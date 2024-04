Murió el ex camarista federal Horacio Cattani

El fallecido camarista federal Horacio Cattani (CIJ)

A los 79 años, falleció Horacio Cattani, el ex integrante de la Cámara Federal porteña, que supo intervenir en causas claves como el fallo por la causa Armas, en donde se juzgó al ex presidente Carlos Menem; o la inconstitucionalidad del indulto que firmó el ex jefe de Estado en 1989 por el que se beneficiaron los ex vicealmirantes Antonio Vañek y Julio Antonio Torti, procesados en la causa ESMA.

También intervino en el curso de las investigaciones por los expedientes de medicamentos o los hechos sucedidos entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, que precedieron a la salida de Fernando De la Rúa de la Casa Rosada. Entre los últimos fallos que revisó antes de retirarse, aparecen la causa por la Tragedia de Once, por la muerte de 51 personas; y la causa dólar futuro, en donde fue investigada la ex presidenta Cristina Kirchner.

Supo conformar junto a Martín Irurzun y Eduardo Luraschi (que se retiró en 2017) la histórica la Sala II de la Cámara Federal en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Según pudo saber Infobae, Cattani falleció el martes pasado como consecuencia de una neumonía y será inhumado este jueves en un cementerio privado de Pilar.

Él había nacido el 02 de mayo de 1944 y se recibió de abogado en 1974 en la Universidad de Buenos Aires. Sus pergaminos dan cuenta de haber sido Licenciado en Criminología (UBA, 1979) y en Criminalística (UBA, 1981). Además, fue especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad del Salvador).

En 1998, fue designado en la la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Fue el juez encargado de las actuaciones relacionadas con la búsqueda de la verdad y destino final de las personas desaparecidas. Era el momento en que aún estaban vigentes las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final, pero la investigación sobre el destino final de los desaparecidos buscaba dar respuesta a sus familiares. Eso lo llevó ademas a estar en contacto permanente con el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Especialista en materia de Delitos Complejos y problemáticas relacionadas con el tráfico de drogas, Cattani fue también Jefe del Departamento Jurídico y Criminológico del Centro Nacional de Reeducación Social, creado con el objeto de brindar asistencia integral a la problemática de las adicciones y desarrollar tareas de investigación y capacitación en la temática.

También fue asesor técnico de legislación internacional sobre estupefacientes, e integrante del Comité Científico Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja del Ministerio del Interior y, posteriormente, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

El juez fue además subdirector del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA y Director de la Carrera de Posgrado de Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles del Centro de Estudios Avanzados de la UBA. Profesor de grado y posgrado de Derecho Penal y Criminología en las Facultades de Derecho y Psicología de la UBA, en la Universidad de Palermo y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Publicó diversos trabajos científicos sobre temas penales y criminológicos.

En 2018 recibió el diploma de mérito de la Fundación Konex. Ese mismo año, después de dos años de licencia por una enfermedad, decidió renunciar a la Cámara Federal.

Los integrantes del cuerpo firmaron una acordada para destacar su labor. “Su trayectoria como magistrado de la Nación en la que puso su capacidad de trabajo al servicio de la materialización de los derechos humanos hace que su alejamiento signifique una importante pérdida para esta Cámara. En consecuencia, el Tribunal quiere testimoniar el reconocimiento por su labor cumplida”, dijeron sus colegas.