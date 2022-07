Desde el Grupo de la Muerte, KRÜ Esports empieza su camino en el Masters de Copenhague

Hoy comienza el VALORANT Masters de Copenhague (Dinamarca), la última instancia internacional antes del torneo más importante del juego: Champions . El segundo cruce del campeonato lo tendrá KRÜ Esports frente a los brasileños de LOUD, en lo que promete ser un partidazo.

El conjunto latinoamericano tiene una marca que no ostenta ninguna otra escuadra: es el único equipo en el mundo que participó de todos los torneos internacionales de VALORANT . Otro detalle importante es que, en todo este proceso, mantuvo casi intacto su roster: solamente salió bnj por keznit tras el primer Masters de Reikiavik.

En ese torneo se despidieron en la segunda ronda del lower bracket, tras caer 2-0 contra Fnatic, superar 2-0 a Sharks y perder contra Team Liquid también 2-0. Pero, poco a poco, el equipo siguió desarrollando su nivel y en el siguiente Masters, en Berlín, lo demostraron: clasificaron a los playoffs después de derrotar a ZETA DIVISION, perder contra Envy y superar a Vivo Keyd. En la primera ronda de la fase final perdieron contra G2 por 2-0.

(Crédito: Twitter / @KRUesports)

La leyenda del Grupo de la Muerte comenzó en VALORANT Champions 2021, también en Berlín, donde compartieron la zona con Team Liquid, Sentinels -que era campeón del Masters de Reikiavik de ese año- y FURIA. En el primer encuentro cayeron nuevamente contra los europeos. Luego tuvieron un durísimo cruce contra las panteras que sacaron adelante 2-1, y por último, dieron el batacazo a dejar afuera a los norteamericanos por 2-1.

La cosa no quedó allí, sino que en playoffs derrotaron a Fnatic, y en semifinales la serie se escapó en el tiempo extra del tercer mapa contra Gambit, pero ya habían escrito historia para la región.

Luego de la aventura de Berlín, Onur, quien era coach del equipo, decidió buscar nuevos horizontes. Cuando parecía que se iría a Brasil a armar el equipo de LOUD, el pase se cayó y terminó en Leviatán, que había fichado al roster que había quedado libre de Australs, la principal competencia de KRÜ en Latinoamérica.

Como era de esperarse, el 2022 comenzó con el equipo, ahora comandado por BeTony, dominando en Challengers. Los problemas llegaron para las fechas de los playoffs: un conflicto entre keznit y un jugador brasileño en un entrenamiento resultó en que solo el chileno fuera sancionado, a pesar de que ambos estaban en falta.

Las cosas no quedaron allí, sino que el escenario de esos playoffs para clasificar al Masters de Reikiavik de 2022 no era el apropiado, lo que generó un malestar general. Luego de una sufrida final, nuevamente fue KRÜ el campeón de la región, aunque en Islandia no tuvo su mejor desempeño y quedó en fase de grupos, donde le tocó otra vez el de la muerte, luego de perder contra Team Liquid y OpTic, ambos 2-0.

Luego de ese torneo tuvieron otra baja sensible: BeTony volvía a formar la histórica dupla junto a Onur, pero en Leviatán, el rival directo. En su reemplazo, llegó Leazo procedente de 9z Team, con el que se coronaron nuevamente en el Sur.

Llegaron los playoffs de LATAM, el primer torneo con público presencial en la región. En su primer partido, y con la audiencia a su favor, vencieron sin problemas a E-Xolos Lazer 2-0 y luego a FUSION por el mismo resultado.

La Gran Final por el pase al Masters fue el ya clásico contra Leviatán. Nadie se esperaba lo que terminó pasando: la Levianeta arrasó con un 3-0 para clasificar a su primera instancia internacional. Por su parte, KRÜ tendría que jugar el Last Chance Qualifier contra Ninjas in Pyjamas, segundo de Brasil. Allí cambiaron la cara y fueron ellos los que barrieron 3-0 para que, por primera vez, Latinoamérica tenga dos representates en un torneo internacional.

Debido a que son dos equipos de la misma región, Leviatán obtuvo el high seed y comenzará su carrera desde playoffs. Mientras que el equipo del Kun Agüero, que por primera vez no llegará como el campeón de LATAM, tendrá que lidiar de nuevo con el famoso grupo de la muerte.

Y es que sus rivales son LOUD, Guild Esports y OpTic. El debut será contra los brasileños mañana a las 13 AR/12 CL y el cruce podrá verse tanto en el canal oficial de VALORANT LATAM como en las transmisiones de los co-streamers. Hay un dato optimista: KRÜ enfrentó cuatro veces en partidos oficiales a equipos de Brasil y los ganó todos.

Otro dato importante son los puntos para clasificar a Champions 2022 . En este momento, la plaza directa de LATAM se la quedaría Leviatán por el hecho de arrancar en los playoffs de este Masters, por lo que KRÜ está obligado a ganar por lo menos un partido para pelear ese lugar.

