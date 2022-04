전 세계에서 Netflix에서 가장 많이 본 네 가지 소설입니다.

넷플릭스 소비자들이 가장 인기있는 소설이 공개되었으며, 그 순위에서 오스카상을 수상한 오스카 수상자 인 그의 눈의 비밀 의 배우 기예르모 프란첼라 (Guillermo Francella ) 가 주연을 맡은 라틴 아메리카 소설 인 아르헨티나 제작 Granizo (All Hail) 가 공개되었습니다.예상대로 Bridgerton의 두 번째 시즌도 엄청난 숫자로 1 위를 차지했습니다.

“브리저튼 (Bridgerton)” 의 두 번째 시즌에이 이야기는 앤서니 자작 작과 아내를 찾는 데 중점을 둡니다.(넷플릭스)

한국의 The Squid Game 현상이 도착할 때까지 시리즈 우주를 이끌었던 멋진 첫 시즌이 끝난 후 쇼 러너 Shonda Rhimes가 제작 한이 시리즈의 두 번째 작품은 거의 2 억 5 천 5 백만 시간의 시청으로 여왕의 왕관을 착용하고 있습니다.영어로 된 소설 목록에서 일주일 만에 가장 많이 본 제목입니다.역사적 숫자 1 인 Squid Game과 정확하게 경쟁하기에 좋은 인물로 거의 5 억 7,200 만 명을 지배합니다.

줄리아 퀸 (Julia Quinn) 의 소설을 바탕으로 한 브리저튼 (Bridgerton) 은 39 개국의 상위 10 위를 통합 할 정도로 관객을 사로 잡았을뿐만 아니라 첫 시즌이 5300 만 시간의 시청 시간으로 2 위로 올라갔습니다.3 번에서 그녀는 리얼리티 쇼가 뒤 따랐다. Is It Cake?(케이크 야?)2650만 명에 달합니다.

라이언 레이놀즈는 마크 러팔로, 조이 살다나, 제니퍼 가너와 함께하는이 미래 지향적 인 이야기에 출연합니다.(넷플릭스)

영어 영화 중 라이언 레이놀즈, 조 살다냐, 마크 러팔로가 주연을 맡은 아담 프로젝트는 거의 1,800 만 시간의 시청으로 1 위를 차지했습니다.이를 통해 그는 플랫폼 역사상 가장 인기있는 소설 그룹에 속할 수있었습니다. 그는 2 억 2 천 7 백만 명으로 5 위를 차지했습니다.

강세를 보이고있는 또 다른 소설은 저드 아파 토우 (Judd Apatow) 의 새로운 코미디 인 버블 (The Bubble) 으로, 1,200 만 시간 이상 시청하면서 2 위를 차지했습니다.한편, 다큐멘터리 누구도 신뢰하지 마십시오. 암호 화폐 왕의 흔적에서 1,200 만 명이 넘었습니다.

오스카상을 수상한 “눈의 비밀”의 배우 기예르모 프란첼라는 새로운 히트 곡 “우박”의 주인공입니다.(넷플릭스)

국제 소설과 관련하여 우박 및 사업 제안 (사업 제안) 은 각각 영화와 시리즈에서 선두를 달리고 있습니다.기예르모 프란첼라 (클랜, 나의 걸작) 의 영화는 32개국 중 상위 10위 안에 들었으며 2천 4백만 시간 이상의 시청으로 세계 랭킹 1위를 차지했습니다.기상 학자 미구엘 플로레스 (Miguel Flores) 는 일기 예보에서 실수를하고 우박의 추락에 대해 인구에게 경고하지 않고 그의 인기를 집단적 증오로 바꾸고 감정적 발견의 여정으로 몰아 넣는 이야기를 들려줍니다.

이 카테고리에서 매우 잘 측정 된 또 다른 영화는 Noomi Rapace가 주연을 맡은 블랙 크랩 (블랙 크랩) 이었습니다. 78 개국 중 상위 10 위권에 진입하여 1,100 만 시간 이상 시청했습니다.이로 인해 종말 이후 세계에서 6 명의 병사가 신비한 임무를 수행하면서 Adam Berg의 작업이 세계 순위에서 가장 인기있는 소설 목록에서 5 위를 차지했습니다.

한국 시리즈는 계속해서 관객을 매료시키고 있습니다. “직업 제안”은 4 주 동안 1 위를 차지했습니다.(넷플릭스)

아마도 The Squid Game이 미친 큰 영향의 유산으로서 한국 시리즈는 많은 청중에게 다가 갈 수 있습니다.직업 제안이 그 예입니다. 가난한 소녀가 풍부한 소년의 현대적이고 지능적인 방식으로 재검토하는이 소설은 3250 만 시간의 시청으로 4 주 동안 국제 TV 제작의 최고 자리에 확고하게 자리 잡았습니다.

순위에서 한국 타이틀 일뿐만 아니라, 매우 잘 측정되는 다른 사람들은 스물 다섯 스물 하나 (스물 다섯 스물 하나), 청소년 정의, 예측 사랑과 날씨, 좀비 시리즈 We 're Dead (All ofUs Are Dead) 는 10 주 후에도 거의 950 만 시간을 시청하면서 목록에 계속 올랐습니다.

