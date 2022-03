세계 예측 섭씨-KPH

2022년 3월 16일 수요일 그리니치 표준시 12:00 까지 전 세계 예측

도시/지형, 국가; 수요일 기상 조건; 수요일 최고 기온 (C); 수요일 최저 기온 (C); 목요일 기상 조건; 목요일 최고 기온 (C); 목요일 최저 기온 (C); 목요일 풍향; 목요일 풍속 (KPH); 목요일 습도 (%);목요일 강우 확률 (%); 목요일 비 확률 (%); 목요일 자외선 지수.

코트디부아르 아비장; 흐림; 31; 26; 고립된 폭풍; 32; 26; 남서; 16; 79%; 55%; 12

아랍에미리트 아부다비; 맑고 매우 뜨겁습니다. 38; 22; 다소 시원함; 26; 19; WNW; 35; 53%; 0%; 8

시리아 알레포; 맑음; 12; 1; 비와 함께 고요함; 10; 5; SSW; 9; 69%; 97%; 2

네덜란드 암스테르담; 미스티 선; 15; 8; 일요일; 11; 2; 남서; 21; 66%; 0%; 3

앵커, 미국; 흐림; 3; -2; 약간의 눈; 0; -5; 네브라스카; 9; 66%; 67%; 1

알제리 알제; 비; 23; 11; 약간의 비; 14; 10; WSW; 12; 74%; 93%; 2

투르크메니스탄 아슈하바트; 비와 이슬비; 10; 2; 오후에 비; 4; 3; NW; 11; 90%; 96%; 1

카자흐스탄 아스타나; 개간, 동결; -12; -24; 부분적으로 맑음; -12; -22; 북동쪽; 18; 89%; 4%; 3

파라과이 아순시온; 일부 맑음; 32; 19; 맑고 따뜻함; 35; 23; 남동; 13; 44%; 4%; 9

그리스 아테네; 약간의 햇빛; 15; 5; 약간의 비; 16; 6; NNE; 10; 65%; 92%; 5

뉴질랜드 오클랜드, 일부 햇빛, 23, 14, 태양과 구름, 25, 16, N, 8, 45%, 5%, 6

이라크 바그다드; 햇빛이 풍부하다; 14; 4; 안개가 자욱하고 뜨거운 햇빛; 18; 5; 남서; 12; 25%; 0%; 6

인도네시아 반다아체; 허리케인 몇 개; 34; 24; 비; 28; 24; SSE; 6; 88%; 93%; 5

태국 방콕, 구름과 태양, 35, 28, 고립된 폭풍, 34, 28, 초, 12, 66%, 53%, 10

스페인 바르셀로나; 항공; 15; 12; 항공; 17; 12; 네브라스카; 39; 73%; 98%; 2

중국 베이징; 부분 태양; 13; 2; 애프터 슬릿; 2; -1; 남동; 9; 45%; 74%; 1

세르비아 베오그라드; 비가 오는 기간; 12; 4; 대부분 흐림; 9; 0; ESE; 11; 71%; 16%; 1

인도 벵갈루루; 구름과 태양; 35; 20; 구름과 태양; 34; 19; ESE; 9; 33%; 1%; 10

독일 베를린; 구름과 태양; 13; 4; 구름과 태양; 15; 5; NNW; 13; 61%; 44%; 2

콜롬비아 보고타; 약간의 비; 21; 10; 약간의 비; 21; 9; SE; 7; 71%; 89%; 8

브라질 브라질리아; 이산 티판; 27; 18; 짧은 토네이도; 27; 19; 1월; 14; 71%; 55%; 6

슬로바키아 브라티슬라바; 열린 바람; 11; 1; 맑음; 14; 1; e; 12; 46%; 0%; 4

벨기에 브뤼셀; 스모키 선; 17; 7; 다소 시원함; 12; 1; NNE; 12; 70%; 25%; 3

루마니아 부쿠레슈티; 비가 거의 없음; 7; 0; 추위; 6; -4; 질량; 21; 47%; 6%; 3

헝가리 부다페스트; 냉장; 8; -2; 써니; 13; -3; 질량; 10; 53%; 1%; 4

아르헨티나 부에노스아이레스; 맑고 맑음; 29; 20; p/써니; 30; 17; ca; 10; 67%; 60%; 4

