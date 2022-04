“북쪽에서 온 남자”를 공개하려는 감독 인 로버트 에거스 (Robert Eggers) 의 영화를 볼 곳

“북쪽에서 온 남자”의 예고편.(유니버설 픽처스)

이번 주 로버트 에거스 (Robert Eggers) 는 그의 새 영화 The Man from the North를 초연합니다. 이 영화는 주인공들 사이에서 Anya Taylor-Joy와 관객, 박스 오피스 및 전문 비평가들을 수상한 미국 감독의 데뷔 영화 The Witch를 다시 선보입니다. .그의 새로운 제안을 위해 그는 알렉산더 스카스 가르드가 장면의 중심에 놓이게 될 바이킹의 복수 이야기에 들어갈 것입니다.

뉴햄프셔에서 태어난 미국 감독은 그의 영화에 단 두 편의 장편 영화를 가지고 있으며 이번 주에 도착한 영화는 이미 그의 역사에서 3 편이 될 것입니다.그렇다고해서 최고의 배우와 함께 촬영하거나 FW Murnau가 감독 한 고전 영화 역사의 고전 인 Nosferatu의 리메이크와 같은 프로젝트에 액세스하는 것을 막지는 못합니다.감독으로서 유망한 경력을 쌓은 우리는 그의 첫 두 영화와 그 영화를 볼 곳을 검토합니다.

라 브루자 - 넷플릭스

몇 년 후 레이디스 갬빗 (Lady's Gambit) 시리즈로 세계적인 현상이 된 젊은 여성 Anya Taylor-Joy가 출연 한이 영화는 제작 과정에서 단순한 이야기를 들려주지만 대본에서는 복잡합니다.1630년 뉴잉글랜드의 마녀에 대한 이야기를 듣기 위해 몽타주와 사진을 훌륭하게 사용했습니다.의상의 훌륭한 레크리에이션, 시간의 언어를 잘 적용하고 분위기를 사용했습니다.여배우의 이야기와 공연에 수반되는 영화 톤의 핵심 요소.이 영화는 큰 성공을 거둔 여러 축제를 거쳤으며 상업 영화관에 도착한 것이 예상보다 좋았습니다.Eggers를 위한 탁월한 커버 레터.

“The Witch”는 1630 년 뉴 잉글랜드에서 열리 며, 경건한 기독교 가족이 요술과 흑 마술의 힘에 의해 위협받습니다.

엘 파로 - 스타+

내기가 더 컸습니다.예산이 아니라 야망이 있습니다.로버트 에거스 (Robert Eggers) 는 “작은”이야기를 다시 말했지만 내기는 엄청났습니다주인공: 빌렘 다포와 로버트 패 틴슨 (Robert Pattinson) 은 등대 경비원과 그의 조수의 신발에 몸을 담았습니다.문맥: 저주받은 섬으로 추정되는 광기의 위기에 몇 주 동안 갇혀 있습니다.모두 흑백으로 평소보다 정사각형 형식으로 촬영되어 위험한 작가에게는 대담한 선택입니다.미국 감독의 두 번째 영화는 전문 비평가와 할리우드 자체를 설득했습니다.

신비한 섬에는 베테랑 등대 골키퍼 (빌렘 다포) 와 그의 젊은 조수 (로버트 패 틴슨) 가 4 주 동안 수용됩니다.(유니버설 픽처스)

북쪽에서 온 남자 - 영화관에서

방금 언급되고 매혹적인 마녀와 등대의 감독 인 로버트 에거스 (Robert Eggers) 의 새 영화는 이미 피로 가득 찬 복수의 이야기에 대해 이야기하는 영화에 대한 첫 번째 반응을 가지고 있습니다.또한 영화가 감독이 가장 접근하기 쉽고 좋은 공연으로 가득 차 있음을 강조합니다.그리고 그들은 모두 훌륭한 작품이라는 데 동의합니다.그들은 심지어 그것을 “타의 추종을 불허합니다”라고 불렀습니다.노스맨 (원래 이름) 은 셰익스피어의 햄릿에 영감을 준 인기있는 스칸디나비아 이야기를 기반으로합니다.Eggers는 다시 한 번 마법과 인간의 가장 거친 측면이 공개되는 이야기를 발표하기 위해 9 천만 달러의 예산을 확보했습니다.첫 공식 미리보기에서 그녀는 이미 Anya Taylor-Joy가 자신의 경력을 시작한 감독과 함께 일하기 위해 돌아온 것을 포함하여 모든 편지를 보여줍니다.

4 월 21 일 영화관에서 열립니다.

아버지의 살인을 복수하려는 젊은 바이킹 왕자의 모험을 알려주는 서사시 작품.(유니버설 픽처스)

북쪽에서 온 더 맨 (The Man) 의 언론 투어가 끝나는 동안 Robert Eggers는 공포 고전의 리메이크 인 노스 페라 투에서 계속 작업하고 있지만 그의 영화는 저주를 받았다고 주장하지만 “FW Murnau의 정신이 그에게 속도를 늦춰야한다는 신호를주고 있기 때문입니다”.한편, 그의 최신 영화가 공개 될 때까지 기다려야하며, 계속해서 엄지 손가락을 더하고 있습니다.

