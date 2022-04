2022 년 부활절: 유명한 멕시코 인들이 휴일에 방문한 낙원 여행지

성주간에는 종교적 기념이 도착할뿐만 아니라 일부 멕시코 인에게는 며칠이 쉬는 경우가 많습니다.따라서 휴가를 시작하는 학생이나 퇴근 날짜가있는 직원은 요즘 4 월에 나가서 일상에서 벗어나기 위해 자주 사용합니다.

이런 의미에서 쇼 비즈니스도 그리 멀지 않았으며 2022 년 몇몇 유명인들이 가방을 들고 놀라운 장소로 가기로 결정했습니다.이미 혼자서 또는 사랑하는 사람들과 함께 시즌을 활용하십시오.

Las playas son un lugar para visitar en semana santa (Foto: EFE/David Guzman) EFE

신시아 우리아스, 프로그램 진행자 Tell Me Now!Instagram 계정에서 가장 최근에 시날로아 해변을 방문한 일부 이미지를 공유했습니다.

그래서 며칠 동안 그녀는 요트에 앉아 “Girl Power”라는 캡션이있는 노란색 수영복을 입고 화려한 사진을 공유했습니다.

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG cynthiaurias)

“La Sonora Matancera는 그녀가 말했을 때 옳았습니다. 해양 생물은 더 맛있습니다”라고 그는 썼습니다.

반응은 오래 가지 않았고 많은 네티즌들이 드라마 여배우의 댓글 상자를 아첨으로 채웠습니다.

“당신은 매우 아름다워”, “아름다워”, “장관”, “당신은 사랑스러운 미소를 지었다”는 그가받은 언급 중 일부였습니다.

또한 다음 날 Urias는이 소셜 네트워크의 추종자들과 해변에서 아이들과 아름다운 순간을 공유했습니다.

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG patoborghetti)

Patricio Borghetti는 멕시코 출신이 아니라 아르헨티나 출신이지만 그의 예술 경력의 대부분은 국토에서 소비되었습니다.또한이 기회에 Rebelde 또는 Amor mío와 같은 연속극의 배우는 파트너 인 Odalys Ramírez와 함께 훨씬 더 추운 목적지로 가기로 결정했습니다.

배우자들은 눈으로 가득 찬 큰 산과 스키가 최고의 명소 중 하나 인 미국 유타에 위치한 아이들과 함께 파크 시티 마운틴으로 갔다.

두 아티스트의 Instagram 프로필에 표시된 이미지에서 아이들과 함께 아름다운 순간을 즐기면서 매우 따뜻합니다.

“스키가 얼마나 무서웠는지 몰라요.그리고 오늘은 정말 즐겁습니다.두려움을 극복하면 깜짝 놀랄만 한 일이 일어납니다.” 라고 Odalys는 그의 이야기에서 썼습니다.

La actriz tuvo una cena romántica (Foto: IG barbaraderegil)

이 날짜를 즐기는 것을 멈추지 않은 사람은 바바라 데 레길 (Barbara de Regil) 이었는데, 그는 가장 최근의 푼타 데 미타 (Nayarit)

Rosario Tijeras의 여배우는 복부를 과시하는 사진을 보여줄 기회를 가졌을뿐만 아니라 최근 남편과 함께 살았던 낭만적 인 순간을 팬들과 공유했습니다.

그러나 여배우가 성게를 앓고 치료를 위해 의사에게 갔기 때문에 모든 것이 장밋빛 인 것은 아닙니다.

Bárbara se lastimó el pie (Foto: IG barbaraderegil)

“의사에서의 휴가, 하하하하, 잘 사는 것은 완벽하지 않습니다.” 그는 발바닥에 주사 한 통증 때문에 비명을 지르는 소리를 들으면서 Instastorie에 썼습니다.

나중에 Barbara는 추종자들에게 파트너와 함께 할 낭만적 인 저녁 식사를 보여 주었고, “사랑”이라는 거대한 글자가있는 고급스러운 해변 설치를 관찰했습니다.

운전사 타니아 린콘 (Tania Rincón) 은 커졌고 그녀와 그녀의 파트너, 두 자녀, 그리고 어린 아이들의 조부모 모두 디즈니 크루즈에서 잊을 수없는 여행을 떠나고 있습니다.

La famosa fue a un crucero (Foto: IG taniarin)

아티스트는 Instagram 계정에서 해변에서 수영하거나 Donald Duck, Nemo와 같은 캐릭터를 만나는 순간을 만지는 순간을 공유했습니다.

“이번 여행에서 추억을 쌓고 부모님이 우리와 함께 계신다는 것을 축하하는 것”또는 “매우 행복”은 유명한 여성이 자신의 게시물에 올린 설명 중 일부입니다.

