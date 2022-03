스포티파이 랭킹: 미국에서 가장 많이 듣는 노래 10 곡

음악 산업과 아티스트의 회사는 스트리밍 플랫폼에서 노래가 더 많은 사람들과 더 많은 국가에 도달 할 수있는 대안을 발견했습니다. Spotify는 이점을 얻었으며 이미 미국 대중이 가장 좋아하는 방법 중 하나로 자리 매김했습니다.

그러나 광범위한 음악 카탈로그에 직면하여 뉴스 나 가장 많이 듣는 노래를 놓치기 쉽기 때문에 Spotify는 사용자에게 현재 정복 된 노래 목록을 제공합니다.

아래 목록을 남겨 둡니다.

1.열파

2.Something In The Way - 너바나의 리마스터

“무언가 인 더 웨이 - 리마스터”는 그 순간의 가장 좋아하는 틈새 시장 중 하나를 만들었습니다.766,856 개의 복제품이 있기 때문에 계속해서 2 위를 차지하고 있습니다.

3.슈퍼 그렘린

3 위를 차지한 곡입니다.그녀 덕분에 746,702로 복제품이 이루어졌으며, 이는 Kodak Black의 음악 경력에서 이정표를 세웠습니다.

4.브루노 5에 대해서는 이야기하지 않습니다

.스테이 (저스틴 비버와 함께)

“STAY (저스틴 비버와 함께)” 키드 라로이 (The Kid LAROI) 는 681,902 회의 조회수를 기록한이 플랫폼의 사용자들 사이에서 매우 성공적입니다.오늘날에도 여전히 다섯 번째 위치에 있습니다.

6.산업 베이비 (feat.잭 할로우)

7.푸싱 (위업.영 깡패)

군나와 미래의 최신, “푸신 P (feat.Young Thug)”, 즐겨 찾기 목록에서 7 위로 곧장 이동합니다.이미 611,392회 재현되었습니다.그에게 미래는 어떻게 될까요?

8.달콤한 발

9.적 (JID 포함) -시리즈에서 신비한 리그 오브 레전드

608,479 조회수만큼 유리한 숫자는 순위를 더 높이기에 충분하지 않습니다.따라서 Imagine Dragons의 히트작이었던 노래 는 가장 많이 듣는 노래 목록에서 자리를 잃고 있습니다.오늘은 아홉 번째 자리에 올랐습니다.

10.나이프 토크 (21 새비지 피트 포함)Project Pat)

음악 산업에서 미국은 정복하기 가장 어려운 국가 중 하나이지만, 그렇게하는 사람들은 이러한 예술가들이 달성 한 성공의 문을 보장합니다.이 상위 10개는 24시간마다 업데이트됩니다.

Spotify의 부상

2006 년에 설립 된이 스웨덴 태생의 회사는 2008 년 10 월 7 일 유럽에서 공식적으로 활동을 시작했으며 현재 187 개국에 있으며 700 만 명 이상의 아티스트에게 음악을 제공하고 있습니다.

오늘날 스트리밍 플랫폼은 유니버설 뮤직, 소니 뮤직, EMI 뮤직, 할리우드 레코드, 인터 스코프 레코드, 워너 뮤직 등과 계약을 맺고 있습니다.

팟 캐스팅을 주제로 Spotify는 2020 년 11 월 광고 및 팟 캐스트 플랫폼 Megaphone을 2 억 3 천 5 백만 달러에 구매 및 인수하여 오디오 수익 창출에 기여했다고 발표했습니다.

Spotify가 발표 한 수치에 따르면 2019 년에는 2 억 1,700 만 명의 가입자가 있었으며 2020 년에는 3 억 4 천 5 백만 명으로 증가했으며 2021 년에는 전염병에도 불구하고 3 억 5 천 5 백만 명의 구독자에 도달했으며 그 중 거의 50% 가 고객에게 지불하고 있습니다.

모델로서 Spotify는 카탈로그의 아티스트에게 판매 된 노래 또는 앨범 당 고정 가격을 지불하고 실제 판매 또는 다운로드 비용을 지불하는 경쟁 업체와 달리 스트리밍 된 총 노래 수에 비례하여 아티스트 재생 수를 기준으로 로열티를 제공합니다.

또한 총 수익의 70% 는 저작권 보유자 (주로 음반) 에게 전달되며, 저작권 소유자는 개별 계약에 따라 아티스트에게 비용을 지불합니다.

현재 광고를 기꺼이 참아 내고 일부 노래를 건너 뛸 수없는 등의 제한이있는 한 누구나 무료 Spotify 서비스를 즐길 수 있습니다.

자세히보기: 더

많은 뉴스

스트리밍에 대해 자세히 알아보기