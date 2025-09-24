Judiciales

La Justicia fijó las pautas con las que se llevará adelante el juicio de la causa Cuadernos

Como se esperaba, las audiencias se harán por Zoom y el debate comenzará el 6 de noviembre. El Tribunal Oral Federal N° 7 todavía no decidió si acepta o rechaza la reparación económica de los empresarios

Los cuadernos de las coimas
Los cuadernos de las coimas del chofer Oscar Centeno

El Tribunal Oral Federal N° 7 llevó adelante este miércoles una sesión preparatoria para definir las pautas con las que se celebrará el juicio de la causa “Cuadernos”, que tendrá sentada en el banquillo de los acusados a la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, entre otras 173 personas.

El juez Enrique Méndez Signori le comunicó a las partes una lista de 16 puntos, entre los que se destacó que el debate oral y público comenzará el 6 de noviembre y se desarrollará enteramente de forma virtual, con transmisiones en vivo a través de la plataforma YouTube.

Habrá audiencia todos los jueves hasta marzo de 2026. Desde ese mes en adelante, el juicio se retomará los días martes y jueves, para darle celeridad al proceso.

Además, por la cantidad de involucrados, la Justicia determinó que solo se permitirá una conexión por cada abogado y acusado, por lo cual los imputados deberán compartir ubicación con sus defensores durante las primeras instancias de lectura del requerimiento. Otro dato clave es que se admitieron los testimonios de 630 testigos.

Oscar Centeno, el chofer de
Oscar Centeno, el chofer de las anotaciones que iniciaron la mega causa

Todo esto ocurre mientras el TOF N° 7 tiene pendiente de resolución el ofrecimiento económico de reparación integral que hizo un grupo de empresarios acusados para evitar el juicio.

Las propuestas de los acusados abarcan montos en efectivo y bienes inmuebles y muebles, con cifras que, según estimaciones, totalizarían entre 12 y 21 millones de dólares.

Todos los oferentes intentan acceder a la figura del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, que habilita el sobreseimiento en caso de una “reparación integral” por los perjuicios ocasionados. La jurisprudencia al respecto es dispar, ya que algunos tribunales han admitido la figura en delitos menores o con víctimas concretas, mientras que otros la rechazaron en hechos de corrupción tras considerar que la transparencia pública no puede negociarse. La Corte Suprema aún no fijó un criterio uniforme, y eso deja en manos del tribunal la definición.

Noticia en desarrollo

Los cuadernos de las coimas a juicio: la última apuesta del jubilado financista del poder K

Ernesto Clarens, arrepentido clave en la causa, ofreció un yate y un departamento en Miami para lograr su impunidad. Su historia en el caso y su red de conexiones

Los cuadernos de las coimas

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

El máximo tribunal rechazó el último recurso de la defensa de Rodrigo Chaparro, confirmando la sentencia por el asesinato de Patricio Barros Cisneros en la Unidad 46 de San Martín

La Corte dejó firme la

El presunto fiscal Gómez de Saravia seguirá bajo investigación en la causa por la que condenaron al ex juez Melazo

La Corte Suprema de Justicia decidió mantener abierto el expediente contra el supuesto integrante de la “megabanda” que, con la participación de magistrados y policías, robaban casas en La Plata

El presunto fiscal Gómez de

La Corte Suprema rechazó un recurso de Marcelo Saín y dejó firme su destitución en Santa Fe

El Máximo Tribunal desestimó la queja del exministro de Seguridad provincial, quien buscaba frenar un sumario administrativo que lo acusaba de “faltas graves”. La decisión fue adoptada con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti

La Corte Suprema rechazó un

La Corte Suprema dejó firme el rechazo a la excarcelación del ex gobernador José Alperovich

El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por la defensa del ex mandatario de Tucumán, quien seguirá bajo arresto domiciliario tras ser condenado a 16 años por abuso sexual agravado

La Corte Suprema dejó firme
