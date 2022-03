전쟁 시대의 멋진 이야기

El storyboard de la película que el director Alejandro Jodorowsky planeó hacer sobre la novela "Dune". EFE/Foto cedida por Christie's

우리는 인류 역사의 위대한 사건이 문화에 큰 변화를 가져 왔다는 것을 알고 있습니다. 작품은 전쟁 만이 할 수있는 테러, 죽음, 파괴, 야만의 시청자와 생존자와 함께 살았던 세계에 대한 증언을 남기는 예술가, 음악가 및 작가의 비전에서 만들어집니다.세상에 떠난다.

삶은 변화되고 수천 개의 이야기가 시간의 사회, 감정의 강도, 인간의 마음, 사랑, 탐욕, 서스펜스, 권력에 대한 맥박의 재앙 및 파괴적인 속도에 대해 알려주는 글에서 불멸화되기 위해 태어납니다.

고대 그리스에서 또는 화성의 지구 침공, 홀로 코스트의 끔찍한 장면 또는 중국 봉건 사회로 인해 역사, 드라마, 로맨스, 신격적 대결 전반에 걸쳐 전쟁을 서술하는 데 사용 된 어조 외에도 문학 작품은 각 시대의 상상에 대한 빛을 제공합니다.그들의 신념 체계, 야망, 구세주처럼 사랑에 집착하는 방식으로 강렬한 로맨스를 불러 일으 킵니다.

이 갈등의시기에 우리는 환상적인 초상화, 미래 지향적, 정서적, 흥미 진진한 텍스트, 강렬하고 생생한 텍스트를 대표하는 것으로 유명해진 일부 책을 제안합니다. 전쟁의 공포를 공통적으로 가지고있는 아름답고 기억에 남습니다.

나인 (1965)

원래 영화라고 생각했다면 그렇지 않습니다. 'Dune'은 Frank Herbert가 3 부작의 형태로 쓴 공상 과학 소설로, 우리 은하계에서 봉건 구조를 가진 강력한 은하 제국에서 미래 10,000 년이 넘는 미래 이야기를 들려줍니다.1966 년 그는 공상 과학 소설과 판타지의 최고의 작품을 수여하는 대회 인 휴고 상을 수상했으며 1965 년에는 성운 최우수 공상 과학 소설 상 초판에서 눈에 띄었습니다.

지금까지 가수 스팅과 패트릭 스튜어트의 참여로 1984 년에 두 편의 영화를 각색했습니다. 그리고 2021 년에는 가수 젠다 야, 티모테 샬라 메, 레베카 퍼거슨, 오스카가 출연 한 원작에서 영감을 얻은 영화 덕분에 소설이 가장 높은 인기를 얻었습니다.아이작.

'대령은 그에게 편지를 쓸 사람이 없다' (1961)

콜롬비아의 천일 전쟁 (1899-1902) 에서 자유 주의자들과 싸우고 연금이 수여되기를 영원히 기다린 베테랑 대령의 슬픔, 실망, 향수에 대한 상징주의로 가득 찬 가브리엘 가르시아 마르케스의 이야기.아르투로 립스타인의 지시에 따라 비평가들의 찬사를 받은 영화 각색을 가지고 있습니다.

리틀 우먼 (1868)

Louise May Alcott이 저술한이 고전 문학은 여성이 된 동안 많은 특권을 잃음으로써 삶의 변화를 겪은 후 사회의 필요, 겸손, 삶 사이에서 자란 네 소녀의 이야기를 다룹니다. 꿈을 이루고 사랑을 알기 위해 시간의 투쟁을 살아갑니다.1861년에서 1865년 사이에 미국 남북 전쟁의 틀 안에서.

그는 1994 년 질리안 암스트롱이 감독 한 것을 포함하여 음악 작품, 연극 및 대형 스크린에 수많은 적응을했습니다. 질리안 암스트롱은 2019 년 수잔 산랜돈, 위노나 라이더, 커스틴 던스트, 크리스찬 베일이 감독 한 또 다른 영화 각색을 발표했습니다.시얼스 로난, 플로렌스 퓨, 메릴 스트립, 티모테 할 샬라메와 같은 인물들로 구성되어 있습니다.

'마우스' (1980)

이것은 퓰리처 상을 수상한 전쟁의 이야기를 담은 그래픽 소설입니다. Art Spiegelman은 쥐로 유대인을 묘사하고 홀로 코스트의 끔찍한 장면을 주연의 비 네팅을 통해 이야기합니다.

'와일드 스완' (1991)

20 세기 초 중국 봉건 사회에 담긴이 이야기는 수많은 경연 대회, 침략 및 혁명의 증인이자 주인공이었던 같은 가족의 세 여성의 눈을 통해 전해집니다.내러티브는 작품의 저자 인 정창 (Jung Chang) 의 할머니, 중국에서 태어난 영국 작가, 일반적으로 사람들뿐만 아니라 여성의 권리를 주장하는 과정에서 의미하는 모든 것을 직접 경험 한 여성으로 시작됩니다.

더 워 오브 더 월드 (1898)

H.G. Wells로 더 잘 알려진 영국 소설가 허버트 조지 웰스 (Herbert George Wells) 가 저술한이 공상 과학 작품은 외계인 침략에 대한 최초의 설명으로도 알려진 화성의 지구 침공을 묘사하며 후속 이야기와 같은 아이디어의 풍부한 수정에 큰 영향을 미쳤습니다.드라마 시리즈 'The Mercury Theatre on the Air' (1977) 의 라디오 에피소드 인 배우이자 영화 감독 인 올슨 웰즈 (Orson Welles) 는 청취자들이 실제로 일어나고있는 실제 사건의 전송이라고 생각했을 때 혼란과 공포에 빠진 사실주의로 감독하고 서술했습니다.

원래 Wells의 소설은 영화, 라디오 쇼, 비디오 게임, 만화, TV 시리즈 및 광고 캠페인과 같은 다양한 플랫폼에 수많은 적응을했습니다.

일리아드 (기원전 8세기)C.)

이 고대 문학의 고전은 전통적으로 호머에 기인 한 그리스 서사시이며 15,693 개의 구절을 가지고 있으며 그 음모는 아킬레스의 깊은 분노에 있으며 트로이 전쟁의 10 번째이자 마지막 해에 51 일 동안 발생한 사건을 이야기합니다.일리아드와 오디세이는 고전 시대의 그리스인뿐만 아니라 후대에 의해 고대 그리스의 문학에서 가장 중요한 작곡으로 간주되어 다양한 예술적 형식, 영화, 회화, 음악 등에 적용되었습니다.