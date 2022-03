“CODA”와 “Do 't Look Up”이 작가 노조 상을 수상했습니다.

기예르모 아자발 로스 앤젤레스 (미국), 3 월 20 일 영화 “CODA”와 “Don 't Look Up”은 오늘 오후 미국 시나리오 작가 연합 (WGA) 시상식에서 각각 최고의 각본과 최고의 오리지널 각본으로 상을 수상했습니다. 애니메이션 영화 “La Famille Bélier”를 기반으로 Siân Heder가 대본 한 “CODA”는 “모래 언덕”, “악몽 골목”, “웨스트 사이드 스토리”또는 “틱, 틱...붐!”, 또한 가장 적합한 각본 범주에 지명되었습니다. 아담 맥케이 (Adam McKay) 가 쓴 “Do 't Look Up”은 “자유의 프랑스 파견”, “리처드 왕”, “감초 피자”및 “리카르도스 존재”위의 최우수 오리지널 각본 섹션에서 상을 수상했습니다. WGA의 새로운 가상 에디션에서는 전염병이 여전히 야기하는 불확실성으로 인해 주문형 비디오 플랫폼에 연결된이 두 영화가 승리했습니다. 사실 “CODA”는 같은 해 권위있는 독립 영화제 선댄스에서 수여 된 후 작년에 애플이 구입했으며 애플 TV에서 2,500 만 달러에 구입할 수 있습니다. “Do 't Look Up”은 Netflix에서 제작했으며 2021 년 12 월에 출시 된 후 플랫폼 역사상 가장 많이 본 게임 중 '최고'에 진입했습니다. 오스카상은 다음 주말에 가장 많이 지명 된 “The Power of the Dog”또는 “Dune”을 주시하면서 축하 될 예정이지만 비평가들은 배우 길드 상 마지막 판에서 우승 한 “CODA”가 놀랄 가능성을 배제하지 않습니다. 대부분 청각 장애인 배우로 출연했으며 최우수 각본, 최우수 조연 배우 및 최우수 영화 섹션에서 조상 후보로 지명 된 영화입니다. 후자는 결선 진출 자 “Do 't Look Up”으로도 등장하지만 그의 성공은 거의 없습니다. 마지막으로 WGA의 텔레비전 카테고리와 관련하여 주요 우승자는 “Hacks" (HBO) 로 최고의 코미디와 최고의 신작 시리즈 상을 수상했습니다. 드라마 섹션에서 승리는 “승계”로 승리했습니다.최고 gac/ics