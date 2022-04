카타르 2022 월드컵 페루 패자부활전 추첨: 그룹의 모습입니다

오늘 카타르 2022 월드컵의 8 개 그룹이 어떻게 생겼는지 알려졌습니다.이 행사는 카타르의 도하 전시 및 의회 센터에서 열렸습니다.월드컵 개최국은 11 월 21 일 알 바이트 스타디움에서 토너먼트 개막전에서 에콰도르와 대결합니다.

주최자는 첫 월드컵 결승전을 치르고 모하메드 살라에서 이집트를 탈락 한 에콰도르, 네덜란드 및 아프리카 챔피언 세네갈과 함께 풀 A에 진출합니다.

페루 대표팀은 월드컵 D 조에서 프랑스, 덴마크, 튀니지 팀과 대결했지만 먼저 패자부활전 경기를 치러야합니다.아랍 에미리트와 호주 간의 우승자6월 13일 도하에서 오후 1시 (페루 시간) 부터 한 번의 경기에서.

두 번째 제거 과정에서 Ricardo Gareca가 감독 한 바이 컬러는 우루과이 30, 멕시코 70, 아르헨티나 78, 스페인 82 및 2018 년 러시아에서 열린 세계 선수권 대회에 참가했으며 36 년 동안 결석 한 후 참석했습니다.

분 단위

12:19: F 조: 벨기에, 크로아티아, 모로코, 캐나다.

12:18: H 조: 포르투갈, 우루과이 C, 한국, 가나.

12:17: G조: 브라질, 세르비아, 스위스, 카메룬.

12:16: 그룹 B: 영국, 이란, 미국, 웨일즈 또는 스코틀랜드 또는 우크라이나.

12:15: 그룹 E: 스페인, 독일, 일본, 코스타리카 또는 뉴질랜드.

12:14: C조: 아르헨티나, 멕시코, 폴란드, 사우디아라비아.

12:13: 그룹 A: 카타르, 네덜란드, 세네갈, 에콰도르.

12:12: 그룹 D: 프랑스, 덴마크, 튀니지, 페루 또는 호주/에미레이트 항공

12:11: 이제 그들은 과대 광고 4로 넘어갑니다.페루가 패자부활을 극복한다면 여기에 올 것입니다.

12:10: H조: 포르투갈, 우루과이, 한국

12:10: F 조: 벨기에, 크로아티아, 모로코.

12:09: E조: 스페인, 독일, 일본.

12:07: 그룹 D: 프랑스, 스페인, 튀니지.

12:06: G조: 브라질, 수이자, 세르비아.

12:06: C조: 아르헨티나, 멕시코, 폴란드.

12:05: 그룹 A: 카타르, 네덜란드, 세네갈.

12:04: 그룹 B: 영국, 미국, 이란.

12:03: 이제 그들은 과대 광고 3으로 넘어갑니다.

12:02: H 조: 포르투갈, 우루과이.

12:00: G조: 브라질, 스위스,

11:59: F조: 벨기에, 크로아티아

11:59: E조: 스페인, 독일

11:58: D조: 프랑스, 덴마크

11:58: C조: 아르헨티나, 멕시코

11:56: 그룹 B: 영국, 미국

11:55: 그룹 A: 네덜란드 카타르

11:54: 그들은 카타르 2022 월드컵 추첨에서 포트 2에 간다.

11:54: 그들은 카타르 2022 월드컵 추첨에서 포트 2에 간다.

11:53: 포르투갈은 H 그룹의 최고 종자입니다.

11:53: 브라질은 G 그룹의 최고 종자입니다.

11:52: 벨기에가 F 조에 시드

11:52: 스페인은 E 그룹의 최고 종자입니다.

11:52: 프랑스는 D 조에 시드

11:51: 아르헨티나는 C 그룹의 최고 종자입니다.

11:48: 영국은 B 조에 시드

11:47: 카타르는 A 그룹의 최고 종자입니다.

11:46: 카타르 2022 월드 드로우의 규칙과 형식을 발표합니다.

11:41: 카푸, 제이 제이 오코차, 로타르 마테우스, 알리 다이, 팀 케이힐, 보라 밀루티노비치, 라바 마제르, 아델 아메드 말랄라가 드로우 베이스 드럼의 발표자입니다.

11:34: 프랑스 대표팀의 코치이자 일등 챔피언 인 디디에 데샹이 월드컵과 함께 스탠드에 참가합니다.

11:30: FIFA는 오늘 우리와 함께하지 않는 축구 전설을 위해 비디오를 헌정합니다.이 클립에는 디에고 아르만도 마라도나, 게르트 뮬러, 고든 뱅크스, 파올로 로시와 같은 피규어가 포함되어 있습니다.

11:27: “추첨 전에 연설을 듣고 싶은 사람은 아무도 없지만 헤이 (웃음).이 토너먼트는 팬데믹 이후 세계 최초의 주요 이벤트가 될 것입니다.카타르는 모든 사람이 볼 수 있습니다.우리는 축구 팬들에게 월드컵을 제공 할 예정이며, 모두가 즐기기를 바랍니다.스포츠의 영향은 여전히 즐거움에 남아 있지 않고, 더 나아가고, 우리를 하나로 묶고, 지구상의 모든 팬들과 함께 서게합니다.” 라고 카타르의 에미 르 알 타니 (Al Thani) 는 말했습니다.

