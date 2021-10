Facundo “Jester” Pereyra, CM de Furious: “Al estar tan metido en la comunidad, vas a entender lo que la fanbase del equipo quiere”

Micaela Acuña

Facundo “Jester” Pereyra es fotógrafo, trabajaba en un call center y se había graduado como bachiller en comunicaciones. Mientras estaba estudiando en la universidad, tuvo paperas y le pidió una recomendación a un amigo para entretenerse: allí conoció el League of Legends y ese momento para él fue un antes y un después, el punto en el que conoció una escena que le cambió la vida.

Jester lleva varios años trabajando como community manager en distintos equipos de la escena nacional, pero desde hace casi tres años trabaja solo en Furious. En una charla con Infobae Latin Power contó cómo fueron sus inicios, la llegada a la Calavera y cómo es la relación con los hinchas del equipo.

¿Cómo entraste a los esports?

Cuando bajé el LoL empecé a conocer lo que son, las competencias y demás. Pasó un tiempo, conocí amigos que empezaban con ideas de armar sus propios equipos, el sueño de cualquiera que recién arranca. Como yo tenía conocimientos en redes y comunicación, yo les decía “te ayudo con esto, te manejo las redes”. A partir de ayudar a mis amigos con sus proyectos, me empecé a interiorizar aún más en el mundo de los esports. Un día vi una publicación de Nocturns, que estaban buscando a alguien para el manejo de redes, me postulé y me habló Leandro Truppa, cuando era el CEO de la organización. Tuve una entrevista, les gustó el plus de que fuera fotógrafo y ahí fue que empecé a trabajar de forma más seria en el ambiente.

Su llegada los esports, entonces, fue de la mano de Nocturns y Undead. En ambas organizaciones desarrolló tareas como community manager y, al mismo tiempo, actuaba “un poquito de navaja suiza: si alguien necesitaba una mano, recibía a alguno de los chicos, los acompañaba a algún evento, entre otras cosas”. Después de esos primeros pasos apareció la oportunidad en la que ya lleva tres años de trabajo: Furious Gaming.

¿Cómo entraste a Furious?

Me acuerdo que estaba yendo a cubrir un media day de LVP de League of Legends a principios de 2019, y cuando estaba ahí me llegó un mensaje de Truppa donde me preguntó si le podía pasar mi número a Gonzo, quien necesitaba que le den una mano para cubrir el evento. Antes ya me habían comentado que estaba buscando a alguien y que me habían recomendado. Me pidió si podía hacer la misma cobertura que estaba haciendo para Nocturns, pero para Furious. Le dije que sí, y automáticamente me pasó las redes del equipo, hice la cobertura y desde ese día quedé, no hubo ninguna entrevista formal. Ese día me gané el puesto.

¿Cómo llevas estos casi tres años con el equipo?

Aprendí muchísimo en general, como ir mejorando profesionalmente en muchos aspectos, no solo en redes y comunicación. El grupo humano que hay en Furious es muy bueno, te hacen sentir uno más de una familia. Al principio tenía, simplemente, que publicar los resultados en Twitter, después fue dar una mano en los eventos, cuando se hacía la Musimundo Gaming Week o Argentina Game Show, ayudar a armar el stand, acomodar a los influencers o al público. Con el tiempo tuve la suerte de viajar también gracias a Furious. Conocí Chile y México. Pude hacer la cobertura de competencias como la LLA; y todo eso me ayudó a tener una mejor formación al día de hoy. Si me llegase a ir del equipo, me iría mucho más formado profesionalmente que cuando entré.

Ser community manager implica estar en contacto todo el tiempo con la comunidad de seguidores. Algo que es normal para cualquier CM, cuando se habla de una organización de esports toma una importancia todavía más fundamental. Las comunidades son 100% digitales y los fans conviven y conversan constantemente en las redes sociales y plataformas de streaming.

Furious tiene una de las hinchadas más fieles en los esports, ¿cómo te vinculas vos desde las redes con ellos?

El hincha te hace sentir querido, al día de hoy interactuamos con ellos por WhatsApp, tenemos un grupo con fans y el Discord. Es un hincha muy vocal, pero para bien, no suele tirarte la bronca de forma mala, sí te dice si algo no le gustó pero no insultando. Y es de los hinchas que, a mi criterio, más cariño le brindan a los jugadores, staff del equipo e incluso a las familias de los jugadores. Así de especiales son los fans.

¿Qué es ser CM para vos?

Mi trabajo es lo más importante para mí. Literalmente, los esports y Furious sobre todo me cambiaron la vida. En cuanto a ser CM, hay que saber separar el ser CM y quién sos, en mi caso Facundo. Por ejemplo, yo veo que a muchos que están arrancando les pasa que se ponen demasiado en la piel y les afectan mucho los comentarios negativos o el hateo. Yo creo que ser CM es primero aprender a diferenciar eso. Básicamente el trabajo es manejar el público o la fanbase del equipo, el nombre lo dice: community manager, gerente de la comunidad, es el que le comunica las necesidades del público a la gente que está más arriba y que quizás no está todo el tiempo en contacto con ellos, y a su vez, uno al saber eso, sabe cómo tiene que ser el contenido, el trato, el tono que tiene la página o las redes. Al estar tan metido en la comunidad, vas a entender lo que ellos quieren. Para mí, Facundo, fue un cambio de vida, al día de hoy me dedico solamente a esto, con mi trabajo en Furious y en Trust, uno de los sponsors del equipo. Cuando no estoy trabajando, estoy pensando ideas, mirando contenido, veo videos de equipos que me gusta tomar como referencia, como G2, Fnatic, 100 Thieves, Team Liquid. Busco absorber más conocimiento, cursos, estudiar. Esto es mi vida.

