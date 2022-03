벨린다: “팝은 개선되었지만 여전히 사나이입니다”

하비에르 헤레로 마드리드, 3 월 22 일 스페인에서 그녀가 뛰어난 역할 중 하나를 맡은 넷플릭스 시리즈 “Bienvenidos a Eden”의 녹음은 멕시코 팝 스타 벨린다를 그녀가 태어난 나라 인 그녀의 뿌리로 돌려 주었고 2013 년부터 첫 번째 앨범에서 작업하고 새로운 환상에 영감을 불어 넣었습니다. 어렸을 때도 경력을 시작했고 자신의 작품 때문에보다 자신이 본 것, 예술적 환경, 특히 음악의 조건, 그리고 그들과 그들에 대한 다양한 요구 사항에 대해 언론에서 더 많이 감독받는이 작곡가, 연기자 및 여배우에게 묻지 않는 것은 어렵습니다. “완전히 불공평합니다.그녀는 개선되었지만 여전히 사나이입니다.” 라는 별명을 가진 “팝 프린세스”를 후회하기 전에 “그녀는 어린 소녀 였기 때문에”어린이 드라마에서 첫 직업에서 “소녀들은 소년을보고 싶어했다”고 말했다. 벨린다 페레그린 (마드리드, 1989) 은 오늘날에도 작곡가로서 회의론을 견뎌야한다고 비난합니다.“제 주제에는 여전히 다섯 명의 저자가 있습니다. 문장이나 단어를 넣어도 참여하는 모든 사람에게 크레딧이 주어지기 때문입니다.'오, 물론, 그녀는 아무 짓도 하지 않았을 거예요. '그들은 생각하는 경향이 있습니다.여성이 80% 를 차지했을 때 항상 그렇습니다. “라고 그는 후회합니다. 그는 지난 국제 여성의 날 시위의 공식 찬미가 된 “Perra”또는 “Ay Mamá”와 같은 노래의 스페인 가수이자 작곡가 인 Rigoberta Bandini의 팬이라고 선언합니다.“그녀와 함께 일하고 싶어요.사실 Instagram에서 그에게 편지를 썼지 만 그는 대답하지 않았습니다.제발, 리고베르타, 대답해!”, Efe를 통해 묻습니다. 다음 앨범 인 사이트 최근 그녀의 음악적 측면은 2021 년 여성을위한 또 다른 힘을 실어주는 테마 인 롤라 인디고 (Lola Indigo) 의 히트 곡 “School Girl”과 같은 다른 아티스트와의 협력에 더 중점을 두었습니다. “처음부터 마음에 들었습니다. 다르기 때문이죠.이 도시 노래에서 여성의 힘이라는 주제는 어린 시절부터 다루어 본 적이 없습니다.또한 제가 사람으로서 많이 존경하는 훌륭한 예술가인 롤라의 스튜디오에 있을 기회를 주었습니다.” 라고 그녀는 그녀를 그 프로젝트로 이끌었던 이유에 대해 말합니다. 그러나 2013 년 경력의 다섯 번째 앨범 인 “Catarsis”를 발표 한 이후 더 많은 앨범을 발표하지 않은 것은 놀라운 일입니다. “기록을 만들면 100x 100을 얻습니다.저는 영감을 받고 그 이유를 알아내야 합니다. 그럴 때가 아니었어요.다른 답은 없습니다.” 그는 단지 그 오랜 기간에 대해 논쟁 할 뿐이다. 그러나 그는 자신의 서명과 함께 LP를 다시 즐기기 위해 “오래 기다릴 필요가 없습니다”라고 확인했습니다.“이것은 매우 고무되었습니다”라고 그녀는 “Welcome to Eden”시리즈에서 그녀의 작업이이 새로운 주와 많은 관련이 있으며 추종자들에게 “곧 들릴 것”이라는 뉴스에 올렸다고 고백 한 후 말합니다. 스페인에서 더 많은 프로젝트? 넷플릭스 촬영을 통해 스페인에서 긴 시즌을 맞이할 수 있었으며, 새로운 프로젝트에서 더 자주 볼 수 있다는 것을 배제하지 않았습니다.그런 의미에서 그의 팀과의 공모적인 시선을 넘으면 마드리드에서 열리는 프라이드 페스티벌에서 공연이 실질적으로 확인됩니다. “그러길 바래요.그러고 싶어요.앞으로 6개월 동안 이곳에 올 예정이며 마드리드에서 일출을 볼 수 있어서 기쁩니다.” 라고 그는 말합니다. 이 라인을 따라 그는 멕시코에서 공연 한 “Hoy no me puedo lift”로 2019 년 데뷔 한 후 그란 비아의 뮤지컬에 출연하겠다는 제안을 열정적으로 받았습니다.“뮤지컬은 훌륭하고 '오늘 일어날 수 없다'는 것이 제가 가장 좋아했습니다.여기서 할 수 있었으면 좋겠어요.” 그는 알토를 구독합니다. 부모님을 통해 어렸을 때 들었던 메카노의 노래는 그녀를 대서양 이쪽의 뿌리에 계속 묶은 많은 것들 중 일부에 불과합니다.스페인 사람의 딸인 그녀는 4 살 때부터 가족과 함께 멕시코로 이사했지만 출생 국가와의 관계는 일상 생활에서 매우 존재한다고 말합니다. “저는 여름이나 크리스마스와 같이 모든 사람들이 생각하는 것보다 스페인에서 더 많은 시간을 보냈습니다.이곳은 내 집이고 내 뿌리 때문에, 내가 듣는 음악 때문에, 부모님과 음식 때문에 항상있을 것입니다.” 라고 그는 강조하기 전에 “당신이 어디에 있든, 집에서 감자 오믈렛, 세라노 햄, 'pa amb tomàquet'은 법에서 나온 것”이라고 강조합니다.최고 jhv (아이콘) (사진) (비디오)