대한민국 부산; 온대, 태양; 20; 11; 다소 시원함; 15; 9; 북동쪽; 22; 57%; 100%; 2

부룬디 부줌부라; 흐림; 30; 18; 짧은 폭풍; 27; 19; NNE; 8; 51%; 64%; 5

인도 콜카타; 안개가 자욱하고 뜨거운 햇살; 37; 24; 맑음; 35; 23; SSW; 10; 49%; 0%; 9

베네수엘라 카라카스; 비와 함께; 28; 21; 약간의 비; 29; 19; ESE; 6; 62%; 71%; 6

인도 첸나이; 구름과 태양; 36; 24; 구름과 태양; 37; 25; 남동; 13; 57%; 0%; 9

미국 시카고, 부분적으로 맑음, 19, 10, 약간의 비, 16, 4, 북동쪽, 12, 67%, 94%, 1

멕시코 멕시코시티; 나중에 비; 24; 11; 비; 25; 11; 남서; 10; 38%; 58%; 11

남아프리카공화국 케이프타운; 써니 & 플레전트; 24; 15; P/써니; 26; 17; SSE; 12; 53%; 0%; 7

스리랑카 콜롬보; 흐림; 31; 28; 고립된 폭풍; 32; 27; WSW; 11; 69%; 69%; 7

덴마크 코펜하겐; 안개 지역; 6; 2; 비가 오는 기간; 8; 1; WNW; 19; 77%; 91%; 1

방글라데시 다카; 미스티 선; 34; 21; 안개가 자욱하고 뜨겁다; 37; 22; WSW; 6; 44%; 0%; 9

세네갈 다카르; 맑고 산들 바람; 23; 17; 맑고 쾌적함; 24; 17; N; 20; 70%; 0%; 11

미국 댈러스; 맑고 뜨겁다; 26; 12; 고립된 폭풍; 23; 7; 남서; 23; 59%; 92%; 6

다르에스살람, 탄자니아; 구름과 태양; 34; 26; 흐림; 33; 25; 북동쪽; 18; 66%; 44%; 4

미국 덴버; 오후 비; 11; -1; 초기 슬레이트 강설량; 4; -5; 남서; 11; 80%; 77%; 1

동티모르 딜리; 일부 폭풍; 32; 24; 비; 31; 24; SSE; 7; 71%; 71%; 4

아일랜드 더블린; 클리어링; 9; 2; 약간의 비; 13; 2; WSW; 23; 71%; 84%; 2

타지키스탄 두샨베; 대부분 흐림; 22; 13; 맑고 매우 덥다; 23; 8; WSW; 14; 45%; 87%; 5

이집트 카이로; 맑음; 18; 9; 태양과 함께 맑음; 19; 10; NNE; 10; 33%; 0%; 7

아르메니아 예레반; 부분적으로 맑음; 6; -10; 구름 덮개 증가; 3; -5; NE; 5; 44%; 33%; 5

터키 이스탄불; 흐림; 7; 2; 약간의 비; 9; 0; 북동쪽; 13; 74%; 83%; 4

스웨덴 스톡홀름; 안개; 11; -1; 부분 태양; 9; 2; S; 14; 76%; 41%; 2

지브롤터, 지브롤터; 약간의 비; 15; 12; 약간의 비; 18; 14; 미사; 11; 75%; 75%; 3

베트남 하노이, 고립된 폭풍, 26, 22, 낮은 구름 덮개, 28, 22, 남동, 8, 79%, 70%, 2

짐바브웨 하라레; 고립된 폭풍; 25; 17; 고립된 폭풍; 24; 16; 캘리포니아; 11; 80%; 73%; 6

핀란드 헬싱키; 가장 춥다; 6; -3; 부분적으로 맑음; 3; -2; S; 9; 78%; 0%; 2

베트남 호치민시; P/써니; 33; 25; 부분적으로 맑음; 34; 26; 남동; 11; 54%; 38%; 11

홍콩, 홍콩, 대부분 흐림, 27, 20, 강수량, 27, 20, WSW, 8, 82%, 57%, 8

미국 호놀룰루, 일부 비, 29, 22, P/클라우드, 29, 22, 질량, 22, 57%, 15%, 7

파키스탄 하이데라바드; 약간 맑고 뜨겁다; 38; 24; 맑음; 38; 25; ca; 10; 15%; 0%; 11

