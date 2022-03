오스카 2022: 제인 캠피온, 지명 된 유일한 감독의 이야기

Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

오스카 시상식 94 판은 불과 며칠 남았으며 세계 일곱 번째 예술에서 가장 중요한 상을 수상한 행복감이 큰 관심을 불러 일으켰습니다.가장 중요하고 탐나는 범주 중 하나는 “최고의 감독”이며 올해는 다양한 문화, 정치, 심지어 노동 분야에서 여성들에게 정의를 내리기 시작한 위대한 사회 혁명에도 불구하고 2022 년에 지명 된 여성은 단 한 명뿐입니다.

조상을 수상하기 위해 가장 좋아하는 제인 캄피온 (Jane Campion) 은 세계 최대의 스트리밍 플랫폼 인 Netflix를 단번에 줄 수있는 서부 엘 포더 델 페로 (El Poder Del Perro) 에서의 작업 덕분에 아카데미 상을 놓고 경쟁하고 있습니다.의식.이러한 좋은 예측에도 불구하고 그녀의 승리는 이력서의 또 다른 요소 일뿐만 아니라 전체 역사에서 그 상을 수상한 세 번째 여성이 될 가능성도 나타냅니다.

이 감독의 인생 이야기는 그녀가 잠재적 인 승자이기 때문에뿐만 아니라 최근 몇 년 동안 여성 부족으로 비판을받은 오스카 내 후보의 형평성을위한 싸움에서 큰 배너이기 때문에 소셜 네트워크와 미디어에 대한 관심의 주제가되었습니다.주요 범주 내에 공백이 있으며 “최고 관리”가 가장 많이 변경되도록 요청되었습니다.

Campion의 경우, 이 지명은 같은 범주의 두 가지 기록에 추가되며, 이는 여성에게 독특한 것입니다. 개의 힘 (L에서 R): 필 존스 (부프로듀서 - 제 1 조감독), 제인 캠피온 (감독-프로듀서-작가).Cr.커스티 그리핀/넷플릭스 © 2021

엘리자베스 제인 캠피온 (Elizabeth Jane Campion) 은 1954년 4월 30일 뉴질랜드 웰링턴에서 태어났으며, 부모님이 신발 업계에서 사업을 통해 창출한 생계 아래 1975년 웰링턴의 빅토리아 대학교에서 인류학을 공부하기로 결정했습니다.캠피온은 1년 동안 유럽을 여행하고 런던의 첼시 예술 학교에서 그림을 공부한 후 호주로 이주하여 1979년 시드니 대학교 시드니 예술 학교에서 회화 학위를 취득했습니다.

1992년 캠피온은 그의 낭만적인 삶과 그가 결성한 가족에 대한 간략한 설명으로 콜린 데이비드 엥글러트와 결혼했다.그들의 첫 아이 재스퍼는 12 일에 사망했지만 1994 년 딸 앨리스 엥글러트가 태어나 연기에 전념했습니다.제인과 콜린은 2001년에 이혼했다.

다른 시상식에서 그는이 부문에서 우승했습니다. 사진 제출: 제인 캠피온 감독은 2022년 3월 13일 미국 캘리포니아 로스앤젤레스에서 열린 제27회 연례 비평가 초이스 어워드에서 최우수 감독상을 수상했습니다.로이터/마리오 안주오니/파일 사진

일곱 번째 예술 세계에서 프로 경력에서 그의 첫 단편 영화 필 (1982) 은 1986 칸 영화제에서 최고의 단편 영화로 황금 종려상을 수상했지만 그의 영화 The Piano (1993) 로 국제적인 인정을 받았습니다.이 영화로 그는 1994년 호주 영화 연구소의 최우수 감독상과 오스카 최우수 오리지널 각본뿐만 아니라 같은 페스티벌에서 우승했습니다.

그녀의 영화 경력은 아카데미 역사상 최고의 방향으로 오스카상 후보로 지명 된 두 번째 감독 이었기 때문에 이미 영화 감독 세계에서 여성을 정복하는 선례를 가지고 있습니다.1993 년 그녀는 칸 영화제에서 황금 종려상을 수상한 최초의 여성이되었습니다. 이 이정표는 줄리아 두쿠르나우가 두 번째 장편 영화 타이탄으로 솔로를 받았던 2021 년까지 반복되지 않았습니다.

그녀는 오스카상에서 “최우수 감독”으로 지명 된 두 번째 여성이었습니다.

1996 년 그는 헨리 제임스의 소설을 바탕으로 니콜 키드먼, 존 말코비치, 바바라 허쉬, 마틴 도노반이 주연을 맡은 영화 레이디의 초상화를 감독했습니다.홀리 스모크 (1999) 는 챔피언을 하비 키텔과 재회했으며 이번에는 케이트 윈슬렛의 여성 주역으로 재결합했습니다.베스트셀러 작가 수잔나 무어 (Susanna Moore) 를 기반으로 한 에로틱 스릴러 인 컷 (2003) 에서는 멕 라이언에게 가족 영화의 역할을 없앨 수있는 기회를 제공했습니다.

영화 밖에서 제인은 다큐멘터리 납치: 메구미 요코타 스토리 (2006) 의 총괄 프로듀서 였지만 2009 년에는 피아노의 가장 순수한 스타일로 낭만주의로 돌아온 영화 브라이트 스타 (Bright Star) 를 발표했습니다.시인 존 키츠와 패니 브라운의 러브 스토리를 담고 있습니다.

BBC가 주최 한 영화 전문가를 대상으로 한 설문 조사에 따르면 2019 년 그녀의 영화 El Piano는 여성이 감독 한 역대 최고의 영화로 선정되었으며, 그녀와 엔터테인먼트 업계의 여성들에게 또 다른 큰 승리를 더했습니다.영화의 선구자이자 이전에는 “남성”에게만 고려되었던 공간 내에서 혁명이 뒤따를 인물.

캄피오 쿠엔타 콘 트라바호스 파일 사진: 제 78 회 베니스 영화제 - 개막식 - 레드 카펫 도착 - 이탈리아 베니스, 2021 년 9 월 1 일 - 시나리오 작가, 프로듀서 및 감독 제인 캠피온이 포즈를 취합니다.로이터/야라 나르디/파일 사진

그의 전체 출연 목록은 영화뿐만 아니라 다음과 같은 단편 영화에도 있습니다. 2007 년 레이디 버그 (선집 영화의 한 부분), 2016 년 워터 다이어리 (선집 영화 8의 세그먼트), 1984 년 애프터 아워, 필: 징계 운동 1982년 또는 1981년 유혹과 정복의 사고.

텔레비전은 그가 큰 성공을 거두었으며 일할 때 다재다능 함이 그의 가장 큰 자질 중 하나임을 증명하는 또 다른 플랫폼입니다. 2017 Top of the Lake: China Girl (TV 미니 시리즈, Ariel Kleiman과 공동 감독),탑 오브 더 레이크 (TV 미니 시리즈, 가스 데이비스와 공동 감독), 투 프렌즈 (TV 영화), 댄싱 데이즈 (TV 시리즈, 에피소드 1).

엘라 에스 라 유니카 무제르 노미나다 제94회 아카데미 시상식에서 최우수 감독상 후보자는 (LR) 케네스 브래너, 폴 토마스 앤더슨, 제인 캠피온, 하마구치 류스케, 스티븐 스필버그이며, 파일 사진의 조합으로 표시됩니다.로이터/마크 블린치/토비 멜빌/요한나 제론/마리오 안주오니

강아지의 힘 (The Power of the Dog) 은 토마스 새비지의 1967 년 같은 이름의 소설을 바탕으로 한 자필 및 감독 서양 드라마 영화입니다.영화 배우 베네딕트 컴버배치, 커스틴 던스트, 제시 플레몬스, 코디 스미트-맥피.이 영화는 최우수 영화를 포함하여 제94회 오스카 시상식에서 12개 후보로 선정되었습니다.

브라이트 스타의 초연과 강아지의 힘 사이에 12 년이 지났습니다.운 좋게도 비평가, 관객 및 업계는 열정적으로 감독의 귀환을 받았으며, Jane Campion의 지명은 Chloé Zhao와 Kathryn Bigelow에 오스카상을 수상한 유일한 여성으로 추가 될 수있었습니다.

그의 영화는 가장 좋아하는 영화입니다. 파일 사진: 제 78 회 베니스 영화제 - 경쟁에서 영화 '강아지의 힘'상영 - 레드 카펫에 도착 - 이탈리아 베니스, 2021 년 9 월 2 일 - 제인 캠피온 감독, 배우 베네딕트 컴버 배치, 여배우 커스틴 던스트 포즈.로이터/야라 나르디

오직 7명의 여성만이 최우수 감독으로 지명되었습니다: 파스퀄리노 세테벨레즈 (1976) 의 리나 베르트뮐러, 피아노를 위한 제인 캠피온 (1993) - 네, 이것이 그녀의 두 번째 지명입니다 -, 소피아 코폴라 번역 분실 (2003), 허트 락커의 캐서린 비글로우 (2009), 그레타버드 레이디를 위한 거윅 (2017), 유망한 젊은 여성을 위한 에메랄드 페넬 (2020), 노마드 랜드의 끌로에 자오 (2020); 이 중 비글로와 자오만이 조각상을 수상했습니다.

계속 읽으세요:

오스카 시상식에서 가장 많은 조각상을 가진 영화는 무엇 이었습니까?