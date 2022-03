멕시코의 푸 파이터스: 테일러 호킨스가 죽기 며칠 전의 전설적인 발표였습니다.

FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl of the Foo Fighters arrive at the 2013 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Los Angeles April 18, 2013. REUTERS/Phil McCarten/File Photo

지난 3월 25일 금요일 밤, 생명이없는 것으로 밝혀진 푸 파이터스의 드러머 테일러 호킨스 (Taylor Hawkins) 의 통과로 모두가 놀랐습니다.보고타에 있는 그의 호텔 방에서

이 그룹은 에스테레오 피크닉 페스티벌에서 발표하기 위해 콜롬비아에 있었습니다.이 행사는 사실을 후회하고 드러머의 가족에게 애도와 연대를 표한 밴드의 성명에 의해 발표되었습니다.

“Foo Fighters의 가족은 사랑하는 테일러 호킨스의 비극적이고시기 적절하지 않은 손실로 인해 황폐합니다.그들의 음악적 정신과 전염성 웃음은 우리 모두와 함께 영원히 살 것입니다.” 라고 그들은 그룹의 기록에 썼습니다.

그러나 운 좋게도 멕시코는 3 월 16 일 Foro Sol에서 멕시코 대중 앞에서 공연했기 때문에 드러머와 함께 마지막 공연을 축하 할 수있었습니다.

푸 파이터스 출시 (사진: 스크린샷)

밴드는 COVID-19 전염병으로 인해 2021년 11월에 발표를 연기해야 했습니다.감염이 감소하고 녹색 표시등이 지속됨에 따라 멕시코 시티에서 58,000 명 이상의 사람들에게 아무런 문제없이 자신을 소개 할 수있었습니다.

콘서트는 유명한 노래 인 Times Like These로 시작되었으며 멈추지 않고 밴드의 두 가지 고전 인 Pretender와 Learn to Fly를 계속했습니다.

Pretender의 노래 중간에 밴드의 보컬리스트 인 데이브 그롤 (Dave Grohl) 은 영어로 모인 청중들에게 “이것은 긴 밤이 될 것”이라고 말하면서 사람들이 미친 듯이 소리 쳤다.

보컬리스트가 물었다. “긴 밤이 되길 바래?”, 그가 외쳤던 미친 대중에게 여러 차례 반복했던 질문.

Learn to Fly 이후, 그들은 No Son of Mine을 계속했습니다. Grohl의 환상적인 솔로가 드럼에 호킨스와 함께 화면에 등장하여 모든 에너지를 제공했습니다.

(사진: @foofighters /릴리아나 오세사 로드)

내 아들이 없었던 후, 사람들이 “올레, 올레, 올레, 푸, 푸”라고 외칠 기회를 잡은 첫 번째 일시 중지가있었습니다.밴드는 The Sky is the Neighboround의 공연을 계속했으며, 그 뒤를 이어 광산 광산이 이어져 Grohl이 참가자들의 외침을 요청했습니다.

그런 다음 그는 오랜 시간이 걸렸고 가능한 한 많은 노래를 연주 할 것이라고 말했습니다.“한 시간 공연을 원하니?한 시간 줄래?”, 그들은 모두 부인했습니다.“한 시간 반 정도 줄래?”, 사람들은 다시 부인했습니다.“두 시간 줄래?”“두 시간 반?”, “그들은 우리가 할 수있는 모든 노래를 멈추지 않고 연주하기를 원한다”고 모두 단언했다.

보컬리스트는 “긴 밤이 될 것”이라고 말했다.

그래서 그들은 요즘, 걷기, 수치심, 브레이크 아웃 t. 콘서트의 중간까지 호킨스는 영국 밴드 Queen의 Somebody to Love의 공연을 위해 빛을 발했습니다.

그는 드럼에서 자신의 자리를 버리고 너바나 밴드의 드러머였던 Grohl을 대신하여 청중과 조화를 이루며 프레디 머큐리의 신화적인 “Eo”를 외치는 정면으로 갔다.같은 방식으로 그는 보컬리스트의 이름으로 교환했습니다.“내가 그렇게 할 때 그는 싫어, 미안해.좋아요, 미안하지 않아요.” 호킨스가 농담했습니다.

같은 방식으로 그들은 Bee Gees의 노래를 연주했지만 의심 할 여지없이 모든 사람의 기억과 마음, 호킨스의 해석에 남아있을 것입니다.

그들은 All My Life, Run, Wheels, Love Dies Young, This Is a Call, 베스트 오브 유, 오로라, 몽키 렌치의 노래를 계속했으며 가장 인기있는 노래 중 하나 인 Everlong으로 마감했습니다.결국 Grohl은 전체 밴드와 함께 작별 인사를하고 키스를 던지고 대중에게 감사했습니다.

드러머는 50 세에 사망했지만 당국 측에서는 그 이유가 밝혀지지 않았습니다.호킨스는 2001 년에 과다 복용하여 혼수 상태에 빠졌습니다.

계속 읽으세요: