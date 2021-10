Among Us anticipa roles y grandes cambios en su próxima actualización

Esta semana se anticiparon algunas novedades de Among Us en el sitio oficial del juego. El equipo de Innersloth todavía no le puso fecha a la nueva actualización del título, pero ya adelantaron una de las principales novedades: los roles.

Antes de hablar de la futura incorporación, sin embargo, comentaron que sus servidores estuvieron recibiendo ataques DDoS en las últimas semanas, lo que dificultó la creación de partidas y la experiencia de juego en general. Debido a los ataques y hackeos de los últimos días, aclararon que se trata solamente de un tema de tráfico de datos y aseguraron que no corre peligro la información privada de los usuarios. Ya hay soluciones en progreso, pero aclararon que son cuestiones que llevan tiempo y requieren de aprobaciones, por lo que hay que esperar un poco más para que estén implementadas.

Sobre la futura actualización, confirmaron que la jugabilidad va a cambiar con la incorporaciones de roles. Todavía no compartieron detalles de cuáles van a ser, pero anticiparon que van a ser tres o cuatro diferentes. Adicionalmente, revelaron que dicha actualización va a salir junto con otra, de la que tampoco revelaron nada. Innersloth aseguró que estos nuevos roles son parte de la idea inicial del juego, que no se pudo implementar hasta ahora por cuestiones de tiempo. “Gracias al éxito continuo del juego (¡gracias por jugar!), es posible hacerlo ahora”, explicaron.

(Foto: Twitter)

Una de las principales razones detrás del extenso desarrollo de estas nuevas características tiene que ver con la cantidad de plataformas en las que Among Us está disponible. Después del fenómeno que generó estando solamente en PC y mobile, el título ya está disponible en Nintendo Switch y prepara su camino para desembarcar en PlayStation 4/5, Xbox One y Xbox Series X|S. Cada plataforma tiene sus particularidades a la hora de implementar cambios y sumar novedades y la idea del estudio es que el lanzamiento en consolas sea con la nueva actualización ya incorporada.

Mientras los fans esperan, desde Innersloth aseguran que estos nuevos roles van a agregarle capas a la jugabilidad, para que haya más estrategia, más engaños y más sorpresas. Aunque la idea original era lanzar el parche en septiembre, todavía siguen trabajando en la implementación de las nuevas mecánicas y desconocen cuándo va a estar todo listo para lanzar. Posiblemente sea este año, aunque también existe la posibilidad de que esperen a la noche de The Game Awards del 9 de diciembre para presentar la gran actualización, tal y como hicieron el año pasado con el nuevo mapa.