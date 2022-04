제 64 회 그래미 어워드 갈라에는 많은 주인공이 있었지만 라스 베이거스의 MGM 그랜드 가든 아레나에 물리적으로 있지는 않았지만 자신이 참석 한 대다수의 사람들 중 한 명인 것처럼 느껴지는 사람이있었습니다. 눈에 띄지 않는 올리버 테일러 호킨스.

Foo Figthers의 드러머는 아카데미가 몸에 없지만 그의 음악으로 영혼을 계속 채우는 사람들에게 In Memoria를 렌더링 할 기회를 갖는 공간에서 영예를 얻은 인물 중 하나였습니다.'There goes my hero'와 함께 음악가에 대한 찬사가 시작되었고 트위터를 시작으로 소셜 네트워크에서 수천 명의 팬을 흔들었던 '올레, 올레 올레 올레 올레, 테일러, 테일러'가 들렸다.

