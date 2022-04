“졸업의 해”: 20 년 만에 학교에 돌아온 치어 리더로서의 반란군 윌슨

5 월 13 일 넷플릭스에 도착한 반란군 윌슨의 새 영화 “졸업의 해” (“상급생”). (넷플릭스)

5 월 13 일 호주 여배우 반란군 윌슨 (퍼펙트 리듬) 이 출연 한 영화 졸업의 해 (상급생) 가 넷플릭스에서 개봉되고 알렉스 하드캐슬 (그레이스와 프랭키) 이 감독합니다.이 영화는 2002 년에 시작되어 학교의 치어 리더 그룹의 일부인 십대 스테파니 콘웨이 (윌슨) 의 이야기를 들려줍니다.소녀는 고전적인 인기 소녀입니다. 그녀는 모든 사람의 존경을 즐기고, 축구 팀에서 뛰는 귀여운 소년과 데이트하고 있으며, 모든 것이 잘 작동하고 잘 작동하는 것처럼 보입니다.그러나 그녀의 삶에서 비극적 인 일이 일어날 것입니다. 인간 피라미드를 형성하는 곡예 한가운데서 젊은 여성은 아무도 그녀를 붙잡지 않고 바닥에 떨어지고 혼수 상태에 빠지게됩니다.

그녀는 살아 남았지만 고등학교에 대한 젊은 약속은 20 년이 지난 후에 깨어날 때까지 거의 식물 상태의 기계와 연결되어 있습니다.17세 십대의 이미지와는 거리가 먼 이 젊은 여성은 이제 2022년 37세 여성입니다.하지만 그녀의 마지막 기억이 십대라는 것이라면 어떻게 이 새로운 성인 역할을 맡을 수 있을까요?

이것은 내 졸업의 해의 제안입니다. 이 여성이 학년을 마치고 무도회 여왕의 왕관을 되찾기 위해 무도회에 갈 아이디어를 추구하는 학교 시절로 돌아온 것입니다.Steph가 혼수 상태에 빠진 몇 년 동안 일어난 모든 변화를 깨닫게되면 재미있는 상황이 속속 일어날 것입니다.예를 들어, 그는 이미 9 가지 버전의 영화 패스트 앤 퓨리어스 (Fast and Furious) 가 있다는 사실을 발견하고 레이디 가가와 함께 잡지 표지를 찾으면 마돈나와 착각합니다.

2000년 초 스테파니가 다녔던 학교로 돌아가는 것은 청년들에게 새로운 세상의 입구가 될 것입니다.새로운 연결 방식과 다양한 공존 규칙을 통해 영화는 과거의 시간이 항상 더 좋은 것은 아니지만 그 반대임을 보여 주려고합니다.따라서이 소녀는이 새로운 질서에 적응하려고 노력할 것이며, 그 동안 그녀는 진정한 자아를 찾으려고 노력할 것입니다.90 년대 고전 영화와 우리를 연결시켜 줄 즐거운 시간을 보내고 즐길 수있는 코미디.

90 년대 코미디의 고전 여배우 윌슨과 함께, 알리시아 실버스톤, 노 아이디어 (클루리스), 저스틴 하틀리 (This is Us), 조이 차오 (애프터 파티, 러브 라이프), 크리스 파넬 (브루클린 나인 나인), 제레미 레이 테일러 (IT), 십대 때 스테파니를 연기하는 앙고리 라이스 (스파이더 맨: 노 웨이 홈), 메리 홀랜드 (가장 행복한 시즌).

