Wisin과 Yandel은 푸에르토 리코에서 일곱 번째 기능을 열고 기록을 세웠습니다.

산 후안, 3 월 18 일 Wisin과 Yandel이 결성 한 푸에르토 리코 도시 음악 듀오는 쇼 “The Last Mission”을 계기로 산 후안의 호세 미구엘 아레 롯 콜로세움에서 일곱 번째 공연을 열었습니다. 이 단체는 이번 주 금요일 푸에르토 리코의 콜로세움에서 열리는 쇼가 7 시간 이내에 6 개의 쇼 전체를 판매한다고 성명서에서 보도했다. Wisin과 Yandel의 푸에르토 리코 지지자들과의 재결합은 “코모 안테스 (Como Antes)” 투어의 일환으로 공연 된 콘서트에서 4 년 동안 12 만 명 이상의 동포를 모은 후 12 월 2 일 금요일에 시작됩니다. Wisin과 Yandel은 “우리는 푸에르토 리코에있는 사랑하는 사람들의 반응에 감사하고 흥분하며 모든 것을 무대에 올리고 우리가 가장 사랑하는 곳에서 듀오로서이 사이클을 닫을 준비가되어 있습니다.” 라고 말했습니다. “The Last Mission”은 라이브 네이션이 제작 한 콘서트 투어로 마이애미의 FTX 아레나에서 시작하여 푸에르토 리코에서 끝나는 미국의 26 개 도시를 포괄합니다. 또한 듀오로 19 년 만에 같은 무대에서 Wisin과 Yandel의 작별을 기념합니다. 프로듀서 파코 로페즈 (Paco López) 는 “Wisin과 Yandel은 Choliseo에서 쇼를 제작할 수있는 기회를 준 최초의 예술가였으며 오늘날에도 25 회 이상의 공연을 마친 후에도 여전히 역사를 만들고 있습니다. “이 일련의 콘서트는 푸에르토 리코와 전 세계에서 많은 사랑을 받는이 예술가들의 확실한 유산의 종말을 의미합니다.우리가 항상 해왔 듯이 청중에게 잊을 수없는 광경을 선사 할 것입니다.” 라고 그는 말했습니다. “Wisin과 Yandel은 거의 20년 동안 음악 역사에서 자신의 위치를 확고히 해왔습니다.라이브 네이션의 수석 부사장 한스 샤퍼 (Hans Schafer) 는 '라스트 미션 (Last Mission) '투어는 '엘 촐리'의 아티스트가 만든 것 중 가장 큰 티켓 판매로 그의 경력에서 또 다른 이정표를 세웠습니다. 푸에르토 리코 콜로세움을 관리하는 회사 인 ASM Global의 지역 관리자 인 Jorge Pérez는 오늘 단 몇 시간 만에 78,000 장의 티켓을 초과하는 Wisín과 Yandel의 일일 판매량이 기록을 대표한다고 보도했습니다. 오늘 판매 기간 동안 분당 평균 533장의 티켓이 처리되었으며 7번째 기능의 마케팅이 계속됩니다. Wisin과 Yandel은 최근 다가오는 앨범에서 “마지막 임무”라고도 불리는 두 번째 싱글 “No Se Olvida”를 발표했습니다.최고 팔/라