Enel, 리마와 칼라오에서 정전 발표: 구역 및 일정 파악

Enel 회사는 4 월 15 일과 16 일 금요일과 토요일에 리마와 칼라오의 여러 지역에서 전기 서비스를 제한 할 것이라고 보도하고 사람들이 예방 조치를 취할 것을 제안했습니다.

성명서에서 회사는 “서비스 품질 향상”과 “위험을 피하고 공급의 연속성을 보장 할 수 있도록”전력망에 대한 예방 유지 보수 작업으로 인한 것이라고 Enel은 설명했습니다.

정전은 이러한 모든 관할권에 영향을 미치지는 않으며 구역 및 일정으로 제한됩니다.

정전은 다음과 같이 수행됩니다.

4월 15일 금요일

카야오 09:00 - 15:00

연석.산업용 오켄도 칼레 누에베 (엔텔 페루)

4월 16일 토요일

쉼표 08:30 — 16:30

연석.샹그릴라 거리 로스 로렐 MZ F, 로스 노갈 레스 거리 MZ A, 로스 노갈 레스 거리 MZ K.

칼라오 08:30 - 17:30

AV.제독 미구엘 그라우 크드라스 10, 11, 12, 28, 도시.산타 마리나 사우스 AV.산츠 페냐 크라스 7, 8, 14, 아레키파 거리 세라 1, 부에노스 아이레스 거리 MZ B9, 콜론 크라스 거리 7, 8, 거리 S/N CDRA 1, 빌라 크라스 거리 1, 2, 주니어아리카 시드라스 1, 2, 주니어쿠스코 세라스 1, 28, 주니어몬테주마 세라스 9, 10.

칼라오 09:00 - 10:30

거리 S/N 이전 산 아구스틴 농장, 칼라오, 주데카 페루 S.A.C.

4월 18일 월요일

산 마르틴 데 포레스 08:00 — 09:30

협동 경찰은 알베르토 로하스 크라스 1, 11, 도시라는 집을 소유하고 있습니다.페드레갈 하이 스트리트 비센테 델 빌라 세라 1, 파콜론 스트리트 크라스 1, 2, 3, 주니어페드레갈 세라스 1, 4, 프란시스코 로젤로 크라스 통로 1, 3, MZ J, 라임 통로 세라 1, 라이온스 통로 세라스 1, 2, 9, 기적 통로 세라 1.

리마 둘러싸인 08:00 — 09:00

연석.산업 카운트 AV.기예르모 댄지 크라스 20, 21, 이웃 단위 장님 AV.루이스 브라일 세드라 4, AV.오스카 알 베나비데스 크라스 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 칼라 엔젤 크라스 2, 3, 주니어빅터 레이넬 세라 10, 도시.사이프러스 AV.빅터 사리아 크라스 1, 23, 개인 통로 크라스 2, 3, 4.

스톤 브리지 08:30 - 17:30

연관.로스 나란히토스 AV.타워 LTS. 83, 84, MZ A, E, F, G, H, L, O, Z, 거리 1 MZ B, 거리 3 중위 69, 탐보 잉가 농장, 유명.팬아메리칸 노스 10272, MZ A1, B, 아속.미래의 MZ C, ASOC.후아라즈 마 아, ASOC의 아이들.미래의 MZ C, ASOC.외로움의 제왕 MZ A.

산타 로사 데 키베스 09:00 — 18:00

C.P. 레 글라 델 카르멘 드 키판 MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M. 내부

쉼표 09:30 — 11:00 도시.

파스카나 AV.투팍 아마루 크라스 34, 37, 64, 세자르 발레호 스트리트 세라 1, 펠리페 핑고 스트리트 크라스 1, 34, 가르실라소 데 라 베가 스트리트 크라 3, 주님 코크레인 스트리트 세라 1, 주니어.아브라함 발델로마 세라스 1, 2, 3, 4, 5, MZ Q, 주니어카사나베 세라 8 MZ TO, JR.가르실라조 데 라 베가 세드라스 1, 2, 3, MZ C, F, T, JR.호아킨 카펠라 세라 1, 주니어호세 카를로스 마리아테기 크라스 1, 2, 3, 주니어로페즈 알부하르 세라스 1, 3, MZ TO, JR.페드로 폴 세라스 1, 2, 3, MZ B, S, 통로 3, 통로 5, 통로 가르시아 세라 1, MZ A, 조셉 베르나르도 세라 통로 1, 마리아노 멜가 통로 크라스 1, 2.

리마는 11시부터 12시까지 둘러싸여

AV.아르헨티나 크라스 2, 10, 11, 주니어가스파르 에르난데스 CDRA 8.

