2022년 3월 20일 일요일 (그리니치 표준시 20.00)

우크라이나 전쟁 ==================== 상황-국제 초안 작성-우크라이나의 러시아 공세는 휴전을위한 협상 과정에서 가시적 인 진전이 없기 때문에 북쪽과 남동부에서 전투가 계속됨에 따라 25 일째에 접어 들었습니다.(보냄) (사진) (비디오) SIEGE-오데사 (우크라이나) -Young Galyna Balabanova는 우크라이나 남동부의 마리 우폴에서 러시아 포위 공격의 마지막 3 주를 보냈으며, 이웃 사람들은 빗물에서 살아 남았고 거리에서 비둘기를 요리했습니다.아이작 제이 마틴 (특사) (크로니클) (SENT) (사진) 미국-워싱턴-조 바이든 미국 대통령은 다음 주에 유럽 여행을 준비하고 있으며, 그곳에서 러시아의 우크라이나 침공을위한 공통 전략을 조정하기 위해 NATO 동맹국들과 만날 것입니다. PETS - 바르샤바 - 대다수의 우크라이나 가족은 개 가죽 끈을 당기거나 고양이 운반 대를 들고 폴란드에 도착하여 폴란드 이웃들이 애완 동물을위한 사료, 장난감, 가죽 끈 및 하네스를 기부하고 NGO는 이웃 나라의 동물원에 갇힌 동물을 구출하려고합니다.이마네 라치디 (크로니클) (SENT) (사진) (비디오) ______________ 코로나 바이러스 페루-리마-코 비드 전염병은 페루에서 역사상 또 다른 에피소드로 연구되지 않을 것입니다. Oxfam이 편집 한 최신 연구에 따르면 불평등과 사회적 격차의 개방과 같은 여러 결과를 초래하는 사건이기 때문입니다.폴라 바야르테.(보냄) (사진) (비디오) 아이티 위기-포르토 프랭스-아이티 총리 아리엘 헨리 (Ariel Henry) 는 선거를 촉구 할 신체 구성원을 임명하기 위해 합의에 도달 할 수 없었던 8 개월 동안 권력을 잡았습니다.(보냄) 아람코 결과 - 리야드 (Riyadh) - 세계 최대의 석유 회사로 여겨지는 사우디 국영 아람코는 전염병 이전 순이익을 두 배로 늘리고 2030년까지 가스 생산량이 50% 증가했다고 발표했습니다.(보냄) SPAIN PROTESTA-Madrid-수만 명의 농부와 목장주가 이번 일요일 마드리드에서 높은 연료비와 제품을 판매해야하는 저렴한 가격에 직면하여 스페인에서 일어나는 일련의 사회 동원에 대한 최신 항의에서 시연했습니다.(보냄) (사진) (비디오) 스페인 모로코-마드리드-모로코는 스페인 정부가 서부 사하라의 전 스페인 식민지에 대한 모로코의 자치 제안을 승인 한 후 마드리드에서 대사가 돌아와 1 년 동안 스페인이 직면 한 외교 위기를 종결합니다.(보냄). 분석 ============= 콜롬비아 선거-보고타-선거 제도의 투명성은 중요한 대통령 선거 70 일 전에 상원과 하원에 대한 투표 집계를 돌린 실패 이후 의심을 불러 일으 킵니다.(보냄) 만성 =========== 멕시코 워터-멕시코 시티-관개 시스템의 결함, 대체로 구식 및 기술 부족은 멕시코 농업 부문의 주요 문제이며, 이는 물 오용의 악당으로 간주됩니다. Juan Manuel Ramírez G. (ENVIADA) (사진) 롤라 팔루자 페스티벌-산티아고 데 칠레-롤라 팔루자 페스티벌은 마일리 사이러스 (Miley Cyrus) 나 록 밴드 푸 파이터스 (Foo Fighers) 와 같은 아티스트들과 함께 음악으로 가득 찬 이틀 만에 칠레에서 끝납니다. 전염병으로 인해 행사없이 2 년 만에 바이 센 테니얼 파크 세릴 로스를 점령 한 또 다른 백 명의 뮤지션들 사이에서.(보냄) (사진) (비디오) 방글라데시 미국-다카-방글라데시는 미국이 심각한 인권 침해 혐의로 기소 된 엘리트 경찰에 제재를 가한 이후 100 일 동안 복무했습니다. 이 기간은 "총격 사건"또는 범죄자의 비사 법적 사망으로 알려진 일시 중지와 일치했습니다.보냄) (포토테카닷컴의 리소스 아카이브: 코드: 8013160198 및 기타) 인터뷰 ============== GERARDO ARREOLA-멕시코 시티-멕시코 작가 "쿠바, 토론중인 미래"라는 책의 저자 인 Gerardo Arreola는 Efe와의 인터뷰에서 경제 문제를 해결하기위한 결정의 부족과 억압 증가가 섬의 위기를 해결하는 가장 좋은 방법이 아니라고 말했습니다.구스타보 보르게스 (SENT) (사진)