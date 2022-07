Yami Safdie: de los covers en redes a las puertas del primer álbum de su carrera

Yami en el videoclip de El Show.

Hace pocas semanas la cantante Yami Safdie lanzó su último single El Show, un tema que habla sobre desamor y el fingir estar bien en redes sociales para mostrarle otra cara a la gente o a una persona en particular. La canción une los contrastes, tanto en los sentimientos que busca expresar como en la misma melodía, que suena vintage pero que es acompañada por una letra muy moderna. Es el adelanto del primer álbum que lanzará en su corta pero prometedora carrera musical, que comenzó hace algunos años en redes sociales haciendo covers , y que fue evolucionando hasta formar su propio personaje en la industria. Este viernes fue la protagonista de una experiencia acústica de la que formaron parte varias seguidoras y seguidores, y en la previa dialogó mano a mano con Infobae Latin Power.

— ¿Te acostumbraste ya a estas cosas? ¿Te pone nerviosa o ya no?

— Soy muy de ponerme nerviosa desde siempre. Desde muy chiquita en las muestras de canto la pasaba bastante mal. Después arriba del escenario ya la pasás bien, pero antes sí. Fui agarrando un poco de cancha. Creo que todavía no llegué a ese punto de disfrutarlo 100%.

— ¿Vos pensás que hay alguien que lo disfruta al 100%? ¿O siempre hay nervios?

— Mi novio es rapero y él lo disfruta al 100%. Y lo hablo con él y le tengo muchísima envidia. Creo que es la personalidad, que naces así... Estoy buscando el secreto igual. Creo que es un poco de confianza y de saber que la gente que está del otro lado viene porque le gusta lo que hacés y porque busca conectar con vos. Es lo que me digo a mí misma.

En 2017 lanzó Tan Fuerte, en apoyo al movimiento Ni Una Menos, y el 8 de marzo de 2021 publicó Caminar Sola, que hace referencia al temor que viven las mujeres en la calle.

— ¿Qué te inspira a escribir tus canciones? En el Show hablás de un desamor que contaste que fue real.

— La mayoría sí tiene que ver con mi vida. Algunas son más fieles. El Show sí tiene que ver y me sentía exactamente así, y fue un desahogo como necesario digamos. Y hay otras que quizás parten de una vivencia o de alguna idea y ahí dejo volar un poquito la imaginación. Parto de una ruptura y después le agrego picante. ja. Pero siempre trato de buscar algo dentro mío que sea posta , porque creo que lo real se siente también.

— Duki contó en una entrevista que hay fans suyos que quieren que esté triste porque así compone letras más profundas. ¿Es así?

— Sí, es así, y es horrible, ja. Igual hay muchas canciones que hablan de salir de fiesta y pasarla bien, o canciones de amor, pero es diferente. Quizás es una cuestión de que cuando estamos más tristes sentimos más intensamente. Capaz la necesitás más también , que el escuchar una canción linda cuando estás enamorado. Cuando estás triste capaz necesitás conectar y sentirte identificado y llorar. Son un poquito más intensas y a mí personalmente me gustan más las canciones tristes, y eso no significa que esté triste todo el tiempo, pero siempre de los discos la que más me gusta es la baladita triste que va al cora. Esas son en general mis favoritas.

El Show se estrenó con videoclip incluido, que se filmó en el Teatro Empire, y sigue la línea de unir melodías que parecen de los años 50’ con una letra bien actual. Yami contó cómo fue que nació esa idea: “Fue algo que fue surgiendo en el estudio. Yo en realidad fui con la letra, la melodía y mi guitarra. ‘Tengo esto, veamos que hacemos’. Y cuando nos pusimos a probar apareció este piano medio vintage, medio retro, y fue como que de golpe tuvo sentido porque era contraste. La canción habla de contrastes todo el tiempo. Por un lado de estar triste pero mostrarte bien, una letra super moderna con sonidos vintage. Y voy a spoilear un poquito pero el disco que se viene va atener muchas canciones así , con sonidos robados de otras épocas con otros más actuales. Esa mezcla de letras modernas con sonidos más folclóricos, más típicos, está buenísimo.

— ¿Estás buscando explorar nuevos géneros y estilos?

— Me propuse este año ir muy seguido al estudio y hacer canciones y ver qué pasaba, y ahí sale este disco. La mayoría de las canciones están, aunque todavía tengo mis dudas de cuáles meto y cuáles saco, pero está bastante redondito ya. Fue una búsqueda y una exploración de ver dónde me sentía más cómoda, de buscar cosas nuevas. Hay baladitas, sonidos más viejos, dembow también. Tampoco quiero spoilear todo pero hay muchas mezclas.

