산책, 축제 및 전시회: 유럽 내 일부 탈출

로테르담의 옥상 산책 네덜란드 항구 대도시 로테르담은 새로운 관점에서 탐험 할 수 있습니다.네덜란드 관광청은 5 월 26 일부터 6 월 24 일까지 도시의 옥상을 걸을 수 있다고 보도했습니다. 다리를 통해 “로테르담 옥상 산책”은 도심의 메인 스트리트 인 Coolsingel에있는 건물의 지붕과 테라스를 연결합니다. 사무실은 어른들이 “작은 액수”를 지불하고 아이들은 무료로 지붕을 올라갈 수 있다고보고했습니다. 프랑코니아의 발렌슈타인 축제 6월 말부터 독일 남부의 알트도르프 (Altdorf) 시에서 30년 전쟁의 시대가 되살아날 수 있습니다. 발렌슈타인 축제 기간 동안 알트도르프의 구시가지는 하인, 요술쟁이 또는 농민으로 옷을 입은 수백 명의 주인공과 함께 17세기 전쟁 수용소로 변모할 것입니다. 6월 25일부터 7월 24일까지 주말에는 30년 전쟁 중 신성 로마 황제 군대의 총사령관인 발렌슈타인 (1583-1634) 의 삶을 중심으로 야외 연극이 개최됩니다. 축제 (www.wallensteinfestspiele.de) 는 3년마다 개최됩니다.티켓 가격은 12유로 (13달러) 부터 시작합니다. 예테보리 군도 하이킹 이제 새로운 하이킹 트레일을 통해 스웨덴의 예테보리 군도 일부를 탐험 할 수 있습니다. 군도의 길이는 27km이며 다리로 연결된 헬소, 외케로, 포토 및 회노 섬을 통과합니다. “Visit Sweden” 포털에 따르면 새로운 트레일은 앞으로 몇 주 안에 완료될 예정이며 공식 개장은 5월 14일로 예정되어 있습니다.당일에는 “10 섬 트레일 런”도 개최됩니다.레이스 참가 등록은 온라인으로 이루어집니다. Hönö는 예테보리에서 버스를 타거나 페리를 타면 금방 도착할 수 있습니다.군도는 예테보리 지역 맞은 편 북해에 위치한 스웨덴 섬 그룹입니다. 더 많은 실트 페리 독일 실트 섬의 리스트와 덴마크 로모 섬 사이의 경로는 새로운 페리 연결을 추가했습니다. 해운 회사 FRS Syltfähre는 시즌 시작 일정을 연장하고 아침부터 밤까지 두 항구에서 매시간 출발하는 두 개의 페리로 다시 운항하고 있습니다. 페리는 자동차 외에도 캐러밴을 운송 할 수 있습니다.실트 섬은 약 10km 길이의 도로를 통해 덴마크 본토와 연결되어 있으며 무료로 사용할 수 있습니다. 바르트부르크 성의 루터와 말씀의 힘 1521년에서 1522년 사이에 단 11주 만에 신약 성경을 독일어로 번역한 것은 마틴 루터의 위대한 업적 중 하나입니다. 전시회 “루터”가 번역됩니다.아이제나흐 (Eisenach) 시의 바르트부르크 성 (Wartburg Castle) 에 있는 단어의 힘 (On the Power of Words) 5 월 4 일부터 11 월 6 일 사이에 방문 할 수있는 특별전 (www.wartburg.de/de/sonderausstellung) 은 예를 들어 16 세기의 단어의 힘에 대한 질문과 함께 현재와 유사점을 그립니다.그리고 그들이 현재 가지고 있는 힘입니다. dpa