La Justicia allanó una empresa de dragado vinculada a la licitación de la Hidrovía

Barcos navegan por la Hidorvía a la altura del río Paraná, frente a Rosario (REUTERS)

El fiscal Guillermo Marijuan realizó un allanamiento en la empresa Compañía Sudamericana de Dragados, en el marco de una denuncia por irregularidades en la licitación millonaria para el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay.

Si bien el Gobierno declaró nula esa licitación la semana pasada por falta de oferentes, la denuncia plantea el supuesto direccionamiento de dicha licitación a favor de la compañía allanada, que ya está explotando el dragado. Siempre según la denuncia, la empresa tendría un crédito contra el Estado Nacional por 80 millones de dólares, que habría sido parte de ese intento de direccionamiento.

Lo que ahora Marijuan intentará probar es si efectivamente existió ese supuesto crédito de la empresa contra el Estado, y por eso tratará de determinar si existieron comunicaciones de miembros de la empresa con funcionarios públicos por esa licitación.

La medida se da en el marco de la presentación judicial realizada el pasado 10 de febrero por los legisladores Mariana Zuvic, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, quienes formularon una denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández y diversos ministros y funcionarios del área por su intervención en la gestión estatal de la Vía Navegable Troncal durante el año 2023.

Balance bajo la lupa

Entre otras consideraciones, señalaron que “en 2022, el balance comercial de la AGP mostró un superávit de 38 millones de dólares, pero en 2023, inexplicablemente, presentó un déficit de 40 millones, sin documentación respaldatoria.”

El fiscal Guillermo Marijuan (NA)

En la presentación mencionaron que medios periodísticos difundieron la existencia de una deuda significativa del Estado Nacional en favor de Compañía Sudamericana de Dragados S.A., concesionaria del contrato de dragado de mantenimiento de la Vía Navegable Troncal desde el mes septiembre de 2021.

Licitación anulada

Aunque ahora la licitación quedó sin efecto, fuentes cercanas a la fiscalía señalaron que el objeto del allanamiento es encontrar documentación que tenga que ver con ese supuesto crédito de la empresa contra el Estado, y las posibles comunicaciones de los directivos con funcionarios públicos sobre el tema de la licitación.

El 12 de febrero de 2025, el Ministerio de Economía, a través de un comunicado publicado en el sitio web www.argentina.gob.ar, informó que, tras realizarse la apertura de sobres en el procedimiento señalado, únicamente se presentó el oferente Dredging Environmental and Marine Engineering NV, y se decidió dejar sin efecto el procedimiento de selección.

Archivo parcial de la causa

Por eso, la fiscalía consideró que, teniendo en consideración que los hechos denunciados, relacionados con el direccionamiento de la Licitación Pública Nacional e Internacional por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo a favor de Compañía Sudamericana de Dragados S.A., no se corresponden con las circunstancias que dan cuenta de la presentación en dicho procedimiento de un único oferente -que no se trató del actual concesionario-, y de la decisión por parte del Estado Nacional de dejar sin efecto el procedimiento de selección, no se desprende la comisión de un delito de acción pública que amerite el inicio de un proceso penal.

La fiscalía entendió que no existen elementos para impulsar una investigación de índole criminal, y solicitó al Tribunal interviniente el archivo parcial de las actuaciones.

La fiscalía centrará la investigación en determinar si existieron conductas posiblemente delictivas desplegadas por los funcionarios que tuvieron a su cargo la administración de la Vía Navegable Troncal durante el año 2023. En ese marco se produjo este allanamiento.