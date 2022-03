아르헨티나의 마차에서 잡은 네 마리의 호랑이가 남아프리카에서 집을 찾는다.

네레아 곤잘레스 요하네스 버그, 19 Mar Sandro, Mafalda, Gustavo, Messi는 아르헨티나 산 루이스 지방 (중앙) 의 새장으로 개조 된 열차에서 15 년 동안 살았던 벵골 호랑이 4 마리가 며칠 전 남아프리카에서 처음으로 잔디를 밟았습니다. NGO Four Paws가 새로운 집을 찾았습니다. 이 국제 구조 프로젝트의 리더 인 아미르 칼릴 (Amir Khalil) 박사는 지난 토요일 성소에서 호랑이가 풀려난 흥미 진진한 순간에 대해 Efe에게 설명합니다. “첫 번째는 외출을 두려워했고 15 년 만에 풀을 보지 못했고 그것이 무엇인지 몰랐기 때문에 떨고있었습니다.요하네스버그에서 남쪽으로 300km 떨어진 라이온스록에서 구출된 고양이를 위한 것입니다. “(그들에게는) 넷플릭스와 같은 텔레비전과 같았습니다.그들은 용기에 앉아 밖을 내다보고 밖에는 멋진 자연이 있지만 그것이 무엇인지 몰랐습니다.” 라고 Four Paws의 유명한 수의학 전문가는 덧붙입니다. 남미 국가의 유명 인사의 이름을 가진이 아르헨티나 호랑이의 이야기는 약 1 년 전 코로나 19 전염병으로 인해 국제적 이주 가능성이 여전히 상당히 제한되었던 칼릴의 귀에 도달했습니다. 산드로, 마팔다, 구스타보, 메시는 15 년 동안 케이지 (겨우 75 평방 미터) 가 장착 된 열차에 갇혀 있었다. 동물의 기원은 혼란 스럽지만 처음에는 산 루이스 (San Luis) 지방을 통과하고 결코 돌아 오지 않은 서커스에 의해 버려진 것으로 추정되는 두 마리 밖에 없었습니다. 그런 다음 그들은 18 세 남성 (산드로), 15 세 여성 (마팔다), 12 세와 10 세의 다른 두 남성 (메시와 구스타보) 의 가족을 완성하기 위해 다른 두 명과 합류했습니다. 동물들이 살았던 조건은 슬프지만 (갇혀 있고 톱니 모양의 송곳니와 발톱을 다듬은 상태) 아르헨티나에서는 동물을 잡기에 적절한 장소가 없었습니다. 아프리카 최남부에서는 고양이가이 지역 고유종은 아니지만 고양이가 있습니다.이러한 이유로 Four Paws는 라틴 아메리카에서 이런 종류의 많은 구조 임무 중 첫 번째가되기를 희망하는 것을 착수했습니다. 70시간 이상의 여행 이 큰 고양이를 세인트 루이스에서 남아프리카로 “수입”하는 관료적 및 물류 문제는 호랑이에 대한 PCR 테스트를 포함하여 관련 양국 당국의 허가를 얻는 것부터 전염병 시대에 운송 조직에 이르기까지 매우 복잡했습니다. “그들은 호랑이를 옮기는 것이 왜 그렇게 시급한지, 지금 호랑이를 옮기는 것이 왜 그렇게 중요한지 물었습니다.그리고 제 대답은 다음과 같습니다. '당신이 무고한 사람이고 일주일 동안 감옥에 가야하는데 누군가가 다음날 감옥에서 나가야하는 이유를 묻는다면...글쎄요, 이것이 바로 일어난 일입니다. 이 동물들은 결백하고 15년 동안 투옥되었습니다. 70 시간이 넘는 긴 여정은 산 루이스에서 부에노스 아이레스까지 도로로 네 마리의 동물을 먼저 데려갔습니다. 그곳에서 그들은 요하네스버그로 출발하기 전에 암스테르담으로 날아갔습니다. 3 월 12 일, 그들은 마침내 시리아 전쟁에서 구출 된 사자를 보호하고 호랑이가 자연 환경에서 처음으로 야외에서 살 수 있고 전문가의 보살핌을받을 수있는 큰 고양이의 안식처 인 Lionsrock의 문을 건넜습니다. “(라이온스락) 는 규모가 5,000개의 축구 경기장입니다.” 라고 칼릴은 말합니다. 전쟁 당시 평화의 대사 이 수의학 전문가는 또한 그와 이번 구조에 참여한 팀의 또 다른 주요 동기는 우크라이나에서 전쟁이 발발 한 것이라고 지적합니다. “모든 것이 매우 부정적이고, 모든 것이 나쁘고, 사람들이 서로를 미워하고, 제 3 차 세계 대전에 대해 이야기합니다.동물은 매우 중요한 대사이며 어려운시기에 평화의 메시지입니다.그래서 아프리카는 호랑이의 해에 문을 열고 동물들은 인류에게 희망을 주기 위해 대사가됩니다.” 라고 그는 추론합니다. “사람들이 서로를 죽이는 것에 대해 이야기하는 대신 이것은 평화의 메시지입니다 (...).여기서 두 나라가 함께 무언가를하기로 동의하는 것을 봅니다.” 라고 그는 덧붙입니다. Four Paws 수의사는 라틴 아메리카에서 더 많은 임무를 수행 할 수있는 길을 열어주기를 희망합니다. 이 지역에서는 종에 적합하지 않은 조건에 갇혀 사는 야생 동물이 많다고 추정합니다.최고 ngp/pa/파이 (사진) (비디오)