파키스탄 이슬라마바드; 안개가 자욱한 태양; 33; 18; 안개가 자욱한 태양; 34; 20; 북동쪽; 17; 33%; 0%; 6

수단 하르툼; 안개가 자욱한 태양; 28; 15; 안개가 자욱한 태양; 30; 17; N; 25; 14%; 0%; 11

남아프리카공화국 요하네스버그; 이산 토네이도; 19; 14; 격리 토네이도; 18; 14; NNE; 11; 80%; 75%; 3

아프가니스탄 카불; 맑고 매우 덥다; 23; 7; 맑고 온대; 20; 8; SE; 9; 37%; 1%; 7

파키스탄 카라치; 써니; 32; 22; 스모크 선니지; 34; 23; W; 19; 50%; 0%; 8

네팔 카트만두; 타우판; 27; 14; 안개가 자욱한 태양; 29; 15; S; 9; 51%; 3%; 8

우크라이나 키예프; p/써니; 5; -5; 많은 향 열쇠; 2; -5; 1월; 14; 43%; 3%; 3

자메이카 킹스턴; 추바스코스; 30; 24; 추바스코스; 29; 25; 네브라스카; 29; 58%; 48%; 10

콩고 민주 공화국 킨샤사; 가변 구름 덮개; 32; 24; 고립 된 폭풍; 32; 23; E; 8; 66%; 55%; 5

말레이시아 쿠알라룸푸르; 고립된 폭풍; 33; 24; 고립된 폭풍; 32; 25; W; 6; 78%; 97%; 6

쿠바 하바나; 비가 거의 없음; 31; 19; 부분적으로 맑음; 30; 20; ESE; 12; 67%; 27%; 9

볼리비아 라파스; 비가 거의 없음; 10; 3; 약간의 비; 13; 4; ESE; 9; 72%; 84%; 11

나이지리아 라고스; 태양과 구름; 33; 26; 가변 구름; 34; 26; 남서; 12; 67%; 29%; 6

페루 리마; 구름과 태양; 24; 19; 부분적으로 맑음; 24; 19; SSE; 12; 73%; 6%; 12

포르투갈 리스본; 안개가 자욱한 태양; 17; 12; 흐림; 21; 11; 북동쪽; 15; 58%; 10%; 5

영국 런던; 저녁 비; 13; 2; 태양, 일부 구름; 13; 4; WSW; 10; 64%; 5%; 3

미국 로스앤젤레스; 써니; 26; 13; 부분 태양; 27; 13; SSE; 11; 44%; 26%; 6

앙골라 루안다; 개간; 30; 24; 구름과 태양; 31; 25; s; 13; 66%; 13%; 12

스페인 마드리드; 약간의 비; 18; 12; 약간의 비; 15; 10; 북동쪽; 16; 52%; 88%; 1

남성, 몰디브; 대부분 흐림; 32; 27; 클리어링; 32; 27; WNW; 9; 66%; 8%; 11

브라질 마나우스; 고립된 폭풍; 31; 24; 약간의 비; 29; 24; 질량; 9; 84%; 95%; 4

필리핀 마닐라, 고립된 태풍, 32, 26, 짧은 토네이도, 36, 26, 1월, 10, 51%, 55%, 8

호주 멜버른, 이른 바람, 24, 17, 비, 27, 18, SSW, 12, 62%, 89%, 6

미국 마이애미, 고립된 폭풍, 27, 23, 고립된 폭풍, 27, 23, SSE, 12, 75%, 60%, 6

민스크, 벨라루스; 추위; 5; -6; p/써니; 3; -6; ca; 11; 44%; 0%; 3

소말리아 모가디슈; 태양과 일부 구름; 33; 25; 써니; 33; 26; E; 22; 57%; 2%; 12

우루과이 몬테비데오; 맑고 쾌적함; 29; 21; 컨버터블 구름; 29; 17; SSE; 13; 64%; 58%; 4

캐나다 몬트리올; 안개 지대; 6; 2; 구름과 태양; 13; 6; WSW; 3; 67%; 18%; 4

모스크바, 러시아; 깨끗하고 태양이 있음; 1; -10; 햇빛이 거의 없음; 1; -10; N; 10; 52%; 1%; 3

인도 뭄바이; 맑고 뜨겁다; 38; 27; 안개가 자욱하고 뜨겁다; 36; 27; NNW; 14; 36%; 0%; 10

