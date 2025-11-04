Judiciales

Causa Cuadernos: la Corte Suprema rechazó varios planteos y este jueves comenzará el juicio oral

El máximo tribunal desestimó los recursos presentados por empresarios y ex funcionarios, permitiendo que el proceso oral comience esta semana, con la ex presidenta Cristina Kirchner entre los principales acusados

La denuncia surgió tras la difusión de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una serie de recursos que buscaban postergar el inicio del juicio oral en la causa conocida como los “Cuadernos de las Coimas”, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a ex funcionarios y empresarios. El tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, adoptó la decisión en el plenario realizado este martes. La primera audiencia del juicio oral comenzará este jueves.

De esta forma, los ministros de la Corte Suprema firmaron los rechazos a los recursos que habían presentado varios de los empresarios imputados en la investigación, entre ellos Jorge Balán, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Sandro Férgola y Mario Rovella. Estos planteos buscaban, entre otros objetivos, declarar la incompetencia de la justicia federal en favor de la justicia electoral, cuestionar la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante o pedir el levantamiento de prohibiciones para salir del país.

La Corte Suprema fundamentó el rechazo de gran parte de los recursos en la falta de sentencia definitiva, criterio habitual para desestimar planteos en esta etapa procesal. Entre las resoluciones confirmadas se encuentran:

  • El rechazo al pedido de incompetencia presentado por Balán, Dragonetti y Loson, quienes buscaban que la causa pasara al fuero electoral.
  • El rechazo de la presentación de Dragonetti contra la participación de la UIF como querellante.
  • El rechazo al levantamiento de la prohibición de salida del país para Dragonetti, quien se encuentra procesado por cohecho.
  • El rechazo a las solicitudes de peritaje contable y de citación como testigos de los arrepentidos Ernesto Clarens y Carlos Wagner presentadas por Pablo Gutiérrez.

Se despejó el camino del juicio

Con estas resoluciones del máximo tribunal, quedaron firmes las resoluciones dictadas en instancias anteriores, y se despejó el camino judicial para el inicio del juicio oral, el jueves.

Cristina Kirchner está entre las investigadas (EFE)

La investigación se originó a partir de las anotaciones manuscritas de Oscar Centeno, ex chofer del Ministerio de Planificación Federal, sobre supuestas entregas de dinero en concepto de sobornos a funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, con la participación de empresarios del sector de la obra pública.

Entre los acusados principales figuran la ex mandataria y los ex ministros Julio De Vido y José López, además de decenas de empresarios.

El juicio por la causa de los cuadernos representa uno de los procesos más relevantes contra la presunta corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El mismo comenzará en el Tribunal Oral Federal N°7 con una audiencia semanal, cada jueves a las 9:30, al menos hasta el fin de la feria de verano. Además de CFK, serán juzgados otros 86 imputados; son 22 ex funcionarios y empleados políticos, junto a 65 empresarios.

La agenda judicial prevé la declaración de testigos, peritos y una treintena de imputados vinculados a la causa que marcó un capítulo central en la investigación de la corrupción en el Estado argentino.

Los otros rechazos

Hace una semana, los tres jueces de la Corte Suprema ya habían rechazado una serie de planteos en un sentido similiar a los resueltos este martes.

Entre los recursos denegados se cuentan las impugnaciones de Silvio Mion, Patricio Gerbi, Marcela Sztenberg, Eduardo Kennel y Julio De Vido, quienes pidieron la revisión de procesamientos por cohecho y asociación ilícita, alegando arbitrariedad. En todos los casos, la Corte Suprema remarcó que las resoluciones no tienen carácter definitivo y no obstaculizan el inicio del juicio.

Planteos como el principio de cosa juzgada de Mario Ludovico Rovella, las objeciones de Carlos Wagner y Pablo José Gutiérrez sobre vicios en los requerimientos de elevación y la supuesta ilegitimidad de las declaraciones de “arrepentido” introducidas por Cristóbal López y el propio Rovella también también quedaron descartados. El tribunal estableció que estas controversias serán tratadas durante el mismo juicio oral.

