Está todo listo: arranca el Blast Premier Fall Showdown por el pase a las Fall Finals

Se terminó la espera. Hoy empieza el camino de los equipos que van a cruzarse en el Blast Premier Fall Showdown. Las 16 escuadras participantes van a tratar de alcanzar la final de cada uno de los dos brackets con el objetivo de avanzar a las Fall Finals.

Seis equipos de los Fall groups, dos invitados y ocho clasificados de distintas regiones se enfrentarán en el Blast Premier Fall Showdown, torneo clasificatorio a las finales de la segunda temporada anual de la Blast Premier, que le da la oportunidad al talento emergente de cada zona de medirse frente a algunos de los mejores equipos del mundo.

Los equipos acumulan puntos en el circuito de Blast de camino a sus finales mundiales programadas para diciembre, donde los mejores ocho equipos compiten por un premio de 500 mil dólares y que reparte, en total, un millón de dólares entre los participantes. El equipo que alcance el primer lugar de esta segunda edición logrará el pase directo sin importar sus puntos acumulados, así como lo hizo Gambit Esports en la edición de abril, equipo que ingresó a través del Showdown.

9z se llevó el título de campeón de Latinoamérica en la gran final del Latin Power Fall 2021 organizado por FiReSPORTS, victoria que obtuvo por 2 a 1 ante Bravos Gaming y así logró el cupo de la región. Se trata de la segunda participación consecutiva de la Violeta que este año ya logró la histórica victoria en el bo3 (mejor de tres mapas) ante Team Vitality, que lo posicionó en el top 8 de la competencia al caer luego ante Heroic.

El formato será de dos llaves con encuentros bo3 por eliminación directa, empezando desde cuartos de final y los cruces ya quedaron definidos. El torneo, como conclusión, contará con dos clasificados a las Fall Finals con fecha para el 24 de octubre. En el día inaugural se enfrentarán: Heroic vs POGGERZ (Medio Oriente), Team Fiend (Europa del Este) vs Dignitas, Complexity vs MIBR. El 13 de octubre se jugarán los encuentros de paiN Gaming (Norteamérica) vs OG, Evil Geniuses vs MAD Lions (Europa) y Lynn Vision (China) vs G2 Esports. El día 14 serán las últimas dos series, 9z vs Team Liquid y Movistar Riders (Iberia) vs Virtus Pro.

Los equipos más experimentados de la segunda llave, junto a 9z, son Evil Geniuses, G2 Esports, Virtus Pro y Team Liquid. Este último perdió su encuentro inaugural ante Team Vitality en los Fall Groups, procedió a derrotar a EG 2 a 0 y cayó ante Astralis por 2 a 1 en las semifinales del Grupo A. En la edición de abril, Liquid quedó fuera de la competencia en primera ronda con una dura derrota ante Dignitas.

Por su parte, Virtus Pro fue invitado al Showdown junto con Heroic y ha tenido un año caracterizado por clasificaciones de mitad de tabla, a pesar de mantener a su escuadra intacta desde 2019. Dicho eso, un “mal año” para Virtus Pro implica haber campeonado en el CS Summit 7 y quedar subcampeón del IEM XV de febrero en la gran final ante Gamibt Esports. Pero se trata del mismo equipo en llevarse la segunda temporada de Flashpoint y en papeles supondría el mayor desafío de la llave.

En el caso de 9z, el 2021 le ha sonreído una y otra vez, consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la región, incluyendo a Brasil, y con ánimos de viajar a establecerse a Europa para poder elevar todavía más su nivel de juego. Esta experiencia representará una nueva oportunidad y anticipo de esa búsqueda competitiva. Acostumbrados a competir en torneos de Tier B/C (siendo Tier S, A, B, C el orden descendente de nivel competitivo), la Violeta tiene a favor el ingresar a la competencia como un underdog.

Toda la región estará expectante el 14 de octubre, porque a las 13,30 AR/UR la violeta tendrá su anticipado duelo contra el roster de Gabriel Fallen Toledo. El ganador se enfrentará el 16 de octubre al equipo que avance del encuentro entre Movistar Riders y Virtus Pro. ¿Podrá 9z repetir la hazaña?

