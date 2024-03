Disfrazado de policía, secuestró a un empresario en un control: confirmaron su condena a más de 10 años de prisión

El empresario fue interceptado en la ruta 6 cuando iba hacia La Plata cuando lo interceptó un supuesto control policial: eran los secuestradores

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad y confirmó la condena a más de 10 años de prisión para Gabriel Arnaldo Villalba, acusado de un secuestro extorsivo de un empresario que tuvo lugar en mayo de 2015 en la localidad de Canning, partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Los secuestradores (al menos 4 personas) interceptaron a la víctima -dueño de una empresa de logística que tiene oficinas en Puerto Madero y vecino de un exclusivo country de Canning- cuando conducía su vehículo por la Ruta 6 en dirección a la ciudad de La Plata. Lo frenaron simulando un control policial como supuestos policías de la provincia de Buenos Aires. Todos vestían chalecos antibalas y buzos con el escudo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. De ese modo, le pidieron la documentación del rodado y le ordenaron destrabar las puertas, mediante la exhibición de armas de fuego.

En ese momento, dos de los individuos que integraban el grupo abordaron el vehículo de la víctima y le propinaron un fuerte golpe en la cabeza con la culata del arma, lo que le produjo una lesión en el rostro. Luego de ello, lo maniataron con precintos de plásticos gruesos y lo trasladaron al Volkswagen “Vento”, ubicándolo en la parte trasera. Uno se sentó a su derecha mientras que otro se puso al volante. Los restantes quedaron en el vehículo de la víctima. Así las cosas, tras reanudar la marcha, le manifestaron a la víctima que se quedara tranquilo; de lo contrario lo iban a matar.

De seguido, le preguntaron a quién podían llamar porque querían trescientos mil pesos. Luego comenzó la negociación del rescate a través de un socio del empresario. Cuando se estaba a punto de entregar el dinero, con control policial, la víctima fue liberada en la zona de Guernica.

La investigación sobre los llamados extorsivos permitió identificar la voz: había participado en otro secuestro por el que terminó condenado a 15 años de prisión. Era Gabriel Arnaldo Villalba. Cuando lo fueron a allanar, le secuestró un chaleco antibalas con etiqueta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, armas de fuego, una baliza policial, un Handy policial, precintos plásticos y guantes de látex.

Gabriel Arnaldo Villalba fue encontrado culpable como uno de esos secuestradores. Fue condenado en septiembre de 2023 como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado por la cantidad de intervinientes en concurso ideal con el delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, a la pena de 10 años y 4 meses de prisión.

Edificio Comodoro Py (Maximiliano Luna)

La defensa de Villalba, mediante su recurso de casación, planteaba la arbitrariedad de la sentencia condenatoria en lo que respecta a la valoración probatoria efectuada por el tribunal oral y también cuestionaba la calificación legal definida en el caso. Pidió la absolución por aplicación del beneficio de la duda. Según sostuvo, durante el debate oral y público, la defensa había apuntado que existieron irregularidades en la rueda de reconocimiento, por lo que se solicitó que la identificación del imputado no fuese tenida en cuenta. Luego, manifestó que el tribunal rechazó la pretensión por cuanto no observaba prueba alguna que otorgase credibilidad a la versión exculpatoria construida por Villalba.

También argumentó que el dato de que el secuestro extorsivo se llevó a cabo con la participación de cuatro personas surgía únicamente del relato de la víctima. Por ello, expresó que se configuraba en la especie un caso de “testimonio único” y, con cita de doctrina en la materia, dijo que no resultaba procedente condenar con base en una sola declaración. Según señaló, el automóvil en el que se habría perpetrado la retención de la víctima no fue interceptado por las fuerzas de policía, ni obraban en el expediente videograbaciones en las que se viera a tres o más personas en el vehículo o algún otro tipo de prueba objetiva. Entonces, manifestó que no era posible ejercer el derecho de defensa frente a una acusación que no presenta pruebas que puedan ser controvertidas por la asistencia técnica del imputado.

Los jueces Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky consideraron que los planteos de la defensa no podían prosperar, en tanto la condena estaba exenta de fisuras lógicas o de violación alguna a las reglas de la sana crítica y resultaba una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias comprobadas de autos.

Particularmente el juez Hornos –a cuyos fundamentos adhirieron sus colegas- puso de resalto que la defensa no se encargó de refutar una de las pruebas basales del caso: en el domicilio de Villalba se incautó un chaleco antibalas con etiqueta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, armas de fuego, una baliza policial, un Handy policial y precintos plásticos; es decir, elementos, idénticos a los que fueron utilizados para llevar el secuestro extorsivo de Barrios. Por ello, estimó como acertada la decisión de condenarlo por los hechos atribuidos.

De esa manera, los camaristas Hornos, Carbajo y Borinsky concluyeron que el recurso de casación de la defensa de Villalba debía ser rechazado en tanto la parte no había demostrado la arbitrariedad por falta de fundamentación ni la errónea aplicación de la ley sustantiva alegada.