Yami utilizó las redes, donde formó una fiel comunidad, para impulsar su carrera musical.

— ¿Se sabe la fecha del álbum?

— El Show ya fue un adelanto que va a ser parte del álbum. Va a venir un adelanto más dentro de poquito, y para fines de este año ya va a estar sí o sí.

Yami comenzó a formarse desde muy chica, y a los 9 años ya estudiaba canto y teatro musical. También estudió música en el Conservatorio Alberto Ginastera, y actualmente cursa la Licenciatura en Artes Escénicas. Hace cinco años comenzó a subir covers a redes sociales, donde cuenta con una fiel comunidad de seguidores. En Instagram supera los 400.000 y en TikTok los dos millones.

En 2017 lanzó su primer single titulado Tan Fuerte, inspirado por el movimiento #NiUnaMenos. También fue parte del musical YouMusicaLive, y desde 2021 comenzó una nueva etapa en su carrera en la que lanzó varias canciones, con algunas colaboraciones incluidas con artistas como Emanero, Lautaro López o la mexicana Francely Abreuu.

— Hace poco empezaste a laburar con Warner como nueva discográfica ¿Qué tan distinto es a trabajar de manera independiente?

— Está buenísimo. Yo soñaba con eso desde hace mucho. Las dos cosas tienen sus pros y sus contras. Yo valoro un montón a los artistas independientes y todo el laburo que hacen porque yo lo pasé también. Realmente es mucho trabajo: invertir todo de tu bolsillo, organizar, llamar gente, para todo lo que quieras hacer. Y está bueno porque te da cierta libertad y podés hacer lo que quieras cuando quieras. Con una discográfica tenés que aprender un poquito a negociar, a ver un plan a futuro. Yo antes no tenía un plan, era: “Me gusta esta canción, la saco”. Y ahora es más como: “¿Por qué vas a sacar esto? ¿Después qué va a pasar? ¿Qué estás construyendo?” Y está bueno que te orienten un poco en ese sentido. Ayuda un montón tener un equipo atrás. También en lo económico. Con plata de mi bolsillo seguro no hubiera podido hacer el videoclip de El Show con todo el arte, la estética, el vestuario. Más allá de eso tienen una estructura con gente que sabe muchísimo lo que hace y te dan una mano gigante para crecer y se nota.

— ¿Creés que es una linda época para ser artista en Argentina ahora?

— ¡La mejor! Bueno capaz en los 70′ u 80′ también fue una muy buena época. Pero de los últimos años definitivamente. Me acuerdo que cuando era chiquita y decía que m e quería dedicar a la música me decían: “¿Pero qué vas a hacer? Si no hay tantas cantantes argentinas famosas” Y de golpe empezaron a surgir esta nueva ola de artistas, que todo el mundo nos está mirando a nosotros en este momento. Se están abriendo un montón de puertas. Me acuerdo que hace unos años me di cuenta cuando hacía covers en Instagram. Yo era fanática de los Jonas Brothers de chiquita. Ellos hicieron una canción con Daddy Yankee y Sebastián Yatra, cosa que nunca se me hubiera ocurrido en ese momento, y yo les hice el cover y ellos me lo compartieron. Entonces fue como... Claro, de golpe es un buen momento para ser latino, esto no se me hubiera ocurrido jamás hace unos años. Ser latino y ser argentino realmente es hermoso, es un mercado que está creciendo muchísimo.

— La unión de la escena es algo que nos distingue y que no pasa en todos lados...

— No, y creo que ese es el secreto. Lo que fue La Mansión en su momento, en La Casa ahora. No me parece que sea casualidad que justo cuando los artistas se unen es cuando más crecen todos. Está buenísimo, hay que seguir ese ejemplo y explotarlo más-

— Vos creciste mucho con las redes. ¿Qué tan importante es para un artista?

— No quiero decir que son todo porque hay artistas que siguen un camino más tradicional y les va bien, pero son una herramienta que está buenísima para aprovechar y son muy importantes la verdad. Se pueden hacer canciones virales de la nada. Ya quizás no necesitás tanto apoyo de la industria, de los medios o de una discográfica como se necesitaba en su momento. De hecho yo empecé a hacer música así. Si no fuese por la redes seguramente no lo hubiera escuchado nadie lo que hacía. Por eso a todos los que quieren hacer música les recomiendo que el marketing de las redes es casi tan importante como hacer una buena canción.