케냐 나이로비; 일요일; 31; 16; 가변 클라우드 커버; 29; 15; NW; 15; 15; 48%; 44%; 10

키프로스 니코시아; 솔; 14; 2; 설명; 16; 6; W; 15; 56%; 75%; 2

노보시비르스크, 러시아; 브라이트닝; -5; -21; 부분적으로 맑음; -7; -20; 남서; 12; 73%; 4%; 3

인도 뉴델리; 미스티 선; 34; 22; 안개가 자욱하고 따뜻한 태양; 35; 23; E; 10; 48%; 0%; 8

뉴욕, 미국; P/써니; 19; 8; 비와 이슬비; 13; 9; N; 10; 77%; 99%; 1

일본 오사카; P/써니; 20; 8; 흐림; 21; 9; 네브라스카; 13; 37%; 26%; 3

노르웨이 오슬로; 흐림; 5; -1; 비가 오는 기간; 8; -1; SSW; 11; 75%; 96%; 1

캐나다 오타와; 구름; 6; 1; 구름과 태양; 14; 5; WSW; 14; 70%; 17%; 4

파고 파고, 아메리칸 사모아; 약간의 비; 34; 26; 구름과 태양; 33; 26; 질량; 16; 60%; 6%; 11

수리남 파라마리보; 고립된 폭풍; 28; 23; 약간의 비; 29; 24; E; 12; 76%; 89%; 4

프랑스 파리; 미스티 선; 19; 8; 다소 시원함; 14; 5; NNE; 17; 62%; 0%; 4

오스트레일리아 퍼스; 비; 27; 18; 써니 & 니스; 30; 20; S; 13; 58%; 1%; 7

캄보디아 프놈펜; 비; 34; 26; 부분적으로 맑음; 35; 26; S; 10; 59%; 44%; 11

체코 프라하; 구름과 태양; 13; 0; 구름과 태양; 16; 2; 남동; 10; 49%; 6%; 4

파푸아 뉴기니 포트 모르즈비; 구름과 태양; 32; 24; 고립된 폭풍; 33; 24; 북동쪽; 15; 75%; 58%; 11

아이티 포르토프랭스; 써니; 34; 20; 써니; 34; 19; E; 10; 46%; 6%; 10

평양, 북한; 흐리고 태양, 따뜻함; 14; -1; p/써니; 14; 3; e; 11; 44%; 56%; 2

에콰도르 키토; 비가 오는 기간; 18; 11; 비오는 차례; 18; 12; 남동; 13; 74%; 98%; 10

모로코 라바트; 약간의 비; 16; 9; 부분적으로 맑음; 17; 9; SE; 9; 9; 9; 82%; 36%; 6

브라질 레시페; 고립된 폭풍; 30; 25; 짧은 폭풍; 31; 24; 남동; 12; 68%; 91%; 11

아이슬란드 레이캬비크; 약간의 얼음; -1; -3; 아이싱; 0; -2; SSW; 36; 64%; 87%; 1

사우디아라비아 리야드; 이른 바람; 22; 8; 안개가 자욱한 태양; 18; 6; NNE; 22; 16%; 0%; 9

라트비아 리가; 맑고 온화한; 10; -2; 써니; 7; -3; SSE; 12; 53%; 0%; 3

브라질 리우데자네이루; 부분적으로 맑음; 31; 25; 맑음; 32; 25; N; 12; 59%; 4%; 10

이탈리아 로마; 구름과 태양; 18; 5; 구름과 태양; 19; 7; NNE; 9; 68%; 11%; 4

세인트 존스, 앤티가 바부다; 부분적으로 맑음; 29; 24; 약간의 비; 29; 24; 질량; 24; 68%; 92%; 10

미국 샌프란시스코; 태양; 18; 10; 구름과 태양; 16; 9; W; 20; 60%; 26%; 3

코스타리카 산호세; 비; 27; 18; 비; 27; 18; 미사; 15; 66%; 70%; 8

푸에르토리코 산후안; 약간의 비; 28; 24; 써니; 29; 23; E; 22; 71%; 27%; 10

러시아 상트페테르부르크; 도는 햇빛; 5; -5; 태양이 풍부한; 4; -6; SSW; 8; 67%; 1%; 2

엘살바도르 산살바도르; 비가 거의 없음; 25; 19; 짧은 강우량; 24; 18; WSW; 10; 83%; 85%; 9

