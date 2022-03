할리우드 프로듀서 어워드에서 “CODA”놀라움과 승리

로스 앤젤레스 (미국), 3 월 20 일 “CODA”는 지난 밤 미국 로스 앤젤레스에서 발표 된 할리우드 프로듀서 연합 (PGA Awards) 에서 최우수상을 수상한 것에 놀랐습니다. 선댄스 영화제에서 우승 한 후 시상식 시즌에 겸손한 선택으로 시작된이 영화는 결국 오스카상이 가장 좋아하는 영화 중 하나로 “The Power of the Dog”로 우승했습니다. 배우 길드 (SAG Awards) 시상식에서 최근 승리를 거둔이 인정은 할리우드 아카데미 우승자보다 일주일 전에 승리에 대한 확고한 내기를 아직 찾지 못한 소중한 조상의 최종 스트레칭을 더욱 자극했습니다. 또 다른 강력한 옵션 인 “The Power of the Dog”는 지난주 영화 제작자 제인 캠피온에게 수여 된 BAFTA, 비평가 초이스 및 디렉터 길드 어워드 (DGA Awards) 를 휩쓸었음에도 불구하고 비어 있습니다. 할리우드 프로듀서 연합 (PGA Awards) 어워드의 경우, 그들의 목표는 참여 소설의 제작자를 인정하는 것입니다. 다른 전문 상과 함께 많은 유권자들이 할리우드 아카데미 시상식에서 길드에 해당하는 카테고리를 선택하기 때문에 오스카상의 나침반 역할을합니다. 이번 판에서는 PGA 후보로 지명 된 10 편의 영화 중 8 편도 오스카 후보자입니다. 그들 모두는 음악에 대한 재능이 뛰어나고 Apple TV +가 선댄스에서 초연 한 후 2,500 만 달러를 지출 한 청각 장애인 부모의 딸에 관한 친근한 영화 “CODA”가 수상했습니다. 콜롬비아의 마법 같은 사실주의에서 영감을 얻은 디즈니 영화 “Encanto”는 애니메이션 업계 상 Annie에서 후자의 우승자 인 “루카”와 “미첼 대 더 머신”과 같은 다른 즐겨 찾기에 비해 최고의 애니메이션 영화를 수상했습니다. 텔레비전 섹션에서 “승계”는 다시 한 번 드라마 장르를 지배했으며 “테드 올가미”는 이미 에미 상에서 승리 한 밴드 인 코미디에서 그렇게했습니다. “Mare of Easttown”은 최고의 리미티드 시리즈 (미니 시리즈), 최고의 경쟁으로 “RuPaul의 드래그 레이스”, 최고의 다큐멘터리로 “Summer Of Soul”을 수상하여 오스카상에서 가장 좋아하는 지위를 재확인했습니다. 할리우드 어워드 시즌은 3 월 27 일 오스카상과 함께 시나리오 작가의 노조 갈라와 함께 일요일에도 계속 될 것입니다.