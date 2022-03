폐경기: 고정 관념과 잘못된 정보로 무너집니다!

ARCHIVO - Los síntomas de la menopausia varían de una mujer a otra. Foto: Christin Klose/dpa

오랫동안 폐경은 금기시되는 주제였습니다.현재 사회는 여성 생활의이 단계에 대해 어느 정도 개방성을 경험하고 있으며, 많은 유명 여성들이 이와 관련된 증상에 대해 부끄럽지 않게 말합니다. 55 세의 할리우드 스타 살마 하이에크 (Salma Hayek) 는 인터뷰에서 폐경으로 인해 가슴이 상당히 커졌다고 설명했다.58 세의 전 미국 영부인 미셸 오바마 (Michelle Obama) 도 팟 캐스트 에피소드에서 자신의 경험에 대해 이야기합니다. “내 안에 오븐이있는 것 같습니다.” 스코틀랜드 정부 책임자 인 니콜라 스터전 (Nicola Sturgeon) 은 영국 신문 “The Guardian”과의 인터뷰에서 폐경기에 대해 이야기해야한다고 느꼈다고 말했다.웨섹스의 영국 백작 부인 소피아 (57) 는 일의 세계에서 여성 생활의이 단계를 둘러싼 금기의 제거를 옹호합니다. 이유: 추정에 따르면 영국의 약 900,000 명의 여성이 폐경기 동안 직장을 그만 두었습니다. 예를 들어 갱년기 증상과 업무를 조정할 수 없었기 때문입니다. 미국 산부인과 의사 Sheila de Liz가 폐경기에 관한 주제를 무너 뜨린 책 “Woman on Fire”가 베스트셀러 목록에 올랐습니다.이 노래는 또한 상징적 인 미국 시리즈 “Sex and the City”의 새 시즌에서 “And Just Like That”으로 이름이 바뀌 었습니다. 각각의 캐릭터는 이미 50 세 이상이며 정확하게이 단계에 있습니다. 그러나 길거리에서 폐경이 정확히 무엇인지 물어 보면 많은 사람들, 특히 젊은이들의 대답은 일반적으로 “Google에서 찾아야 할 것”과 같습니다. 그러나 산부인과 전문의이자 독일 폐경기 협회의 회장 인 Katrin Schaudig는 폐경기 또는 갱년기가 사회적으로 더 수용 가능해졌다는 인상을 받았습니다.“사회에는 여성들이 폐경기를 덜 부끄러워하고 '그녀에게 할 일은 인내심을 가지고 받아 들여야한다'고 말할 가능성이 더 높습니다 또는 더 구체적으로 말하면 여성은 단순히 자신에 대해 더 자신감을 갖게되었습니다.그러나 Schaudig에 따르면 또 다른 진부한 이유가 있습니다. “이것은 '베이비 붐 세대' (1957 년에서 1977 년 사이에 태어남) 의 세대입니다.역사상 여성 수가 가장 많은 세대입니다.그래서 차이를 만드는 것은 순수한 질량입니다.” Schadig는 폐경이 더 받아 들여질 수 있다는 인상은 항상 보호 된 공간 이었기 때문에 상담에서 발견 된 사실이 아니라고 지적합니다.Schaudig는 “여성들은 항상 공개적으로 그것에 대해 이야기했습니다.” 라고 덧붙였습니다. 그는 여전히 “폐경기가 있고 늙었다”는 주제가 있지만 마침내 갱년기에 대한 두려움을 잃어 버렸다고 그는 지적했다. 혈액이 더 이상 파란색이 아닌 빨간색이 아닌 탐폰에 대한 광고와 작년에 두 명의 독일 사업가가 위생 용품을 처분하기 위해 개발 한 분홍색 라텍스 장갑에 대한 보이콧 시대에이 방정식이 여전히 존재하는 이유는 무엇입니까? 약사이자 과학 저널리스트이자 주제에 관한 책의 저자 인 Diana Helfrich는 “여성 성 및 생식력과 관련되어 사회에서 받아 들여지는 월경과 달리 폐경기는 일시적인 것을 상기시켜줍니다. Helfrich는 특히 인터넷에서 폐경기를 향한 새로운 개방을 봅니다.전문가는이 소셜 네트워크를 통해 여성이 자신의 경험을 공유하고 네트워크를 만들 수 있다고 설명하면서 “특히 새로운 Instagram 계정에서 이러한 사실을 알 수 있습니다.그의 견해로는 이러한 이점은 실제 생활에도 적용됩니다.“다른 인터넷 현상과 마찬가지로 필연적으로 실생활에 도달하게됩니다.” 라고 그는 말합니다. 독일 산부인과 전문의 협회 회장 인 클라우스 두벡 (Klaus Doubek) 에 따르면 인터넷은 개인적이고 특히 낙인 찍힌 문제에 대한 의견을 교환하기에 이상적인 장소이기도합니다.“익명의 의사 소통의 가능성과 그에 따른 낙인 찍기 감소는 개방성을 촉진해야합니다.” 라고 그는 말합니다. 살마 하이에크 (Salma Hayek) 나 미셸 오바마 (Michelle Obama) 와 같은 유명인 외에도 다른 많은 여성들도 “폐경이 있고 늙었다”는 방정식이 종종 효과가 없다는 것을 보여줍니다.해시 태그 "#menopausia “아래에는 Instagram에 그렇지 않다는 것을 증명하는 수많은 사진이 있습니다. dpa