitado, incluyendo una Silver Wildfang Claw, Departed Paladin’s Necklace and Rings”.

Hasta el 3 de noviembre, los jugadores van a acceder a una bonificación especial de inicio de sesión a través de la que van a poder obtener el Rare Pumpkin Ticket. Por último, si superan retos en el marco de la Cuenta atrás de la Temporada 4 de misiones especiales II van a poder recibir 5000 Lapis. Este desafío estará disponible hasta el 30 de marzo del año que viene.

Dissidia Final Fantasy Opera Omnia el 27 de octubre presentó Campaña de Halloween que va a incluir diferentes sorteos gratuitos y le va a permitir a los jugadores que tengan una mirada del arma BT de Vayne y un nuevo aspecto de Zack. Va a estar disponible hasta el 10 de noviembre también.

Por último War Of The Visions Final Fantasy Brave Exvius ya cuenta con Unidad de Halloween y Vision Card desde el 27 de octubre. Los players van a poder invocar a la unidad UR de Halloween, Frederika (Halloween) y también interactuar con Frederika (Halloween) y las Vision Cards de Halloween Monsters. Este evento se va a extender hasta el 16 de noviembre.

