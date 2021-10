Twitch sufrió el ataque más grande de su historia: un hackeo obtuvo su código fuente, información de usuarios y más

Las plataformas sociales más grandes del mundo continúan bajo ataque. Lo que se creía un hackeo esta mañana fue confirmado por Twitch horas más tarde y, aunque se desconoce el alcance de los problemas de seguridad, ya se filtró información sobre pagos a los streamers más populares, entre otra información.

Un hacker compartió en 4Chan el link a un torrent de más de 100Gb donde asegura estar el código fuente de la plataforma, información privada de miles de usuarios y más. El sitio Video Game Chronicle pudo comprobar la veracidad de esta información con diferentes fuentes. Por el momento, desde Twitch solamente confirmaron que hubo una brecha en la seguridad y aseguraron que están trabajando para conocer el alcance del ataque, que podría haberse producido el lunes pasado.

Usuarios de 4Chan que revisaron el paquete de 125Gb de información confirmaron que hay contraseñas encriptadas de miles de usuarios, por lo que se recomienda a toda persona con una cuenta de Twitch que modifique su password y habilite el factor de autenticación en dos pasos para evitar posibles inconvenientes.

(Foto: captura)

Entre la información filtrada, también se encontraron datos de una plataforma en desarrollo llamada Vapor. Se trataría de una app desarrollada por Amazon Game Studios con el objetivo de competir con Steam y Epic Games Store. Aparte de una tienda, tendría diferentes funcionalidades que se complementan con Twitch, como minijuegos en el chat, entre otras cosas.

Los sitios que compartieron la noticia, además, citaron tweets en los que se puede ver cuánto ganan los streamers más populares del mundo mes a mes. Las cifras muestran solo lo que aporta Twitch y deja de lado a los patrocinadores, donaciones, merch y otros elementos fundamentales para la mayoría de los creadores de contenido exitoso. Por el momento, las principales figuras de la plataforma se tomaron la filtración con humor e hicieron chistes sobre sus contraseñas.

AuronPlay, por su parte, comenzó su transmisión de hoy minimizando la cuestión monetaria y explicando que es algo que llama la atención porque a la gente le gusta ese morbo. Además, aprovechó para advertir a todos aquellos que vieron esas cifras y pensaron en dejar sus trabajos o sus carreras para dedicarse al streaming: “No me tengan de ejemplo a mí, ni a Ibai ni a Rubius porque no somos ejemplo de nada. Somos unos privilegiados. Yo tengo una carrera de 12 años en internet, no soy nuevo. No te creas que vas a entrar en Twitch y al día siguiente vas a ser millonario”.

(Foto: captura)

El hacker explicó que su accionar tiene como objetivo “fomentar más disrupción y competencia en el espacio de transmisión de videos” porque la comunidad de Twitch es extremadamente tóxica. Además, aseguró que los 125Gb de información filtrada son recién el comienzo y que hay mucha más data que va a dar a conocer más adelante. Esta situación se presenta pocas semanas después del “apagón” que impulsaron algunos creadores de contenido frente a la falta de respuesta de la plataforma respecto a los hate raids y otras cuestiones que hacen que Twitch no sea la plataforma más amigable para streamers.