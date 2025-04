Cristina Kirchner fue a Comodoro Py para notificarse de la causa Vialidad

Cristina Fernández de Kirchner (REUTERS/Matias Baglietto)

Cristina Kirchner fue este mediodía a los tribunales de Comodoro Py para notificarse de una resolución de la causa Vialidad, en la que está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que esta semana llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la ex presidenta llegó al edificio de Retiro pasadas las 13. De allí se dirigió al sexto piso, donde está el Tribunal Oral Federal 2 y firmó la notificación. “Fue un trámite rápido”, confió a Infobae una fuente judicial.

La ex mandataria se notificó del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó su recurso extraordinario, el de otras defensas y el de la Fiscalía para que las condenas lleguen a la Corte Suprema. Cuando Casación dictó ese fallo dispuso que el tribunal oral notifique en persona a todos los acusados de la causa.

Eso fue lo que cumplió hoy Cristina Kichner en el último día de plazo que tenía para hacerlo. A pesar del rechazo de Casación de las apelaciones, la causa Vialidad llegó esta semana a la Corte Suprema. Las defensas y la Fiscalía presentaron sus recursos de queja para que el máximo tribunal intervenga directamente.

La defensa de la ex presidenta pidió su absolución y recusó al juez Manuel García-Mansilla, a quien ayer el Senado le rechazó su pliego como magistrado del máximo tribunal.

Los abogados de CFK hablaron en su presentación ante la Corte Suprema de “alevosas violaciones a garantías constitucionales cometidas durante todo el trámite del proceso” y de una “grosera arbitrariedad en que incurrieron los magistrados al decidir la condena de nuestra defendida”. Y adelantaron que si el máximo tribunal confirma la condena acudirán a organismos internacionales.

Los tribunales de Comodoro Py (Foto: Franco Fafasuli)

La ex vicepresidenta, en un texto de 10 páginas, señaló que durante la causa “se vulneró la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal”. También que se violó “el principio de congruencia”. Hicieron referencia que en lo que se llamó el “Plan limpiar todo”, la acusación apareció recién en el alegato de los fiscales y que se trató de un informe pericial de otra causa que no pudieron controlar.

El plan limpiar todo fue lo que la Fiscalía llamó a los mensajes que se encontraron en el celular del ex secretario de Obras Públicas José López. Allí había comunicaciones con el empresario Lázaro Báez y con allegados a la entonces presidenta para cerrar las empresas y que se cobre todo lo que se le debía antes de que dejara el gobierno.

Por su parte, el fiscal de Casación Mario Villar le pidió a la Corte en su recurso que condene a Cristina Kirchner a 12 años de prisión por asociación ilícita, lo que fue rechazo en el juicio oral y en Casación.

“La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad”, sostuvo el fiscal en su presentación.

Villar también apeló las absoluciones que se dictaron en el juicio oral y que ratificó Casación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro. La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que también sean condenados.

En su presentación, el fiscal resaltó que en la causa “se investigan graves hecho de corrupción realizado por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, con lo cual el interés institucional se encuentra ampliamente acreditado, así como su naturaleza federal”.