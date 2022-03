마일리 사이러스와 푸 파이터스가 롤라팔루자의 귀환으로 칠레를 정복하다

산티아고 데 칠레, 3 월 20 일 가수 마일리 사이러스 (Miley Cyrus) 의 쇼는 칠레에서 열린 롤라 팔루자 뮤직 페스티벌의 두 번째이자 가장 강력한 날의 케이크 위에 장식되었으며, 코로나 19 전염병으로 인해 축하받지 않고 2 년 만에 이번 일요일에 마무리됩니다. 미국인은 산티아고 남쪽의 세릴 로스에있는 바이 센 테니얼 공원의 무대에 올라 전설적인 “레킹 볼”과 “We can 't stop”과 새 앨범 “Plastic Hearts”의 다른 노래로 수십만 명의 참석자들의 목소리에 사로 잡혔습니다. 블론디와 같은 오래된 록 디바에 대한 평소의 찬사를 보낼 시간이있었습니다. 그는 “Heart of Glass”또는 Cher의 모방을 위해 “Bang Bang”또는 컨트리 스타 돌리 파튼의 작품 인 “Jolene”의 개정판으로 불렀습니다. 파란색 라텍스 슈트를 입고 편심 선글라스를 착용 한 사이러스는 록, 컨트리, 팝이 혼합되어 기교의 무대를 차지했습니다. 이 콘서트는 Foo Fighters와 함께 대중이 가장 박수를 보낸 콘서트였습니다. 전날 데이브 그롤 (Dave Grohl) 이 이끄는 밴드는 클래식을위한 시간을 들여 쇼를 열었고, 대유행이 시작된 이래로이 장르의 훌륭한 콘서트를 할 기회가 없었던 축제와 칠레로 록을 돌려 보냈습니다. 밴드는 “This is a call”또는 강력한 “All my life”와 같은 노래와 2021 년 그래미 후보로 3 회 우승 한 마지막 앨범 인 “Medicine at Midnight”의 소수의 노래를 둘러 보았습니다. 수도 남쪽의 Cerrillos Bicentennial Park에서 총 100 명의 음악가가 빛을 발했으며, 코로나 19가 발생한 이후 칠레에서 가장 거대한 행사 중 하나에서 7 개의 무대와 붐비는 장소로 빛났습니다. 백 명의 예술가 이 축제는 금요일에 푸 파이터스, 네덜란드 DJ 마틴 게릭스, 영국 유휴 및 웜뱃을 포함하여 국내 및 국제 무대에서 수십 명의 예술가들과 함께 시작되었습니다. 토요일에 래퍼 A $AP Rocky, 스웨덴 DJ 및 프로듀서 알레소, 미국 펑크 밴드 A Day to Remember, 동료 아르헨티나 래퍼 티아고 PZK, 칠레의 하비에라 메나 등이 무대에 올랐습니다. 이 축제는 로스 앤젤레스 (캘리포니아) 출신의 래퍼 도자 캣 (Doja Cat), 텍사스 출신의 동료 인 기관총 켈리 (Machine Gun Kelly), 전자 음악 프로듀서이자 작가 크리스 레이크 (Chris Lake), 로사리오시의 도시 음악 지수 인 아르헨티나 니키 니콜 (Nicki Nicole) 과 함께 일요일 The Strokes에서 축제에 들어오고 나가는 군중과 긴 줄이 흔했으며, 올해는 중앙 O'Higgins Park에서 개최 될 가능성을 남긴 후 새로운 장소에 적응해야했습니다. 축제 없는 2년 1991 년 미국에서 설립되어 대륙에서 가장 중요한 대중 축제 중 하나로 인정 된 Lollapalooza는 2011 년에 처음으로 남미 국가에 도착했으며 이번 주말에는 코로나 19 전염병으로 인해 배포하지 않고 2 년 만에 산티아고에서 열 번째 판을 기념합니다. 조직에서 자세히 설명했듯이이 행사에는 환경 영향을 줄이기위한 지속 가능성 계획 (이전 버전에서와 같이) 과 바이러스 확산을 방지하기위한 건강 조치가 있습니다. 여기에는 완전한 백신 접종 일정 (칠레 인구의 95% 가 접종) 또는 마스크를 영구적으로 사용해야 할 의무가 포함됩니다. 이 축제는 330 만 건의 감염과 44,400 명 이상의 사망자가 발생한 국가와 마찬가지로 진행되었으며, 감염을 사상 최고치로 올린 오 미크론 변종으로 인해 심각한 세 번째 물결을 남겼습니다. 전문가, 예술가 및 문화 전문가에게이 행사는 covid-19에 대한 세계에서 가장 엄격한 정책을 가진 국가 중 하나 인 칠레에서 2 년 동안 제한되는 향후 대규모 행사 출시에 대한 리트머스 테스트를 나타냅니다.최고 PNM/CFA (사진)