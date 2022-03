디에고 보네타가 “호세 엘 소냐도르”에서 카를로스 리베라를 대체하는 것에 대해 말한 것

카를로스 리베라는 멕시코 업계에서 가장 중요한 배우이자 가수 중 한 명으로 자리 매김했습니다.최근 라이온 킹 연극에서 심바 (Simba) 와 같은 출연으로 틀락스칼라 출신은 뮤지컬 극장에서 또 다른 중요한 프로젝트 인 호세 엘 소냐도르를 수행하고 있습니다.

따라서 그가 성공한 성공과 대중으로부터 얻은 애정을 감안할 때 Diego Boneta의 귀에 새로운 가능성이 도달하는 것처럼 보였습니다.

Ventaneando와의 인터뷰에서 Luis Miguel 시리즈에 출연 한 배우는 현재 Remember Me, Return Me My Heart 또는 Me Muero와 같은 노래의 연기자가 출연하는 유명한 연극에 기꺼이 참여할 것인지 고백했습니다.

Boneta는 “뮤지컬 극장을하고 싶습니다. 우리는 때때로 적절한 기회를 찾아야 할 것입니다.

배우가 첫 번째 영화를 제작했습니다 (사진: 파라마운트+)

이런 식으로 배우는이 세상에 참여하게되어 기뻤지 만 프로젝트가 많기 때문에 오늘날에는 어려울 것이라고 강조했다.가는 길에.

“우리는 방금 At Midnight를 마쳤습니다. 이 영화는 제작 회사와 함께 만든 첫 번째 영화입니다. 언니와 세 명의 친구, 가장 친한 친구와 함께 정말 멋진 경험이었습니다.”

위의 내용 외에도 Rebelde 또는 Mission S.O.S와 같은 연속극의 배우는 Renata Notni와의 관계가 그 어느 때보 다 좋아졌기 때문에 자신의 인생에서 매우 완전한 순간에 있다고 선언했습니다.

이 시점에서 디에고의 로맨스를 둘러싼 소문은 멈추지 않았다는 것을 기억해야합니다. 연초에 두 잉꼬 사이의 결혼식이 문앞에 있었다고 말하기 시작했기 때문입니다.

디에고 보네타와 레나타 노트니 여행 (사진: 인스타그램/ @diego)

Notni와 Boneta가 뉴욕에서 휴가를 보내는 동안 약혼했다고 확산되기 시작했을 때 모든 것이 시작되었습니다.그래서 작가는 여자 친구에게 약속의 반지를주지 않았다고 언급하기 위해 나가야했습니다.

2022 년 1 월 언론 회의에서 Boneta가 Venga la Alegría 프로그램의 카메라 앞에서 제단에 도달하려는 계획이 아직 없다고 언급했습니다.

“아니요, 제가 말씀드릴 수 있는 것은 지금 제가 매우 행복하다는 것입니다.” 라고 그는 말했습니다.31 세의 가수는 마이크를 활용하여 팬들에게 자신의 사람이나 관계에 대해 말한 모든 것을 믿지 말라고 요청했습니다.

배우는 아직 결혼하고 싶지 않다고 말했습니다 (사진: Instagram/ @diego)

디에고 보네타와 레나타 노트니는 약혼하지 않았지만 통역사는 그 어느 때보 다 행복하고 사랑에 빠졌다고 말했다.그러나 그는 지금까지 여배우와 함께 제단에 도달하는 것에 대해 생각하지 않았지만 가능성도 배제하지 않았다고 언급했다.또한 그는 두 사람 모두 다음 단계를 밟기 전에 로맨스를 즐기는 것을 선호한다고 언급했습니다.

“사랑에 빠져서 정말 기쁩니다.지금 우리는 이 순간에 집중하고 있습니다.이런 일이 일어나는 순간 가장 먼저 알게 될 것입니다 [...]이 순간에 집중하면 앞으로 어떤 일이 벌어지고 있는지 보게 될 것입니다.” 라고 그는 말했습니다.

이 부부는 록 에이지의 배우와 La vengeance de las Juanas의 여배우가 화를 내지 않고 소문을 비웃었 기 때문에 유머와의 교전 혐의에 대해 추측했습니다.