산 마르틴 데 포레스 11:30 - 13:00

연석.묵주 주니어벤자민 퀴로가 세드라스 3, 4, 8, 9, MZ B, F1, 도시.산 저먼 주니어엘루테리오 벤츄라 휴먼 크라스 8, 9, MZ C, D, D, Z, JR.벨로이 레아테구이 세드라스 8, 9, MZ B, B1, C1, 및, 주니어.유세비오 갈베스 세라 3, MZ C, JR.필립 코할라 세드라스 4, 8, 9, MZ A, A1, D, D1, E, E1, Z, 주니어.예수 베라 세라 9, MZ B1, F1, 시마 주니어.멜키어는 삼나무 8, 9, MZ TO, A1, E1, P를 준수합니다.

쉼표 12:00 — 13:30

A.H. 라 메르세드 AV.투팍 아마루 세드라 1, 도시.후아퀼라와 AV.투팍 아마루 크라스 15, 16, 17, 54, 55, MZ I1, 캐나다 스트리트 세라 1, MZ H1, I, 쿠바 스트리트 크라스 1, 2, 자메이카 스트리트 세라 2, 주니어.수익금 세라 1, 주니어.칠레 공화국 세드라 2, 주니어페루 공화국 세드라스 10, 11, 12, MZ E, J, 주니어우루과이 CDRA 1, 미구엘 그라 우 공원 CDRA 1, PJ 한계 이웃 산타 로사 AV.투팍 아마루 크라스 20, 21, 미라플로레스 스트리트 세라 1, 주니어미라마 크라스 1, 2, 주니어세인트 로즈 오브 라임 크라 1.내부

리마는 13시부터 14시까지 둘러싸여 있습니다.

AV.오스카 르 베나비데스 시드라스 4, 5, 6, 거리 가르시아 악당 시드라스 3, 6.

산 마르틴 데 포레스 14:30 — 16:00

연석.안타레스 AV.토마스 발레 세드라스 18, 20, 거리 기예르모 무어 세드라 1, MZ J, I, 페드로 우나 누에 거리 세라스 1, 2, MZ G, H, I, 거리 산 페드로 세드라 18, MZ H, I, J, 주니어.니콜라스 두에냐스 세드라 1, 일로 세드라 통로 2, 도시.다니엘 알시데스 썩은 AV.토마스 밸리 MZ A, D, D1, 8 월의 거리 5 MZ 전자, E1, F, F1, Z, 통로 44 MZ C, 도시.산 페드로 데 가라가이 AV.토마스 발레 MZ I, 하비에르 헤로 스트리트 세드라 18, MZ J, 칼라 후아나 알라르코 또는 단메르 세드라 5 MZ A, H, J, 산토스 초카노 스트리트 세드라 5, MZ G.

리마에 둘러싸인 15:00 — 16:00

협동 아동 예수 AV.카르카모 세드라스 5, 6, 7, MZ A, B, C, D, E, AV.오스카 R. 베나 비데스 CDRAS 6, 7, 51, 칼레 산 베니토 데 팔레르모 CDRA 1, MZ C, D, 통로 산 주드 타 데우스 CDRA 1, MZ A, D, E, 산 마틴 CDRA 1, 자비의 처녀 통로 CDRA 1, MZ B, C

쉼표 15:00 — 16:30

P.J. 엘 카르멘 AV.카사나베 세드라스 1, 2, 3, 6, MZ F, 도시.배포 유명.투팍 아마루 크라스 31, 32, 33, 61, 62, 63, 거리 라스 오르퀴데아스 세라 1, 스트리트 캡투스 크라 1, 주니어.치자 나무 시드라스 1, 2, MZ B, D, H, JR.목련 세라스 1, 2, MZ B, G, H, JR.사이프러스 시드라스 3, 4, MZ F, JR.재스민 세드라스 1, 2, MZ D, E, JR.백합 세라 1, 주니어머틀은 2, 3, MZ H, 문지릅니다.라 파스카나 AV.투팍 아마루 MZ K, 카를로스 발데라마 스트리트 세라 1, JR.아브라함 발델로마 세드라스 1, 2, MZ H, JR.사이러스 알레그리아 세라스 1, 2, 3, 33, MZ. 내부

칼라오 08:30 - 17:30

이웃 단위 모델 AV.호세 갈베즈 세드라 1, AV.마르코 폴로 크라스 1, 6, 7, 아.빅터 곤잘레스 MZ A, B, C, D, F, 회계 지구 N° 5 거리 A 세드라 1, MZ J, 낸캐시 거리 세드라스 2, 3, 4, 5, 6, 7, MZ A, B, 거리 B, 거리 B, 거리 C, 거리 CDRA 1, 거리 S/N MZ E, L, JR.와이드 세라 1 주니어스튜 크라스 6, 10, 주니어.페드로 루이즈 갈로 시드라 5, MZ F, JR.살롱 크라스 5, 6, 주니어워싱턴 MZ C, 통로 1 MZ E, F, 통로 페드로 루이즈 갈로 세드라 5.