11:23: “우리 세계는 공격적이며 사람들이 참여할 기회가 필요하며 월드컵이이를 대표 할 것입니다.축구 커뮤니티가하는 우리의 요청은 갈등을 막고 전쟁을 중단하십시오 (러시아-우크라이나) 입니다.” 라고 Gianni Infantino 대통령은 말했습니다.

11:15: 이드리스 엘바와 레쉬민 차우두리가 추첨의 공식 발표자입니다.

11:14: “모든 아랍인들이 세상을 영접할 것”이라고 셰리한은 말했다.

11:10: 아티스트 셰리한에 들어가 카타르 2022 월드컵에 대한 소개를 하세요.

11:05: 카타르 2022 월드컵의 마스코트인 에브를 발표합니다.

11:00: 카타르 2022 월드컵 추첨을 시작합니다.

- 카타르 2022 월드컵 사전 추첨 축하.

- 축구 인물이 추첨에 참석합니다.

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Julio Cesar and Marco Materazzi arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Didier Drogba, Geremi and Mikael Silvestre arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Iker Casillas arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Bebeto and his wife Denise de Oliveira arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

모든 것이 4 월 1 일 금요일 (아래 모든 시간 참조) 오늘 열리 며, 여기서 8 개 그룹이 어떻게 구성되는지 알 수 있습니다.FIFA 순위에 따라 팀은 4 개의 팟으로 나뉘어져 있습니다.즉, 베이스 드럼 1 (시드 헤드) 등에 가장 잘 배치됩니다.

여전히 3 개의 장소를 이용할 수 있으며, 이들은 다른 동맹의 패자부활에서 나올 것입니다.오세아니아와 CONCACAF (뉴질랜드 vs 코스타리카), 아시아 vs CONMEBOL (페루 vs 호주 또는 아랍 에미리트) 및 UEFA (웨일즈 vs 우크라이나 또는 스코틀랜드).이 팀들은 6월에만 미래를 알게 될 것입니다.

월드컵 주최자 인 카타르는 이미 그룹을 보유한 유일한 팀입니다. A에있을 것입니다.무승부는 드럼 순서대로 진행됩니다.예를 들어, 4번째 선수들은 상자를 닫을 것입니다 (여기에는 패자부활전을 플레이할 모든 사람이 있습니다).하지만 다른 세부 사항도 있습니다.

유럽인만 같은 그룹에 최대 2개의 팀을 구성할 수 있습니다.나머지는 안돼예: 이 단계에서는 아르헨티나와 우루과이를 볼 수 없습니다.페루가 토너먼트에 진출하면 패자부활이 해당 연맹의 팀에 의해 진행되고 있기 때문에 아시아 팀에 대해서도 스스로를 측정 할 수 없습니다.이것이 이전 것과 같은 방식입니다.

갈라는 세계 스타들로 가득 차게 될 것입니다.지도자, 기술자 및 언론인도 볼 수 있습니다.그리고 아무것도 놓치지 마세요. 인포배는 4월 1일 이른 시간부터 도하에서 일어나는 모든 일들을 분 단위로 알려줄 것입니다.주목해 봅시다!

undefined

카타르 2022 월드컵 조별 예선 추첨 일정

- 엘살바도르/오전 10시

- 과테말라/오전 10시

- 온두라스/오전 10시

- 코스타리카/오전 10시

- 멕시코/오전 10시

- 파나마/오전 11시

- 페루/오전 11시

- 콜롬비아/오전 11시

- 에콰도르/오전 11시

- 베네수엘라/오후 12시

- 볼리비아/12:00 분

- 파라과이/오후 12시

- 미국 (마이애미) /12:00 분

- 우루과이/오후 1시

- 아르헨티나/오후 1시

- 칠레/오후 1시

- 브라질/오후 1시

- 스페인/오후 6시

카타르 2022 월드컵 추첨 시청 채널

- 아르헨티나/ESPN, TyC 스포츠, 공공 TV 및 다이렉트 TV.

- 볼리비아/ESPN.

- 브라질/클라로, 글 로보 및 스포츠 TV.

- 칠레/ESPN 및 다이렉트 TV.

- 콜롬비아/ESPN 및 다이렉트 TV.

- 코스타리카/TUDN 및 폭스 스포츠 앱.

- 에콰도르/ESPN 및 다이렉트 TV.

- 엘살바도르/TUDN, 운하 4 및 폭스 스포츠 앱.

- 과테말라/TUDN 및 폭스 스포츠 앱.

- 온두라스/TUDN Y 폭스 스포츠 앱.

- 멕시코/폭스 스포츠 앱, 폭스 스포츠, TUDN, 텔레비전 및 블림 TV.

- 니카라과/TUDN Y 폭스 스포츠 앱.

- 파나마/Tudn 및 폭스 스포츠 앱.

- 파라과이/ESPN.

- 페루/ESPN 및 다이렉트 TV.

- 스페인/RTVE.

- 미국/폭스 스포츠 앱, 폭스 스포츠 1 및 텔레 문도.

- 우루과이/ESPN 및 다이렉트 TV.

- 베네수엘라/ESPN 및 다이렉트 TV.

계속 읽으세요: