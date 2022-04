신비한 죽음과 암호 화폐 보물을 잃어버린 또 다른 사기꾼: “아무도 믿지 마라”

Trust No One: The Hunt for the Cryptoking. Photograph of Gerald Cotten. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

처음에는 틴더 사기꾼 (틴더 사기꾼) 이었습니다. 그렇다면 안나는 누구입니까?(안나 발명); 나쁜 비건 : 명성, 사기 및 탈출.Money+거짓말은 사기꾼에 관한 다큐멘터리의 라인 인 Netflix의 최근 히트 곡의 기본 공식 인 것 같습니다. 플랫폼 사용자의 주요 검색 중 두드러집니다.암호화폐 (트러스트 노 원: 더 헌트 포 더 크립토 킹) 는 3월 30일까지만 이용할 수 있습니다.

2018 년 인도에서 신혼 여행을 할 때 의지를 바꾼 지 며칠 만에 캐나다 최고의 암호 화폐 투자 회사 인 QuadrigaCX의 CEO 인 Gerry Cotten이 예기치 않게 사망했습니다.무덤에서 그는 75,000명 이상의 고객 중 약 2억 5천만 달러에 접근하기 위해 암호를 가져갔습니다.돈은 말 그대로 사이버 에어로 사라졌습니다.

그러나 투자자 그룹은 사실을 경계했습니다. 결국 Cotten은 항상 상처가 없었지만 과거에 피라미드 계획과 같은 비 신타 금융 기동을 이미 수행했습니다.캐나다 왕립 기마 경찰 (RCMP) 과 FBI가이 사건을 조사하는 동안 소수의 사람들이 트위터, Reddit, Pastebin 및 Telegram에 모여 네트워크에서 수행 된 작업을 수행했습니다. 그들은 버블 필터의 나선형으로 내려와 사기를 당했다고 확신하게되었습니다.수백만 명의 사람들을 즐기고 살아있었습니다.

소피 존스 (Sophie Jones) 와 모건 매튜스 (Morgan Matthews) 의 총괄 제작과 함께 영국 감독 루크 세웰 (Luke Sewell) 의 다큐멘터리는 코튼의 거짓 죽음에 대한 가설에 대한 확실한 증거는 없지만 아직 확실하게 폐쇄되지 않은 진정한 범죄로 이야기를 따른다.심지어 몸을 발굴하는 것이 필요하다고 생각합니다.

킴벌리 스미스 (Kimberly Smith) 는 역사를 아직 종결되지 않은 진정한 범죄로 묘사하는 목소리 중 하나입니다.(넷플릭스)

스트리밍 대중에게 사기가 미치는 매혹적인 영향은 암호 화폐에 대한 어두운 이야기 (이를 지배하는 가장 큰 규칙이이 조사의 제목을 부여하는 이유: 아무도 신뢰하지 않음) 와 블록 체인의 본질적인 복잡성으로 인해 더욱 복잡해집니다.QCXINT라는 별칭 뒤에 자신의 신원을 보호하는 부상당한 당사자 중 한 명으로서 당국은 잠재적 범죄의 본질을 이해하지 못했습니다. “저는 전화로 RCMP 조사관에게 기본 사항을 설명하는 데 몇 시간을 보냈습니다.시체, 장전 된 총과 피의 흔적”.

QCXINT는 베니 티 페어 (Vanity Fair) 에 성명을 발표했으며, 2019 년 11 월 Sewell의 다큐멘터리를 기반으로하는 “피라미드 계획, 개인 요트 및 2 억 5 천만 달러의 잃어버린 암호 화폐: 쿼드리가의 이상한 이야기”라는 메모에서 사건을 공개했습니다.QCXINT는 3D로 인쇄 된 여우 마스크 또는 너구리를 사용하여 별칭에 적합한 화면 모양을 만듭니다.

암호가 사라져 피해를 입은 사람들 중 하나는 QCXINT의 별칭 뒤에 자신의 신원을 보호했습니다.(넷플릭스)

왜곡 된 목소리로 가면을 쓴 남자를 담당하는 개방성이 다큐멘터리의 진지함을 취한다면, 영감을 준 사실에 대한 충실도보다 이야기의 효과에 더 초점을 맞춘 진정한 범죄 장르에서는 중요하지 않습니다.한 가지 예는 버뮤다에서 코튼의 얼굴 변화에 대한 추측으로, 성형 외과 의사가 그만큼 신비한 것으로 인한 것입니다.

투자자-자경단 (Quadriga 사건에서 돈을 잃은 많은 사람들과 관련된 소그룹) 의 음모 이론 외에도 Trust No One은 The Globe and Mail의 언론인, 사건을 따르는 신문 및 일부 전문가를 보여줍니다.공식 조사와 함께.반면에 이미 YouTube 계정에서 사용할 수 있었던 드라마로 가득 찬 추측은 적어도 토론토의 알렉산드라 포사즈키와 조 코스탈도가 수집 한 증거와 동등합니다.

통 조우 (Tong Zou) 는 “아무도 믿지 마라”고 말한 부상당한 사람들 중 하나입니다.(넷플릭스)

코튼은 밴쿠버에 쿼드리가CX를 설립했습니다.그는 여행, 값 비싼 자동차, 요트, 헬리콥터, 부동산 등 인스 타 그램을 찍을 수있는 삶과 괴상한 공기를 가졌습니다.제니퍼 로버트슨과 결혼 한 후 30 세에 신혼 여행을 보내기 위해 자이푸르에 도착했지만 9 일 후 오베로이 라즈빌라스 리조트에서 아팠습니다.사립 병원에서 그는 급성 위장염 진단을 받았고 몇 시간 후 패혈증이 발생했습니다.

충격으로 그녀의 죽음이 발생했습니다.확립 된 공식 원인은 “크론 병의 합병증”이었습니다.부검이 없었습니다.시체는 지역 의과 대학에서 캐나다로 돌아온 것에 대해 방부 처리되었습니다.

인도에서 코튼의 예상치 못한 사망의 공식 원인은 “크론 병의 합병증”이었습니다.(넷플릭스)

며칠 만에 모든 일이 일어 났지만 Quadriga는 한 달 후까지 코튼의 죽음을 발표하지 않았습니다.그 기간 동안 회사는 배당금을 지불하거나 투자를 반환하지는 않았지만 계속해서 자금을 수령했습니다.고객이 문서의 진위 여부에 대해 의문을 제기하기 시작했을 때 사실과 유언장의 존재가 알려졌습니다.그는 Lexus, Cessna, 심지어 두 치와와를 돌보는 기금에 대해 이야기했지만 암호 화폐를 사용하는 하드 드라이브 (콜드 지갑 또는 콜드 지갑) 는 언급하지 않았습니다.

Cotten이 일부 계획 B로 열쇠를 지키지 않는 것만 큼 의심 스러웠습니다. 사람이 열쇠를 잃어 버리면 자물쇠 제조공이라고 부르지 만 Vanity Fair는 설명했지만 비트 코인 지갑의 비밀번호를 잃어 버리면 무작위로 생성되고 암기 할 수없는 매우 긴 일련의 표지판 — 자금에 접근 할 수 없습니다.노바 스코샤 대법원이 Ernst & Young에게 Quadriga를 감사하도록 명령했을 때 다른 모호한 이야기가 나왔습니다.일부는 코튼이 15 세에 전 파트너 인 마이클 패트린과 함께 투자를 시작했을 때로 거슬러 올라갑니다.

부상당한 사람들은 코튼이 자이푸르로 여행하기 직전에 자신의 의지를 바꿨다는 사실을 알았을 때 의심하기 시작했습니다.(넷플릭스)

89 분 길이의 트러스트 노 원은 넷플릭스를 넘어서는 트렌드에 기여합니다. Star+는 드롭 아웃: 더 라이즈를 초연했습니다.엘리자베스 홈즈의 몰락 (단기간에 역사상 가장 어린 억만 장자가되어 감옥에 갇힌 테라 노스 창립자의 이야기), HBO Max는 Generation Hustle (다큐멘터리 영화 제작자) 을 보유하고 있습니다.알렉스 기브니 (Alex Gibney) 의 사기, 피라미드 및 피싱 (인터넷에서 밀레니엄 세대가 출연) 과 애플 TV+에 관한 시리즈는 WeCrashed (WeWork 기업가인 아담 노이만의 이야기) 를 공개했습니다.

다큐멘터리에서 Quadriga의 자금의 수수께끼에 대해 이야기 한 부상당한 또 다른 사람들 중 하나 인 Ali Mousavi.(넷플릭스)





계속 읽으세요: