Judiciales

Renunció Alberto Nanzer, funcionario del Ministerio de Justicia

Estuvo a cargo de la subsecretaría de Política Criminal y trabajó en la implementación del sistema acusatorio en la Ciudad de Buenos Aires, prevista para noviembre

Guardar
Alberto Nanzer
Alberto Nanzer

El subsecretario de Política Criminal Alberto Nanzer, funcionario clave del Ministerio de Justicia de la Nación, renunció a su cargo este jueves. Entre sus principales tareas tenía la implementación del nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, cuya entrada en vigencia está prevista para el 10 de noviembre.

Nanzer formalizó su renuncia ante el ministro Mariano Cúneo Libarona horas antes de la presentación del proyecto de reforma integral del Código Penal, con un acto en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza del que participará el titular de la cartera junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich, y que encabezará el presidente Javier Milei.

El Ministerio de Justicia tuvo un rol central en la elaboración de ese proyecto, junto a una comisión redactora que integraron los jueces Mariano H. Borinsky y María Eugenia Capuchetti, entre otros funcionarios y penalistas.

El nuevo texto -que reemplaza el actual que tiene más de 100 años- busca fortalecer la protección de las víctimas, endurecer las penas contra los delincuentes y tipificar los delitos más graves y actuales: narcotráfico, trata de personas, ciberdelitos cometidos con inteligencia artificial, corrupción estructural, violencia organizada, pornovenganza, secuestro virtual, crueldad animal, delitos ambientales, estafas piramidales y ataques a la seguridad vial, entre muchos otros.

Desde la subsecretaría de Política Criminal, Nanzer se había hecho cargo de la contracara de este asunto, que es la implementación del Código Procesal Penal Federal -ya vigente en otras provincias- en Comodoro Py y el resto de los tribunales federales porteños.

El ahora ex funcionario ya había tenido un paso por el Ejecutivo. Entre 2016 y 2020 fue director general de Asistencia Técnica y Legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por entonces bajo el ala de Germán Garavano, y luego durante los primeros meses de gestión del Frente de Todos.

El primer intento del Gobierno por cambiar el sistema inquisitivo por el acusatorio en CABA fracasó. Debía empezar a usarse a principios de agosto, pero el Ministerio de Justicia postergó la implementación.

Sucede que los fiscales, con el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal a la cabeza, advierten que hay una importante falta de recursos humanos y materiales necesarios para saltar al nuevo sistema.

Diez días atrás, Casal recibió a 25 fiscales de los fueros Penal Económico y Criminal y Correccional Federal de la Ciudad para reafirmar que -en las condiciones actuales- no llegarán a la fecha estimada para abandonar el inquisitivo.

El procurador interino y los fiscales exigieron una reunión urgente con Bullrich y Cúneo Libarona para discutir el reclamo, pero de momento no tiene fecha confirmada.

El problema de las vacantes

Una de las principales problemáticas del Ministerio Público Fiscal son las vacantes. Según la Procuración, el Poder Ejecutivo tiene demorados 222 pliegos en cargos que hoy están subrogados.

De insistir con la implementación del sistema acusatorio en estas condiciones, “se compromete la actuación de este organismo y afecta la tramitación de causas complejas por hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas de impacto social”, advirtieron Casal y los fiscales.

Por otra parte, la salida de Alberto Nanzer ocurre en medio de crecientes versiones de que el propio ministro Cúneo Libarona dejaría su lugar en el Gobierno antes de fin de año, posiblemente en una eventual restructuración del Gabinete luego de las elecciones legislativas.

Justamente, los dislates en la implementación del Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py son uno de los motivos que mantienen al titular de la cartera en el cargo, con el objetivo de concluir esa gestión. Uno de los nombres que suena para reemplazarlo es el ex juez federal y actual intendente Guillermo Montenegro.

Temas Relacionados

Alberto NanzerMariano Cuneo LibaronaComodoro PySistema acusatorioúltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo es el Código Penal que presentó Milei: nuevos delitos, penas más altas y baja en la edad de imputabilidad

La iniciativa del Gobierno que será enviada al Congreso propone modificar el régimen punitivo con el fin de actualizarlo íntegramente. Cuáles son los puntos centrales de la propuesta

Cómo es el Código Penal

Archivaron la denuncia contra Gerardo Milman por el atentado a CFK

El diputado pidió su sobreseimiento, pero no se lo concedieron. La jueza María Eugenia Capuchetti determinó que no hay pruebas sólidas que lo incriminen y ahora indagará al testigo que lo acusó

Archivaron la denuncia contra Gerardo

Los cuadernos de las coimas a juicio: el pasamanos de campaña de Juan Manuel Abal Medina

El politólogo y ex funcionario de CFK ofreció $60 millones para cerrar la causa en su contra. Bonadio lo acusó de ser parte de las entregas de 18 coimas de empresarios como Calcaterra, Roggio y Armando Loson

Los cuadernos de las coimas

El Gobierno presentará el proyecto de reforma del Código Penal con un acto que encabezará Milei en la cárcel de Ezeiza

Será este jueves a las 18 en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. El acto estará a cargo del Presidente, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Mariano Cúneo Libarona y el juez Mariano Borinsky, quien coordinó la Comisión encargada de elaborar la norma

El Gobierno presentará el proyecto

Reforma del Código Penal: Milei lanzará el proyecto en la cárcel de Ezeiza con ministros y magistrados

La iniciativa será presentada por el presidente, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona en el Complejo Penitenciario Federal N°1, con la participación de magistrados y penalistas como el camarista Mariano Borinsky

Reforma del Código Penal: Milei
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por YPF: al menos

Juicio por YPF: al menos 7 países más se sumaron al pedido de que Argentina no tenga que entregar las acciones de la petrolera

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

Qué revelaron las pericias sobre el origen del incendio de la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

Javier Milei volverá a reunirse mañana con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

INFOBAE AMÉRICA
Informe climático para los últimos

Informe climático para los últimos meses de 2025: anticipan días más cálidos que lo habitual en el centro del país

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

TELESHOW
Camilota contó cómo evoluciona Thiago

Camilota contó cómo evoluciona Thiago Medina: “Me preguntó por las bebas y me pidió un beso”

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”

Mauro Icardi anunció que la causa penal que le inició Wanda Nara quedó archivada: “Otro invento, otra falsa denuncia”

El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible”

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”