안젤라 아길라르의 남자친구 거시 라우는 누구인가

최근 Angela Aguilar가 남자 친구 Gussy Lau와 키스하는 사진이 유출되었습니다. 이 이미지는 가수의 많은 팬들이두 사람의 15 년 차이에 깊은 인상을 받았으며 작곡가의 사생활을 조사하기 시작했습니다.

Gussy Lau는 1988 년 6 월 6 일 시날로아 모코 리토에서 태어 났으며 그의 실명은 루이스 아브라함 부엘나 베아 (Luis Abraham Buelna Vea) 이거나 적어도 이것이 Spotify에 등록 된 방식입니다. 이 플랫폼 내에서 33 세의 아티스트는 재생 목록을 만들어 멕시코 지역별로 모든 작곡을 수집했습니다.

크리스티안 노달, 쿠이틀라 베가, 칼리버 50, 아리엘 카마초의 로스 플레베스 델 란초, 그루포 피르메, 라 아롤라도라 반다 엘 리몬은 Gussy가 쓴 예술가 중 일부일 뿐이지 만 그의 레퍼토리에는 아길라 가족도 포함됩니다.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

이미지가 유출 된 순간부터 일부 버전은 젊은 여성의 아버지 인 Pepe Aguilar가 전문적으로 함께 일했기 때문에 Gussy에게 매우 화를 냈을 것이라고 말했습니다.지금까지 유명한 가수는 이와 관련하여 공개적으로 자신을 배치하지 않았다는 점에 유의해야합니다.

그녀의 현재 부부가 작곡 한 Ángela Aguilar가 연주 한 노래는 나와 Se disguizado를 보는 곳에서 멕시코 지역의 이러한 문제에 대해 합의하거나 계약을 체결하면서 만났을 가능성이 높습니다.

반면에 그들이 말하는 것을 말하게하고 라 퀴에로 이구알리타는 페페와 레오나르도 아길라르가 각각 부른 Gussy Lau가 작곡한 노래입니다.Spotify 재생 목록에는 경력의 일환으로 90곡 이상의 노래가 포함되어 있습니다.

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

현재 Ángela Aguilar의 남자 친구의 Instagram 프로필은 비공개입니다. 시날로아 원주민은 수백 명의 사람들로부터 원치 않는 많은 관심을 받았기 때문에 Angela Aguilar 자신을 포함하여이 소셜 네트워크에 60,000 명 이상의 팔로워가 있음을 알 수 있습니다.

2019년 33세의 작곡가는 최고의 멕시코 지역 노래 부문에서 라틴 그래미상을 수상했습니다.라틴 레코딩 예술 과학 아카데미에서이 상을 수상한 노래는 Christian Nodal의 No Count on You Bad였습니다.

2 년 후, Gussy는 Christian Nodal이 연기 한 Here Below의 노래에 대해 동일한 상을 수상했습니다. 두 곡 모두에서 작곡가는 에드거 바레라와 공동 작업했습니다.

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

루이스 아브라함은 예술계에 자신을 알리기 위해 Gussy Lau를 선택했지만 르네 움베르토 라우를 사용하여 일부 노래에 서명했습니다.몇 주 전, 안젤라 아길라르 (Angela Aguilar) 는 신비한 덩어리가 그녀에게 1,500 개의 장미를 배열하여 호텔로 보냈다고 밝혔다.

젊은 가수가 구혼자의 이름에 대해 질문을 받았을 때, 그녀는 자신의 정체성을 공유하기를 단호하게 거부했다. “나는 아무 말도 할 수 없다.그는 Gussy와의 관계를 비공개로 유지하는 것을 선호한다는 것을 알았지 만 그 달에는 아무도 자신에 관한 것이라는 것을 알지 못했습니다.

Ángela Aguilar의 사생활은 사진 유출로 인해 침해되었을 것입니다. 그녀는 최근에 로맨스를 공개 할 의도가 없지만 압력에 직면하여Gussy는 로맨스의 존재를 확인한 사람이었습니다.

“정말 단순한 것이 맥락에서 벗어나는 것입니다.안젤라와 저의 사진이 돌고 있습니다.좋아, 우리는 함께 있고 이야기를 너무 오래 말하지 않기 위해 2 월 중순부터 외출했습니다. 몇 주 동안 문제가 아니기 때문에 모든 것이 개인적으로 처리되고 있었기 때문입니다.