예멘 사나; 약간의 비; 25; 12; 부분적으로 맑음; 22; 8; E; 11; 39%; 27%; 12

칠레 산티아고 데 칠레; 구름 감소; 26; 14; 햇빛이 거의 없음; 25; 13; SSW; 10; 55%; 20%; 7

도미니카 공화국 산토도밍고; 비; 29; 20; 맑고 쾌적함; 30; 21; NNE; 11; 75%; 6%; 10

브라질 상파울루; 비가 거의 없음; 19; 8; 부분적으로 맑음; 21; 7; 질량; 9; 57%; 10%; 5

미국 시애틀; 흐림; 11; 5; 약간의 비; 9; 7; SSW; 12; 81%; 84%; 1

서울, 한국, 안개가 자욱한 태양, 16, 4, 대부분 흐림, 16, 3, 1월, 9, 51%, 74%, 2

중국 상하이; 흐리고 매우 덥다; 27; 19; 비; 21; 10; NW; 30; 74%; 86%; 2

싱가포르, 싱가포르, 비, 32, 25, 비, 31, 26, 네브라스카, 11, 75%, 94%, 10

불가리아 소피아; 약간의 비; 10; 2; 약간의 비; 6; -2; 질량; 12; 76%; 97%; 1

호주 시드니; 추바스코스; 24; 19; 너브 이 솔; 26; 20; N; 13; 66%; 38%; 6

대만 타이베이; 클리어링; 29; 20; P/써니; 30; 21; WNW; 9; 64%; 81%; 3

에스토니아 탈린; 솔레도; 10; -3; P/솔레도; 6; -2; S; 11; 78%; 0%; 2

우즈베키스탄 타슈켄트; 따뜻함; 15; 9; 짧은 강우량; 16; 1; WNW; 12; 85%; 97%; 2

이란 테헤란; 맑음; 17; 4; 다소 시원함; 11; 6; N; 31; 23%; 26%; 5

이스라엘 텔아비브; P/솔레도; 15; 7; P/솔레도; 15; 10; 남동; 8; 51%; 10%; 7

조지아 트빌리시; 후속 바람과 함께; 7; -3; 눈이 올 확률; 4; -1; N; 12; 58%; 94%; 1

알바니아 티라나; 햇볕이 잘 드는; 18; 7; 구름과 태양; 20; 7; 1월; 9; 46%; 25%; 5

일본 도쿄; 구름과 태양; 19; 9; 구름과 태양; 21; 10; ESE; 13; 36%; 91%; 6

캐나다 토론토; 낮은 구름 덮개; 5; 3; 구름과 태양; 12; 4; NNW; 14; 76%; 19%; 3

리비아 트리폴리; 태양 구름 이후; 22; 13; 대부분 흐림; 24; 15; 남동; 18; 34%; 5%; 3

튀니지 튀니스; 흐림; 19; 13; 비가 거의 없음; 19; 13; ca; 27; 68%; 60%; 5

몽골 울란바토르; 안개가 자욱한 태양; -6; -14; 눈이 올 확률; -2; -16; N; 11; 41%; 83%; 1

캐나다 밴쿠버; 강수량; 11; 6; 비, 온대; 8; 6; 질량; 8; 71%; 100%; 1

폴란드 바르샤바; 클리어링; 12; -1; 써니; 8; -4; SE; 19; 44%; 0%; 3

오스트리아 비엔나; 흐림; 12; 1; 맑음; 14; 2; 남동; 11; 50%; 0%; 4

라오스 비엔티안; 고립된 폭풍; 31; 23; 짧은 폭풍; 35; 23; NW; 8; 59%; 66%; 9

리투아니아 빌나; 일요일; 10; -5; P/솔레도; 6; -5; SE; 11; 47%; 0%; 3

뉴질랜드 웰링턴, 비가 거의 없음, 16, 12, 대부분 흐림, 16, 12, SSE, 28, 71%, 66%, 1

인도네시아 자카르타; 구름과 태양, 뜨겁다; 33; 25; 고립된 폭풍; 31; 25; 남동; 10; 75%; 66%; 4

미얀마 양곤; 안개가 자욱한 태양; 38; 24; 부분적으로 맑음; 39; 25; WSW; 8; 38%; 10%; 10

사우디아라비아 제다; 미스티 선; 26; 24; 워머; 33; 23; NNW; 21; 27%; 0%; 9

