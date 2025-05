Un policía intentó sobornar al juez que lleva la causa contra Marcelo Bailaque y el financista Fernando Whpei

El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, en la comisión de Acuerdos del Senado. Foto de archivo.

El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, que interviene en la causa por extorsión en la que están imputados el juez federal Marcelo Bailaque y el ex titular de la AFIP en Rosario Carlos Vaudagna, denunció que un agente de la Policía Federal Argentina intentó entregarle un sobre con dinero este viernes, justo antes de una audiencia clave para definir el encarcelamiento del tercer imputado que tiene el expediente, el financista Fernando Whpei.

El magistrado envió un oficio a la Oficina Judicial del Distrito Rosario -donde el policía cumple funciones- para pedir el desplazamiento del cabo primero, identificado con las iniciales L. M. En ese documento, al que accedió Infobae, relató cómo ocurrieron los hechos.

A las 9, cuando el juez Rodrígues Da Cruz llegaba a su despacho, el agente de la PFA lo frenó y le dijo: “Doctor, perdón que lo moleste, pero no quería dejarlo afuera”. Le contestó que “no entendía lo que me estaba diciendo”, y el uniformado replicó: “El otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario (por Whpei) y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero”.

El financiasta Fernando Whpei.

Rodrígues Da Cruz aseguró haber insistido con que no entendía, y al percatarse de la actitud espuria advirtió que “no correspondía de ninguna manera” lo que estaba ocurriendo.

El policía le explicó que el soborno era “del estilo” y que lo “quería contar” para “no dejarlo afuera”. “No me tiene que dejar adentro o afuera de nada porque no comparto en absoluto lo que pasó”, continuó el juez, siempre de acuerdo a su descripción de los hechos.

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, decidió pasar a disponibilidad al cabo.

¿Un soborno para influir en la audiencia?

El financista Fernando Whpei quedó detenido el pasado martes, luego de que fuera imputado como parte de la organización que extorsionó al empresario Claudio I., gerente en una empresa de seguros, para sacarle dinero a cambio de no hacer avanzar una causa judicial en su contra.

El pincipal acusado en la causa es el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque

El caso cuenta con un funcionario “arrepentido” que participó de las maniobras: el ex titular de ARCA en Rosario, Carlos Vaudagna. Según reconoció ante la Justicia, una de las víctimas pagó una coima de 160 mil dólares.

En una causa paralela, a Whpei también se le atribuye haber recibido -a través de su mutual Grupo Unión S.A.- todos los fondos de las cooperativas portuarias de San Lorenzo y Puerto San Martín que había sido intervenida por el juez Bailaque tras la detención del sindicalista Herme Juárez, también conocido como “Vino Caliente”. La suma en cuestión asciende a más de mil millones de pesos.

Ambas causas son investigadas por los fiscales Juan Argibay Molina(por la Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (MPF Nacional).

El juez Eduardo Rodrígues Da Cruz ordenó la prisión preventiva por 90 días, y desde entonces Whpei permanece detenido en una oficina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el aeropuerto de Rosario.

Sus abogados habían pedido que se morigerara la medida coercitiva y que se le dicte la prisión domiciliaria. Según alegaron, su hija tiene una discapacidad y su esposa no puede hacerse cargo, también por cuestiones de salud. La audiencia para resolver este asunto fue la que se celebró el viernes, después del intento de soborno.

Tras el insólito episodio denunciado, el juez de Garantías decidió mantener la prisión preventiva, pero ordenó un informe de gabinete para analizar si realmente es indispensable que Whpei esté en su domicilio para hacerse cargo de su familia. Dicho informe aún no fue finalizado y será tratado en una audiencia esta semana, según informaron fuentes judiciales a Infobae.