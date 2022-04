그래미 2022: 레이디 가가가 그래미상 뮤지컬 쇼의 일부가 될 것입니다

유명한 미국 연기자 레이디 가가 (Lady Gaga) 는 다음 주 일요일 2022 그래미 어워드의 음악 공연에 참여하여 동료이자 친구 인 토니 베넷에게 진심으로 경의를 표할 것입니다.경력을 통해 12 개의 그래미상을 수상한 역사가는 올해 재즈 앨범 Love For Sale을 위해 5 개의 축음기를 놓고 경쟁 할 것입니다.

얕은 연기자는 빌리 아일리시, 존 레전드, 존 바티스트, BTS 및 J Balvin과 아르헨티나의 계시 María Becerra가 결성 한 라틴 아메리카 듀오와 같은 네바다 주 라스 베이거스의 MGM 그랜드 가든 아레나의 내부를 공감할 목소리에 동참합니다.몇 가지 다른.

가가는 또한 그녀의 콜라보레이션을 위해 “최고의 뮤직 비디오”, “최고의 콜라보레이션”, “올해의 최고의 녹음”및 “올해의 베스트 앨범”카테고리를 포함하여 이미 광범위한 유산에 5 개의 그래미를 더 추가 할 것입니다.

중요한 영국 언론인 The Sun을 통해 레이디 가가의 참여가 보도되었으며 약 5 분 이상 지속될 것입니다.그러나 그의 아들이자 매니저 인 대니 베넷 (Danny Bennett) 이 보도 한 바와 같이 95 세의 미국 작곡가 자신이보다 구체적인 알츠하이머 건강 문제로 인해 공물이 될 것입니다.

3 월 마지막 주에 대니는 버라이어티 포털에 대한 인터뷰를 제안하여 토니 베넷이 부재 한 이유를 지적했습니다.

“프로듀서들이 일요일 그래미 방송에서 토니와 가가를 초청했지만 알츠하이머 병과의 지속적인 싸움으로 인해 받아 들일 수 없었던 것은 유감입니다.우리는 레이디 가가가 두 가지를 대표하기 위해 스스로 행동하는 것이 적절하다고 결정했습니다.” 라고 토니 베넷의 버라이어티 (Variety) 의 맏아들은 말했습니다.

한 소식통은 The Sun에 64 번째 그래미상에서 가가의 공연이 밤의 큰 순간이 될 것이며 2014 년 앨범 인 Cheek To Cheek에서 여배우와 협력 한 연기자의 경력을 향상시키는 데 초점을 맞출 것이라고 설명했습니다.

“무대에서 레이디 가가는 작년에 나온 마지막 앨범의 타이틀 곡 인 'Love For Sale'을 부를 것입니다.그는 또한 이미 함께 한 노래 인 'Do I Love You'를 연주합니다.그가 노래를 부를 때 토니의 사진이 무대 뒤의 스크린에 방송 될 것입니다.” 라고 The Sun의 소식통은 말했습니다.

그래미 무대에서 가가가 마지막으로 본 것은 브래들리 쿠퍼와 함께 여러 수상 경력에 빛나는 히트 Shallow (Shallow) 를 공연했을 때 2019 년 에디션에서 대유행 이전이었습니다 .이런 식으로 Always Remember us 의 연기자의 발표는 갑자기 Foo Fighters가 취소 된 후 확인되었습니다.드러머 테일러 호킨스의 죽음.

국립 녹음 예술 과학 아카데미가 주최 한 축음기 시상식은 미국의 CBS에서 방송되며 라틴 아메리카에서는 이벤트를 볼 수있는 유료 TV 채널이 TNT입니다.

반면 인터넷을 통해 2022 년 그래미상을 시청하려는 사람들은 스트리밍 플랫폼 Paramount+에서 방송을 팔로우 할 수 있습니다.레코딩 아카데미의 공식 YouTube 채널과 웹 사이트에서도 이벤트를 방송하지만 영어에서 스페인어로 실시간 번역되지 않을 수 있습니다.

