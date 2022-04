벅스 버니에서 스폰지밥까지: LGBTTTIQ+ 커뮤니티를 보이게 만든 만화

어린 시절을 캐릭터로 표시 한 만화는 아마도 그 당시 그들이 왜 그런 방식으로 행동했는지 또는 사회가 나타내는 성별 고정 관념과 다르게 옷을 입었 기 때문에 이해하지 못했을 것입니다.이제 우리는 성인이되었으므로 개념을 다르게 이해합니다. 오늘날 우리는 더 비판적인 눈으로 분석하기 때문입니다.

수년 동안 LGBTTTIQ+커뮤니티는 자신이 누구인지, 어떻게 고려되는지, 어떻게 관련되어 있는지 가시화 할 수있는 공간을 찾고 있습니다.새로운 세대에 “차별 금지”와 포함을 구현하기 위해이 커뮤니티에 속한 캐릭터가 다른 만화에 등장했습니다.

인포배는 어린 시절의 일부였던 LGBT+에 속한 캐릭터 목록을 보여줍니다.

많은 사람들을 웃게 만든 토끼는 여러 차례 여성스러운면을 보여 주었고 허리에 손을 대고 엉덩이를 좌우로 움직이는 매우 들떠 관찰되었습니다.그녀는 캔 캔 스커트와 다른 테마 의상과 같은 매우 눈에 띄는 의상을 여러 번 사용했습니다.

때때로 그녀의 목소리가 매우 여성적이고 때로는 매우 남성적인 것으로 판명되었다는 것은 말할 것도 없습니다.

만화 The Cow and the Chick에서 Rojo의 캐릭터는 드레스와 가발을 입는 것이 매우 행복해 보이는 작은 악마입니다.일부 장에서 그는 속눈썹이 길고 엉덩이를 음악의 비트에 맞게 움직여 매우 들떠 있었다.

그는 The Powerpuffer Girls 시리즈에 참여한 매우 강력하고 사치스러운 악마입니다. 그는 스커트, 투투, 드레스를 입는 것을 좋아했기 때문에 캐릭터 Trasvesti가 특징입니다.이 캐릭터의 더빙은 리카르도 힐 (Ricardo Hill) 과 오스카 플로레스 (Óscar Flores) 가 수행했으며 때로는 목소리를 더 선명하고 여성스럽게 만들려고 노력하고 있다고 들었습니다.

시리즈에서 여러 번 스폰지 밥은 그의 가장 친한 친구 인 Patricio Estrella와 함께 드레스와 메이크업을 시도하는 것을 보았습니다.사실 한 장에서 둘 다 결혼했습니다.

카툰 네트워크 시리즈 스티븐 유니버스 (Steven Universe) 는이 커뮤니티에 속한 두 명의 캐릭터가 등장했기 때문에루비와 사파이어는 저온과 고온을 제어하는 두 가지 보석입니다.둘 다 사랑에 빠지고 결혼합니다.

카툰 네트워크에 속한 어드벤처 타임은 달콤한 공주에 관심이있는 뱀파이어 퀸으로도 알려진 마르셀린이 등장하는 시리즈입니다.둘 다 사랑에 빠지고 시리즈에서 키스하는 모습을 보입니다.

나오코 타케우치 (Naoko Takeuchi) 가 쓰고 그린 만화는 90 년대 멕시코의 많은 소녀들의 어린 시절을 기쁨으로 가득 채웠지 만, 그 당시와 매우 다른 이상을 보여준 동성애 캐릭터가 등장하면서 멕시코에서 방송 된 시리즈가 검열되었습니다.

세일러 스타 파이터 (Sailor Star Fighter) 의 캐릭터는 항상 세레나에 관심이있었습니다. 사실 일부 장에서는 더 이상 키스 할 수 없을 때까지 그녀에게 매우 세심한주의를 기울입니다.

아마도 가장 놀라운 사례는 Scooby-Doo 시리즈의 Velma의 사례 일 것입니다. 그러나 그녀는 어떤 장에서도 다른 여성들에게 관심을 보이지 않았기 때문입니다.시나리오 작가 제임스 건 (James Gunn) 은 트위터에서 2002 년 워너 브라더스 픽처스가 캐릭터를 검열했다고 언급했다.Gunn이 원래 대본에서 Velma가 레즈비언이라고 밝힌 방법입니다.

