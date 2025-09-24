La Justicia fijó las pautas con las que se llevará adelante el juicio de la causa Cuadernos

Los cuadernos de las coimas del chofer Oscar Centeno

El Tribunal Oral Federal N° 7 llevó adelante este miércoles una sesión preparatoria para definir las pautas con las que se celebrará el juicio de la causa “Cuadernos”, que tendrá sentada en el banquillo de los acusados a la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, entre otras 173 personas.

El juez Enrique Méndez Signori le comunicó a las partes una lista de 16 puntos, entre los que se destacó que el debate oral y público comenzará el 6 de noviembre y se desarrollará enteramente de forma virtual, con transmisiones en vivo a través de la plataforma YouTube.

Habrá audiencia todos los jueves hasta marzo de 2026. Desde ese mes en adelante, el juicio se retomará los días martes y jueves, para darle celeridad al proceso.

Además, por la cantidad de involucrados, la Justicia determinó que solo se permitirá una conexión por cada abogado y acusado, por lo cual los imputados deberán compartir ubicación con sus defensores durante las primeras instancias de lectura del requerimiento. Otro dato clave es que se admitieron los testimonios de 630 testigos.

Oscar Centeno, el chofer de las anotaciones que iniciaron la mega causa

Todo esto ocurre mientras el TOF N° 7 tiene pendiente de resolución el ofrecimiento económico de reparación integral que hizo un grupo de empresarios acusados para evitar el juicio.

Las propuestas de los acusados abarcan montos en efectivo y bienes inmuebles y muebles, con cifras que, según estimaciones, totalizarían entre 12 y 21 millones de dólares.

Todos los oferentes intentan acceder a la figura del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, que habilita el sobreseimiento en caso de una “reparación integral” por los perjuicios ocasionados. La jurisprudencia al respecto es dispar, ya que algunos tribunales han admitido la figura en delitos menores o con víctimas concretas, mientras que otros la rechazaron en hechos de corrupción tras considerar que la transparencia pública no puede negociarse. La Corte Suprema aún no fijó un criterio uniforme, y eso deja en manos del tribunal la definición.

