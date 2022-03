오스카 2022: 오스카상 52 회 후보로 지명 된 사람

FILE PHOTO: FILE PHOTO: An Oscar statue sits before being placed out for display as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

다음 주 3 월 27 일 일요일, 영화 예술 과학 아카데미에서 “최우수 영화”, “최우수 배우”, “최우수 여배우”및 “최우수 감독”을 포함한 다양한 카테고리의 최고의 영화에게 수여되는 94 번째 오스카상이 개최됩니다.초판 이후 많은 예술가들이 오랫동안 기다려온 황금 조각상을 수상한 것으로 간주되었지만 성공한 사람은 거의 없습니다.

그들 중 몇몇은 한 번 이상 고려되었습니다.유명한 미국 작곡가 존 윌리엄스 (John Williams) 의 경우도 마찬가지입니다. 그는 매체에서 경력을 쌓는 동안 52 번 지명되어 일치하지 않는 기록을 세웠습니다.그의 굳건함에도 불구하고, 그는 특별한 작곡으로 60 년 이상의 경력에서 단 5 개의 오스카상을 수상했습니다.

음악가가 상을 수상한 것으로 간주되는 것은 1968 년 패티 듀크, 바바라 파킨스, 재클린 수잔, 샤론 테이트, 수잔 헤이워드, 폴 버크가 출연 한 영화 인 인형의 계곡에서 수행 한 그의 작품에 대한 “최고의 오케스트레이션, 적응 또는 치료”범주였습니다.안타깝게도 그는 이기지 못했습니다.

작곡가는 90 세, 60 세 이상입니다.웹 아카이브

그의 이름은 1969 년 리버스 (The Rascals 또는 The Thievers) 와 굿바이, 미스터, 칩스, 그리어 가슨, 테리 킬번, 로버트 도나트가 주연을 맡은 기억 된 로맨틱 드라마 덕분에 후보 명단에 다시 등장했습니다.그의 해석을 위해 조상을 받았다.

존 윌리엄스가 피들러 온 더 루프 (Fiddler on the Roof) 의 “최고의 오케스트레이션, 적응 및 오리지널 합창단”으로 첫 오스카상을 수상한 것은 1972년이 되어서야 세대를 초월하여 국제 영화 클래식이 된 영화입니다.

1973 년은 마크 트웨인의 소설을 바탕으로 한 로버트 알트만 감독, 포세이돈 어드벤처, 진 해크맨이 주연을 맡은 공포 영화 이미지, 톰 소여 (Tom Sawyer) 에서 같은 상을 수상한 미국 작곡가에게 좋은 해였습니다.

1974년에서 1975년 사이에 그는 신데렐라 리버티 사운드트랙 (자정까지 사랑할 수 있는 허가) 과 Nice to Be Around 노래로 지명되었습니다.또한 BAFTA 상을 수상한 우뚝 솟은 인페르노 (지옥 인 더 타워) 의 음악 제작에서도 고려되었습니다.

1970 년대 말 이전에 존 윌리엄스는 죠스 (상어) 와 스타 워즈: 에피소드 IV - 새로운 희망의 “최고의 오리지널 사운드 트랙”으로 두 개의 오스카상을 수상했습니다.상어가 다가올 때 연주되는 음악이나 우주를 둘러싼 어두운 환경을 기억하지 못하는 사람은 누구입니까?두 뮤지컬 프로덕션은 전 세계 영화사에 흔적을 남기고 전체 세대를 표시 한 걸작으로 간주되는 정도까지 작가의 가장 인정받는 작품입니다.

그 후 몇 년 동안 그는 왕의 밀착, 슈퍼맨, 스타워즈: 에스피더스 V - 제국의 역습, 잃어버린 방주의 해적 (인디아나 존스와 잃어버린 방주의 사냥꾼) 의 사운드 트랙을 작곡했습니다.

스타 워즈 셀러브레이션 올랜도의 존 윌리엄스와 프랜차이즈 40 주년 기념 콘서트

1983년 그녀는 인류와 신비한 것의 만남을 이야기하면서 충격을 받은 공상 과학 영화 E.T. The Extraterletraline의 같은 부문에서 네 번째 오스카상을 수상했습니다.헨리 토마스, 드류 베리모어, 로버트 맥너더가 주연을 맡았고 스티븐 스필버그가 감독했습니다.같은 해 그의 노래 우리가 사랑에 빠졌다면 최고의 오리지널 곡을 놓고 경쟁했지만 이기지 못했습니다.

1984 년부터 1992 년까지 그는 스타 워즈: 에피소드 VI - 제다이의 귀환, 인디아나 존스와 운명의 사원, 와일드 리버, 태양의 제국, 이스트윅의 마녀, 사랑이라는 비틀 거림, 인디아나 존스와 마지막 십자군, 태어난7 월 4 일, My Poor angelito, JFK 및 내 기억 속 어딘가에 노래와 혼자있을 때 모두 아카데미의 연례 시상식에서 고려됩니다.

1994 년까지 그는 리암 니슨, 랄프 파인즈, 벤 킹슬리, 엠베스 데이비츠가 출연 한 영화 쉰들러 목록 (쉰들러리스트) 의 사운드 트랙으로 다섯 번째이자 지금까지 마지막 오스카상을 수상했습니다.이 상은 존 윌리엄스가 유명한 감독 스티븐 스필버그가 수상한 세 번째였습니다.

“쉰들러 리스트”는 홀로코스트를 묘사하는 영화 중 하나입니다.

1996 년부터 2014 년까지 작곡가는 닉슨, 사브리나, 거리의 아이들, 우정, 라이언 사립 구출, 안젤라의 재, 애국자, 해리 포터와 철학자의 돌, 인공 지능, Catch Me If You Can, Harry의 사운드 트랙에 다시 지명되었습니다. 포터와 아즈카반의 죄수, 게이샤의 회고록, 뮌헨, 틴틴의 모험, 전쟁 말, 링컨, 책 도둑, 노래 달빛.

2016 년부터 2020 년까지 그는 스타 워즈 에피소드 VII, VII 및 IX의 오리지널 사운드 트랙 후보에 다시 출연했습니다.

루퍼트 그린트, 다니엘 래드클리프, 엠마 왓슨, 영화 사가 “해리 포터”의 잊을 수없는 주인공.(로이터/루카스 잭슨/)

52 개의 오스카상 후보로 지명 된 유명한 미국 작곡가는 누구입니까?

존 타우너 윌리엄스는 1932 년 2 월 8 일 미국 뉴욕에서 태어 났으며 현재 90 세입니다.그는 작곡가, 지휘자, 피아니스트 및 트롬본 연주자로서 국제적으로 엔터테인먼트 업계에서 뛰어나며 클라리넷과 트럼펫을 연주했습니다.

그는 재즈 타악기 연주자였던 아버지의 영향 덕분에 어렸을 때부터 음악에 관심을 보였습니다.어린 시절 그는 미국 공군에 모집되어 군사 밴드를 연주하고 나중에 텔레비전 작곡을 통해 엔터테인먼트의 세계로 모험을 떠났습니다.

