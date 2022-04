소니 스토어, 플레이스테이션에 대한 중요한 발표

소니는 이제 사용자가 모든 공식 PlayStation 상품을 찾을 수 있다고 발표했습니다.소니 스토어: 원하는 사람과 기프트 카드 및 플레이스테이션 플러스 멤버십을 공유할 수 있습니다.

소니 온라인 스토어는 2019년부터 미국에서 판매되었습니다.이번 발표는 게릴라 게임즈 브랜드인 호라이즌 원자재의 신제품과 일치합니다.그러나 이제 소비자들은 재킷, 스웨트 셔츠, Funko Pop도 구입할 수 있습니다!호라이즌: 제로 던, 라스트 오브 어스 파트 2, 쓰시마의 유령, 전쟁의 신 또는 단순히 PlayStation 브랜드와 콘솔에 경의를 표하는 기타 아이템.

새로운 공식 PlayStation 스웨트 셔츠, 티셔츠, 배낭, 숄더백, 물병 및 기타 제품이 Sony Store에 도착했으며 이제 모든 사용자가 어디에나 가져갈 수 있으며 1994 년에 태어난 콘솔이 얼마나 광신적인지 증명할 수 있습니다.

이 회사는 예를 들어 PS5에서 영감을 얻은 폭격기 재킷, DualSense 무선 컨트롤러의 엠보싱 캡, 무지개 빛깔의 로고가있는 여성용 티셔츠와 PlayStation 백팩, 물병, 모자, 아트 북,머그컵 등.

또한 10 달러, 20 달러, 50 달러 및 100 달러의 카드를 기부하여 PlayStation에 대한 열정을 공유하여 다른 사람들이 세계에서 가장 큰 PlayStation 콘텐츠 라이브러리의 모든 요소를 완전히 즐길 수 있습니다.플레이스테이션 네트워크.

또 다른 추가 기능은 PlayStation Plus 3 개월 및 12 개월 카드로 전 세계 플레이어 커뮤니티와 온라인 멀티 플레이어를 플레이 할 수있는 기능, 무료 월간 게임 및플레이 스토어.

소니는 디지털 스토어에서 연간 PlayStation Now 구독을 구매할 수있는 기능을 제거했습니다.지난 주 PlayStation Now가 새로운 PlayStation Plus로 대체 될 것이라고 발표되었을 때 제거가 이루어졌습니다. 이 PlayStation Plus는 이제 3 단계로 구성되어 있으며 현재 세대 게임 및 그 이상의 카탈로그에 액세스 할 수 있습니다.

그 이유는 PlayStation Now의 중단과 관련이 있습니다.PlayStation Now 서비스의 실종과 그 기능을 플레이 스테이션 플러스 프리미엄 구독에 통합한다는 발표의 일환으로 소니는 수개월의 유료 PlayStation Now 구독이 자동으로 전환되도록 보장함으로써 기존 PlayStation Now 가입자를 안심시켰다.플레이스테이션 프리미엄으로

PlayStation Now의 연간 구독료는 59.99 달러이고 플레이 스테이션 플러스 프리미엄의 연간 구독료는 119.9 달러이므로 Now와 장기 계약을 맺은 사람들에게는 큰 거래였습니다.

이러한 이유로 현재 PlayStation Now에 액세스하는 유일한 방법은 월간 구독을 통해서이므로 몇 달 전에 미리 지불 할 가능성이 없습니다.월간 구독료는 8.99 달러이며 6 월에는 플레이 스테이션 나우 카탈로그에서 플레이 스테이션 3 게임에 액세스 할 수있는 16.99 달러부터 시작하는 플레이 스테이션 플러스 프리미엄 멤버십으로 대체됩니다.

플레이스테이션 플러스에는 세 가지 구독 모드가 있습니다.

플레이스테이션 플러스 에센셜은 현재 플레이스테이션 플러스와 동일한 가격으로 알려진 플레이스테이션 플러스의 기능을 유지합니다.

- 한 달에 8.99달러

- 3개월 동안 24.99달러.

- 연간 59.99 달러.

플레이스테이션 플러스 엑스트라는 약 400개의 플레이스테이션 5 및 플레이스테이션 4 게임 카탈로그에 대한 액세스를 추가합니다.비용:

- 한 달에 13.99달러

- 3개월 동안 39.99달러

- 연간 99.99달러

플레이스테이션 플러스 프리미엄에는 위의 모든 내용과 플레이스테이션 3의 약 300개의 이전 버전과 호환되는 게임 카탈로그가 포함되어 있습니다.플레이 스테이션 2, PSP 및 플레이 스테이션, 비용은 다음과 같습니다.

- 한 달에 16.99달러

- 3개월 동안 49.99달러

- 연간 119.99달러입니다.

