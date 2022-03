마일리 사이러스: “보고타, 내가 가장 좋아하는 쇼”

올해 상반기에 가장 기대되는 콘서트 중 하나는 바로 마일리 사이러스 (Miley Cyrus) 의 콘서트였습니다.29 세의 가수는 아르헨티나, 칠레, 브라질을 포함한 남미의 일부 국가를 여행하면서 이들 국가의 Lollapalooza에 참여하여 브라질에서 놓친 국가를 여행했습니다.

한편 파라과이는 3월 23일 아순시오니코 페스티벌과 함께 이 땅을 통과하는 통로를 폐쇄할 예정이다.그러나 콜롬비아 보고타에서 발표 할 때 여배우는 도시의 높이 때문에 어색한 순간을 겪었습니다.

사이러스는 토하고 싶다는 느낌이 들었을 때 잠시 쇼를 중단해야했습니다.그러나 참석자들은 상황을 이해했고 음악은 가수의 특징대로 최고의 안무와 무대로 계속되었습니다.

소셜 네트워크에서 가수의 참석자와 팬들은 Movistar Arena에서 약 15,000 명의 사람들을 주최하는 행사에 만족했습니다.그곳에서 그들은 그녀가 트윗하기 전에도 Miley의 추종자들의 일부인 의상을 보여주었습니다.

물론 그의 추종자들은 그에게 반응하는 것을 거부하지 않았고 사이러스 콘서트에 입을 의상과 함께 사진을 업로드했습니다.그들 중 일부는 팝 스타가 머물렀던 호텔 밖에 있었고 밤새도록 그의 노래 중 일부를 부르고 있었는데, 이는 수면을 방해했음에도 불구하고 그를 행복하게 만들었습니다.

콘서트에서 마일리 사이러스 (Miley Cyrus) 는 피부가 부분적으로 보이는 구멍이있는 검은 색 원피스 의상을 입은 모습을 보았습니다.그는 또한 커다란 어두운 안경을 착용했습니다.

콜롬비아 관객을 위해 연주 한 노래 중에는 Fly on the Wall, 23, 레킹 볼, 우리는 멈출 수 없다, 등반, 미국의 파티, 커피 관객들이 가장 기대하는 노래 중 하나 인 엔젤스 라이크 유 (Angels Like You) 가 있습니다.

콜롬비아 관객들은 콘서트 도중 보고타에서 열린 콘서트가 그녀가 가장 좋아하는 콘서트라는 것을 인정할 정도로 마일리 사이러스 (Miley Cyrus) 를 사로 잡았습니다. 이 비디오에서 볼 수 있듯이 관객을 미치게 만들었습니다.

사이러스는 이미 다음 기회에 그녀의 귀환을 기다리고있는 팬들 사이에서 큰 감정을 남겼으며, 미국인이 11 년 동안 콜롬비아 땅을 걷지 않았기 때문에 이번에 일어난 것만 큼 멀지 않기를 바랍니다.

아마도 그의 추종자들이 세상의이 지역에서 그에게 준 큰 환영으로 그는 더 많은 것을 원했을 것입니다.그러나 장르에 관계없이 세계에서 가장 중요한 아티스트와 밴드에게 점점 더 의무적 인 장소가되고 있습니다.

이것은 요즘 재밍 페스티벌 (Jamming Festival) 과 같이 미국에서 가장 중요하고 거대한 축제 중 하나의 새로운 연기로 큰 타격을 입은 문화 산업의 유예로 밝혀졌습니다.참석자들이 이미 3일간의 행사가 예정된 이바게시에 도착하기 시작한 마지막 순간이었습니다.





