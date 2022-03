파라과이 vs 에콰도르: 피에로 힌 카피에 (Piero Hincapié) 와 2-0을 '알비 로자'에 찬성하는 특이한 목표

파라과이는 시우다드 델 에스테의 안토니오 아란다 스타디움에서 하반기를 시작한 직후 피에로 인카피 (Piero Incapie) 의 특이한 골을 기록한 후 스코어 보드에서 2-0을 올렸습니다.중앙 수비수는 골키퍼에게 패스를 되돌리려고했지만 축구는 결국 목표 안에 들어갔다.축구 선수는 2022 카타르 예선전의 끝에서 두 번째 날짜에 결투에서 팀원들의 격려를 받아야 했습니다.

이 조치는 참여 후 47분 이내에 이루어졌습니다.축구는 '삼색'을 선호했지만 앞으로 나아갈 수있는 옵션이 거의 없었기 때문에 바이엘 레버쿠젠 센터 백은 골키퍼 Hernán Galíndez를 위해 공을 뒷받침하기로 결정했습니다.공이 너무 강해서 골키퍼 골의 오른쪽 기둥에 달라 붙어서 거기에 갈 수있는 옵션이 없었습니다.공은 결국 모든 사람의 놀라움에 목표를 달성했습니다.

파라과이 VS 에콰도르 경기

파라과이 vs 에콰도르는 페루 vs 우루과이, 브라질 vs 칠레, 파라과이 vs 에콰도르와 동시에 플레이됩니다.구스타보 알파로 (Gustavo Alfaro) 가 이끄는 사람들은 마침내 카타르 2022 월드컵 진출을 보장 할 세 가지 포인트를 추가하기를 희망하지만 앞에는 '알비 로자'가 있습니다.남미 예선전의 두 번째 날짜에는 아무것도 저장되지 않을 것이라고 이미 확신했습니다.

분명히 이것은 에콰도르가 최근 몇 년 동안 뛰었던 최고의 남미 예선 중 하나입니다.25 포인트로 '삼색기'는 브라질과 아르헨티나보다 뒤떨어져 있으며 직접 분류를 봉인 한 직후입니다.반면 파라과이는 즐거운 시간을 보내지 못했고 16 경기에서 13 점만 득점 할 수 있었으며, 이 더블 데이트 전에 완전히 탈락했습니다.

'Tricolor'는 25 점으로 3 위를 차지했으며 승리로 직접 자격을 확보 할 수 있으며 무승부는 플레이 오프 자리를 확보합니다.집에서 브라질을 상대로, 도로에서 페루를 상대로 마지막 더블 데이트에서 두 번 그림을 그리는 데서 비롯됩니다.두 경기 모두 1-1로 끝났습니다.

두 팀 모두 코파 아메리카, 친선 경기 및 월드컵 예선 경기에서 39 번 만났으며 'albirroja'가 가장 많은 승리를 거두었습니다 (21).에콰도르는 12 번만 우승했고 다른 여섯 차례에는 묶었습니다.그들이 마지막으로 만났을 때, 그들은 2021 년 9 월 2 일 펠릭스 토레스와 마이클 에스트라다의 골로 '삼색'에서 2-0 승리로 끝났습니다.

