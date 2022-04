새로운 플레이스테이션 플러스: 세 가지 구독 및 PS 통합

SCREENSHOT - Sony anunció una reestructuración de su servicio de juegos por suscripción Playstation Plus. Foto: Playstation.com/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

마이크로소프트의 Xbox 게임 패스에 대응하여 소니는 엑스트라와 프리미엄이라는 두 가지 새로운 모드로 플레이스테이션 플러스 게임 구독 서비스를 재구성하기로 결정했습니다.또한 회사는 플레이 스테이션 나우와 플레이 스테이션 플러스를 하나의 서비스로 통합 할 것이라고 발표했습니다. 현재 플레이스테이션 플러스 구독은 플레이스테이션 플러스 에센셜로 이름이 변경됩니다.소니에 따르면, 무엇보다도 한 달에 두 개의 다운로드 게임과 많은 게임에 온라인 멀티 플레이어 기능을 제공 할 것이라고한다. 새로운 Playstation Plus Extra 구독은 소니의 제품과 타사 파트너 개발자가 제공하는 PS4 및 PS5용 다운로드 가능한 최대 400 개의 게임 카탈로그를 추가합니다. Playstation Plus Premium이라고 불리는 가장 비싼 구독에는 필수 및 추가 레벨의 모든 이점이 포함됩니다.클라우드 스트리밍을 통해 제공되는 PS3 타이틀과 스트리밍 및 다운로드를 통해 제공되는 PS, PS2 및 Playstation Portable (PSP) 용 인기 클래식 카탈로그를 포함하여 약 340 개의 게임을 더 추가하십시오. PS4, PS5 또는 PC용 플레이스테이션 나우에서 이전과 마찬가지로 인터넷 서버의 스트리밍 게임이 제공됩니다.또한 Premium 구독에는 평가판이 포함되어있어 플레이어가 게임을 구매하기 전에 게임을 사용해 볼 수 있습니다. 매월 대신 분기별로 또는 매년 지불하는 사용자는 모든 구독에 대해 할인을 받게됩니다.PlayStation Plus 구독은 아시아 시장에서 시작하여 북미 및 유럽이 그 뒤를 이어 지역별로 단계적으로 폐지됩니다. 엑스트라 및 프리미엄 구독에서 사용할 수있는 타이틀 중 소니는 “데스 스트랜드”, “갓 오브 워”, “마블 스파이더 맨”, “마블 스파이더 맨: 마일즈 모랄레스”, “모탈 컴뱃 11"및 “리턴”을 언급했습니다. 라틴 아메리카를 포함하여 PlayStation Now 클라우드 스트리밍 서비스가 없는 시장은 더 적은 기능으로 더 저렴한 버전의 PlayStation Plus를 받게 될 것입니다.이 모드는 PlayStation Plus 디럭스라고 불리며 프리미엄 구독을 대체합니다. dpa