Judiciales

Intentó matar a la madre de sus hijos, ella lo perdonó y pidió que no lo condenen: la Justicia le dio 10 años de cárcel

El hecho ocurrió en 2021. El hombre la asfixió hasta desvanecerla, pero la salvaron los niños. En su declaración, la víctima reconoció el ataque, pero minimizó la intención criminal

Guardar
En 2024 hubo un femicidio
En 2024 hubo un femicidio cada 39 horas, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata, integrado por los jueces Emir Caputo Tártara, Carolina Crispiani y Cecilia Sanucci, condenó a 10 años de cárcel a Ángel Alberto Castillo, quien intentó asesinar a su pareja. Durante el juicio, la defensa del hombre alegó que ella lo había perdonado y habían retomado la relación.

El intento de femicidio ocurrió el mediodía del 27 de octubre del 2021, dentro de la casa en la que ambos vivían en la localidad de Guernica, provincia de Buenos Aires.

Según se probó durante el debate, Ángel Alberto Castillo esgrimió dos cuchillos y amenazó de muerte a su novia. En ese momento, refirió a la víctima frases como: “¿Por qué me mentís? Te voy a matar a vos, a los chicos y después me mato yo”. Acto seguido, se abalanzó sobre ella, la tomó del cuello y la asfixió, causando que se quedara sin aire ni fuerza en sus brazos y perdiera el conocimiento.

El Tribunal determinó que Castillo actuó con el propósito de darle muerte. Sin embargo, no logró concretar su cometido por razones ajenas a su voluntad, ya que aparecieron los hijos de la pareja para salvar a su madre. Los niños le mordieron la espalda y las piernas a su padre, y la hija mayor lo empujó y le gritó para que detuviera el ataque.

Previo a la llegada de la Policía, en el patio delantero de la casa, Castillo golpeó a su mujer con el mango de los cuchillos que portaba y nuevamente profirió amenazas de muerte, diciéndole “sos una mal parida, hija de puta, te voy a matar a vos y después me mato yo”. Minutos después, se constituyó en el lugar personal policial que asistió a la víctima y procedió a la inmediata aprehensión del violento.

La prueba principal de la causa fue la declaración testimonial de la víctima. La joven madre detalló que la relación de nueve años con Castillo estuvo marcada por constantes discusiones, ausencias de él debido a adicciones y una dinámica que describió como “tóxica”.

Durante la audiencia, la víctima relató que Castillo vio una llamada o mensajes en su teléfono, lo que desencadenó el ataque. Pese a reconocer el episodio de asfixia que la hizo desmayar, la mujer manifestó que no creyó que el imputado hubiera intentado matarla, y expresó su deseo de que la situación judicial finalizara.

Manifestación feminista frente al Congreso
Manifestación feminista frente al Congreso de la Nación (Foto: Nicolas Stulberg)

Los jueces señalaron que esta actitud de minimizar lo sucedido, o intentar una reconciliación, resultó comprensible dentro de las dinámicas complejas que configuran los vínculos violentos, y que esta conducta no debió ser interpretada como una retractación ni debilitó su testimonio. La asfixia manual, sostuvo el Tribunal, constituyó un riesgo de muerte inequívoco, y que la pérdida de conocimiento reveló que la agresión franqueó un umbral de riesgo mortal.

Los informes periciales corroboraron que la víctima se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Los psicólogos que la analizaron concluyeron que presentaba dificultades para reconocer y nombrar el maltrato, muchas veces minimizándolo o responsabilizándose a sí misma de lo ocurrido.

Respecto a Castillo, el peritaje evidenció un patrón de conductas de manipulación, orientadas al control de su entorno. El imputado dijo que ingirió pastillas de clonazepam ese día por un ataque de nervios, y negó haber tenido la intención de quitarle la vida a su pareja, alegando que perdió la memoria por un “estado de shock”.

El TOC N° 4 consideró que la declaración de Castillo careció de sustento, ya que presentó inconsistencias, como afirmar que sabía que no la quería matar mientras sostenía no recordar lo ocurrido. Los jueces determinaron que la intención del imputado fue imponer dominación en un contexto de asimetría de poder.

“Perdón mutuo”

La defensa argumentó que la víctima y el imputado habían resuelto su conflicto mediante un “perdón mutuo” y que el Estado no debía involucrarse. En respuesta, los jueces recalcaron que se trató de un delito de acción pública.

El Tribunal afirmó que la violencia de género constituye una violación de derechos humanos y un asunto de orden público, y que la reconciliación o el perdón de la víctima no borra el delito ni exime de responsabilidad penal. Subrayaron que la legislación argentina y los estándares internacionales imponen al Estado el deber jurídico de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

De esta manera el TOC N° 4 de La Plata confirmó por unanimidad el veredicto condenatorio y dispuso la aplicación de la pena de diez años de prisión para Ángel Alberto Castillo. También estaba imputado por amenazas agravadas por el uso de arma, pero sobre ese delito resultó absuelto por prescripción.

Temas Relacionados

FemicidiosAmenazasLa PlataGuernicaúltimas noticias

Últimas Noticias

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prisión perpetua para un narco que ordenó un homicidio desde la cárcel

Se trata de Matías Ernesto “El Bicho” Álvarez. Operaba en Venado Tuerto y seguía dando órdenes a su banda desde su celda. También le endilgaron una serie de extorsiones

La Cámara Federal de Casación

Maltrato animal: confirman que no habrá probation para un hombre acusado de tener especies silvestres en cautiverio

La Cámara Federal de La Plata respaldó la decisión de primera instancia que negó la suspensión del juicio a prueba. El fallo destacó la desproporción entre la reparación ofrecida por el imputado y los costos afrontados por el Estado para cuidar a los animales rescatados en su casa

Maltrato animal: confirman que no

Causa Cuadernos: para que el juicio no dure años, buscan reducir la lista de 626 testigos propuestos

En la extensa lista de nombres que podrían aportar su testimonio se encuentran figuras del mundo empresario y la política, como Roberto Lavagna, Paolo Rocca y Florencio Randazzo. Los jueces buscan que las partes reduzcan la lista al menos a la mitad

Causa Cuadernos: para que el

Finaliza el juicio por el atentado a Cristina Kirchner: cómo vive Sabag Montiel en la cárcel y qué pena podría recibir

El Tribunal Oral Federal N° 6 dará a conocer el veredicto el 8 de octubre. El principal acusado y Brenda Uliarte, su exnovia, alegaron ser inimputables. Infobae dialogó, a días de la sentencia, con el hombre que le gatilló a la expresidenta

Finaliza el juicio por el

Los cuadernos de las coimas a juicio: el otro crepúsculo de Enrique Pescarmona

El gigante metalúrgico está acusado de pagarle trece presuntas coimas al kirchnerismo. Ofreció $510 millones para zafar de una condena. Los días de vino y dólares para Roberto Baratta y los seis sobornos para Cristina Kirchner

Los cuadernos de las coimas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: este lunes indagarán a los últimos dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

En su evento anual, el turismo apuntó a mejorar sus resultados: objetivos, anuncios y nuevos destinos

El vestido de novia de Lana Del Rey: revelan nuevos detalles sobre el diseño que eligió para su casamiento

El triple femicidio de Florencio Varela y la bronca del papá de Brenda: “No lo va a encontrar la Policía y la justicia, yo lo voy a encontrar”

Era menor de edad, atropelló y mató a un inspector municipal y lo condenaron a 5 años y medio de prisión

INFOBAE AMÉRICA
China abrió al tráfico el

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impone en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

TELESHOW
Las fotos de Lali Espósito

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte