후안 오소리오는 비센테 페르난데스의 바이오 시리즈에 대한 압력이 그를 병원으로 보냈다고 확신했습니다.

The Last King: The Son of the People은 멕시코 인이 선호하는 형식이 된 TV 제작 역사상 멕시코 가수 또는 배우에 대해 가장 논란이 많은 바이오 시리즈 중 하나가되었습니다.스캔들과 논쟁에 직면 한 Juan Osorio는 그것을 극복하지 않으려는 시도에 직면하여 확고하게 서 있었고, 첫 시즌이 끝난 지 며칠 후 그는 매우 위험한 고환에서 낭종으로 입원했습니다.

이제 건강을 회복하고 두 번째 시즌을 준비한 후 그는 4 월 3 일부터 무슨 일이 있었는지 주저하지 않고 여러 언론 매체와 회의를 가졌습니다.병원 내에서 사진을 공유하고 연기 길드의 추종자와 친구들 사이에 경종을 울렸다.이제 생산자는 낭종이 예상치 못한 일이지만 바이오 시리즈에서 발생하는 모든 스트레스가 건강 상태와 병원 방문에 부분적으로 영향을 미쳤다고 확신했습니다.

“음, 고환의 낭종이었고 매우 위험했습니다.나는 그것이 모든 것에 합산된다고 생각합니다. 나는 그것이 매우 지친 일이었고 동시에 소설 인 La Herencia의 작품이라는 것을 부인하지 않을 것이기 때문에 당신이 사는 것의 종류, 그리고 무엇보다도 시리즈에 가진이 압력과 관련이 있다고 생각합니다.그는 멕시코 시티의 연극 공연의 레드 카펫에서 말했다.

Osorio se encuentra produciendo al tiempo 'La herencia' y 'El último rey' Foto: Captura de pantalla

두 번째 시즌에 대해 행운을 가진 가족, 함께 마음은 결코 틀리지 않으며 사랑이 보내기 때문에 멜로 드라마의 제작자는 다양한 미디어에서 그것이 매우 유통되기 시작했지만 진행 중임을 확인했기 때문에 훌륭한 세부 사항을 언급하고 싶지 않았습니다.논란이 많은 에피소드가 재생됩니다.

“이번 두 번째 시즌에 사람들이 어떻게 반응하는지보기 위해 그들이 말하는 것이 어떤 식 으로든 친밀하다고 생각합니다 (비센테에 대해). 로드리고 (페르난데스) 의 경우 전체 청중은 자신이 가족의 일원이고 목장에 살았다는 것을 알았고 숨길 수 없습니다.뜨거운 일 중 하나는 비센테가 패트리샤가 임신했다는 사실을 알았을 때 어떻게 반응했는지 보는 것이 었습니다. 어려운시기였으며 우리는 그가 Cuquita와 그녀의 자녀들과 어떻게 대처했는지 보게 될 것입니다.

La bioserie no es aprobada por la familia (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Chris Pizzello/Invision/AP

후안 오소리오 (Juan Osorio) 는 유명한 시리즈가 페르난데스 왕조와 관련된 주요 법적 문제와 관련하여 프로젝트가 그에게 전적으로 관심이 있지만 그의 일은 생산 일 뿐이므로 이에 대한 의견이 없다고 말했다.“합법적 인 것이 무엇인지 살펴보고, 공유하거나, 참여하지 않습니다.제 일은 생산이고 큰 즐거움을 가지고 합니다.

몇 주 전 첫 번째 에피소드가 초연되기 몇 주 전에 Doña Cuquita Abarca는 그녀가 모든 것을 가지고 있기 때문에 혼자가 아니라고 확신했습니다.El Rey가 원했던 것이기 때문에 그녀를 무조건적으로 보호하는 멕시코 가수의 진정한 팬들을 지원합니다.그녀는 또한 멕시코의 법을 완전히 신뢰하므로 전체 시즌이 방송되었지만 남편이 누구인지에 대한 이미지와 이름으로 이익을 얻을 수 없다고 덧붙였다.

La segunda temporada tendrá más controversia Fotos: Cuartoscuro

Televisa는 또한 El Último Rey: El Hijo Del Pueblo가 전국적으로 방송되는 것을 금지하는 사법 통지를받지 못했기 때문에 두 번째 시즌에 취소 될 수 있다는 소문에도 불구하고 모든 것이 계획대로 계속 될 것이라고 말했습니다.

